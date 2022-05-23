全球景氣前景多空交雜，半導體業傳「砍單風暴」，全球手機出貨量下調
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通國際證券資深分析師Jeff Pu坦言，手機市場的出貨量從持平下調至下降1%；還有，Isaiah Research分析師Eddie Han則認為全球手機出貨量將下降2至7%，中國甚至降10至15%。
近期受到通貨膨脹、地緣政治影響，經濟衰退的傳聞繪聲繪影，近來股、匯市，或是實體經濟的數據都不如去（2021）年般強勁，景氣前景呈現「多空交雜」。半導體業內不斷傳出「砍單風暴」是風雨欲來之勢，去年大賺數個股本已成過去式。
台灣驅動IC業者：「該砍（單）的還是要砍」
5月20日，由世界大型企業研究會（Conference Board）編撰的領先經濟指標4月下降了0.3%，至119.2，3月時修正值是成長0.1%。這表示短期間內經濟成長趨於緩和。
台灣驅動IC業者私下告訴《經濟日報》現在大環境不好，「該砍（單）的還是要砍」，同時為了管控庫存，「後面訂單不要下那麼多。」
報導稱，疫情期間受惠「宅經濟」發威，帶來筆電、監視器及電視等需求，瞬間使得驅動IC供不應求，去年各大廠普遍大發利市；如今已面板為首的市況開始修正、價格走弱，像是由天堂跌落凡間；此外，另一業者也表示，就算客戶訂單沒有取消，但確實有拉貨遞延的狀況。
事實上，市況的變化可能和中國有很關係。
中國經過數月的隔離封控措施，已經影響到了消費市場的活力。知情人士告訴《日經亞洲》中國最大的智慧型手機製造商——小米（Xiaomi）已經告知供應商，它要將全球銷量2億台，下調至1.6至1.8億台左右，至少衰退20%。
此外，《日經亞洲》也接獲許多供應商的消息稱，中國手機大廠Vivo和Oppo也將本季度和下一季度的訂單減少了約20%，藉此消化目前過多的庫存。
其中一個供應商還說，Vivo甚至對他們示警，今年不會更新中端智慧手機型號的一些關鍵組件的規格，最關鍵的原因是「通膨隱憂」和「需求減少」，必須要努力降低成本。
台灣IC設計服務廠創意電子業內人士告訴我們，雖然消費性產品不振，但是一些基礎裝置如伺服器、網路通訊類設施及車用仍有需求。不過，現在聲音雜訊很多，這會讓半導體上游業者變得保守。
市場發生劇變，全球手機出貨面臨下調
這些不樂觀的前景，和2022年形成強烈的對比，當時大多數的手機製造商多預估，後疫情市況會大舉復甦，且供應鏈問題會大幅度改善，如今可能都落空。
雖然手機品出貨量開始往下調，但是如三星（Samsung）產量預測並無特別變化算是相對強勢，整體出貨量會落在2.7億部。《日經亞洲》分析主要原因是，其供應鏈主要在韓國和越南，受中國封控影響較小；再加上，它在中國的市場市佔率不到1%，不受到中國市場需求影響。
還有，Google最近發布了新的Pixel 6A，暗示將在秋季推出其旗艦產品Pixel 7系列，該公司已告訴供應商，它計劃今年生產超過1000萬台，到2021年的出貨量將增加1倍以上。
總而言之，現在出貨量可以「不掉」就已經是萬幸，更遑論要再創新高。
中國最大晶片製造商中芯國際警告（SMIC）警告，未來因為疫情和烏克蘭戰爭，全球的智慧型手機出貨量將下降2億部。
事實上，蘋果iPhone SE的訂單減少了200萬部，又在上海擴大封控後再減少數百萬部的產能；另外，MacBook、iPhone和iPad組裝商只是在逐步恢復生產當中。
通國際證券資深分析師Jeff Pu向《日經亞洲》也坦言，手機市場的出貨量從持平下調至下降1%；另，Isaiah Research分析師Eddie Han則認為全球手機出貨量將下降2至7%，中國甚至降10至15%。
台灣IC設計服務廠創意電子業內人士說，智慧型手機的銷量是一個指標，它也代表其他消費電子產品的狀況，像是監視器及家電等，都能開始衰退。這也意味，受到疫情和地緣政治影響，短期內經濟趨緩儼然成事實。
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核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
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