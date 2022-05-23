全球景氣前景多空交雜，半導體業傳「砍單風暴」，全球手機出貨量下調

近期受到通貨膨脹、地緣政治影響，經濟衰退的傳聞繪聲繪影，近來股、匯市，或是實體經濟的數據都不如去（2021）年般強勁，景氣前景呈現「多空交雜」。半導體業內不斷傳出「砍單風暴」是風雨欲來之勢，去年大賺數個股本已成過去式。

台灣驅動IC業者：「該砍（單）的還是要砍」

5月20日，由世界大型企業研究會（Conference Board）編撰的領先經濟指標4月下降了0.3%，至119.2，3月時修正值是成長0.1%。這表示短期間內經濟成長趨於緩和。

台灣驅動IC業者私下告訴《經濟日報》現在大環境不好，「該砍（單）的還是要砍」，同時為了管控庫存，「後面訂單不要下那麼多。」

報導稱，疫情期間受惠「宅經濟」發威，帶來筆電、監視器及電視等需求，瞬間使得驅動IC供不應求，去年各大廠普遍大發利市；如今已面板為首的市況開始修正、價格走弱，像是由天堂跌落凡間；此外，另一業者也表示，就算客戶訂單沒有取消，但確實有拉貨遞延的狀況。

事實上，市況的變化可能和中國有很關係。

中國經過數月的隔離封控措施，已經影響到了消費市場的活力。知情人士告訴《日經亞洲》中國最大的智慧型手機製造商——小米（Xiaomi）已經告知供應商，它要將全球銷量2億台，下調至1.6至1.8億台左右，至少衰退20%。

此外，《日經亞洲》也接獲許多供應商的消息稱，中國手機大廠Vivo和Oppo也將本季度和下一季度的訂單減少了約20%，藉此消化目前過多的庫存。

其中一個供應商還說，Vivo甚至對他們示警，今年不會更新中端智慧手機型號的一些關鍵組件的規格，最關鍵的原因是「通膨隱憂」和「需求減少」，必須要努力降低成本。

台灣IC設計服務廠創意電子業內人士告訴我們，雖然消費性產品不振，但是一些基礎裝置如伺服器、網路通訊類設施及車用仍有需求。不過，現在聲音雜訊很多，這會讓半導體上游業者變得保守。

市場發生劇變，全球手機出貨面臨下調

這些不樂觀的前景，和2022年形成強烈的對比，當時大多數的手機製造商多預估，後疫情市況會大舉復甦，且供應鏈問題會大幅度改善，如今可能都落空。

雖然手機品出貨量開始往下調，但是如三星（Samsung）產量預測並無特別變化算是相對強勢，整體出貨量會落在2.7億部。《日經亞洲》分析主要原因是，其供應鏈主要在韓國和越南，受中國封控影響較小；再加上，它在中國的市場市佔率不到1%，不受到中國市場需求影響。

還有，Google最近發布了新的Pixel 6A，暗示將在秋季推出其旗艦產品Pixel 7系列，該公司已告訴供應商，它計劃今年生產超過1000萬台，到2021年的出貨量將增加1倍以上。

總而言之，現在出貨量可以「不掉」就已經是萬幸，更遑論要再創新高。

中國最大晶片製造商中芯國際警告（SMIC）警告，未來因為疫情和烏克蘭戰爭，全球的智慧型手機出貨量將下降2億部。

事實上，蘋果iPhone SE的訂單減少了200萬部，又在上海擴大封控後再減少數百萬部的產能；另外，MacBook、iPhone和iPad組裝商只是在逐步恢復生產當中。

通國際證券資深分析師Jeff Pu向《日經亞洲》也坦言，手機市場的出貨量從持平下調至下降1%；另，Isaiah Research分析師Eddie Han則認為全球手機出貨量將下降2至7%，中國甚至降10至15%。

台灣IC設計服務廠創意電子業內人士說，智慧型手機的銷量是一個指標，它也代表其他消費電子產品的狀況，像是監視器及家電等，都能開始衰退。這也意味，受到疫情和地緣政治影響，短期內經濟趨緩儼然成事實。

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核稿編輯：翁世航