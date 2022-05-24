粉嶺哥爾夫球場建屋面積「二度縮水」剩下9公頃
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討論收回粉嶺哥爾夫球場，應重點關注《私人遊樂場地契約》政策的不公。
收回部份粉嶺哥爾夫球場發展計劃環評報告出爐，因場內有「土沉香等受保護植物」，政府傾向將發展面積縮水7成（剩下9公頃），餘下23公頃將劃為保育公園。由收回整個172公頃球場作公共用途，縮水變成32公頃之後，再二度縮水剩番9公頃，當初土地大辯論後做嘅收地決定，完全走樣。
閱畢環評報告，整件事疑點重重：
一、製造走數空間：23公頃有土沉香嘅「康樂及保育範圍」，係五階段發展中最後一階段。咁幾時開始幾時完成？報告話「有待進一步檢討」，只知道一定是在2029年或以後。咁檢討完之後會唔會變返哥爾夫球場？早前有不具名「規劃界人士」建議先將球場變身為中央公園，「需要時又可變回球場」[註]，報告咁寫，製造咗極大嘅走數空間。
二、雙重標準：土沉香值得保護，但過往唔少發展計劃入面都有土沉香，例如皇后山及青衣綠化帶公屋發展，政府當時嘅選擇係將土沉香移植。所以市民見唔到政府特別重視土沉香，除非啲土沉香係哥爾夫球場入面。
三、忽然保育：開發有更高生態價值嘅濕地時，就需要「平衡發展與保育」，輪到哥爾夫球場時，保育突然變得最重要，似乎僅視保育為擋箭牌。
討論收回粉嶺哥爾夫球場，應重點關注《私人遊樂場地契約》政策的不公：為何仍要用大量公帑資助一小撮人享樂。是否一定建屋，還是其次。市民要求的，只是「還地於民」。現在除咗唔夠地起公屋，香港人亦唔夠公園用：如果「康樂及保育範圍」如果生態價值如此高，毋須等到2029年之後先保育，應立刻建立保護區並向全民免費開放參觀，紓解每逢假日休憩用地不足夠嘅情況。
註：兩用方案冀保高球場 倡作中央公園兼打波（16-1-2022，星島日報）
（文章獲授權轉載，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。