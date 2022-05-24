同婚合法化3週年，已有7906對同性伴侶結婚，民調：6成民眾認同、7成同意領養權

同婚合法化在今（24）日滿3週年。行政院性平處的民調顯示，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的37.4%，提升23.5個百分點；更有71%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」。



另外根據民間團體「彩虹大平台」的調查，接受自己孩子是同志的比例提升約1成來到59.6%，接受同性配偶領養無血緣小孩的比例則是67.4%，與行政院相去不遠。雖然並非一夕改變，但仍可見法律持續帶動社會觀念對同志更友善。

法案通過3年，已有7906對同性伴侶結婚，民眾認同度提升23.5％

性平處指出，同性婚姻合法化在「司法院釋字第七四八號解釋施行法」通過後，5月24日將滿3週年，截至4月30日止，已有7906對同性伴侶登記結婚。調查顯示，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的2018年調查時的37.4%，提升23.5個百分點，也較2021年調查提升0.5個百分點。

有41.4%的民眾對「同性伴侶結婚會破壞家庭制度與倫理」的說法感到同意、57.0%不同意；與2021年調查結果比較，民眾感到不同意的比率，雖由54.1%略增加至57.0%，但兩年結果在統計上並無顯著差異。

調查顯示，有71%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，71.8%民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」，民眾逐步認同同性伴侶除享有平等成家的權利外，也應有領養及教養小孩相關權利。

性平處表示，民眾對跨性別者的瞭解及友善程度方面也逐步提升，有66.9%民眾同意「跨性別者包括男跨女或女跨男，裝扮常和自己的生理性別不同」，較去年調查增加5個百分點；76.5%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」；高達89.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」。

根據性平處的說明，這次調查對象為台灣地區年滿 20 歲以上之民眾，以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，由故鄉市場調查股份有限公司於2022年5月4日至5月6日間執行，共計完成有效樣本1076 份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.99個百分點。

民團調查：同志社會接受度提升，身邊有同志親友的人增加11％

民間團體「彩虹平權大平台」今年5月也發布相關調查，結果發現社會接受度來說，在路上看到一男一女接吻、以及兩男接吻、兩女接吻的接受度比例與去年相比大幅增加，不論是男男或女女的部分都增加約10%左右，顯示社會上對同志表露親密已逐漸視於日常。而針對身邊的人是同志，包括同事、同學、行政首長、民意代表、親戚等，都在64%至73%之間，顯示社會上對同志接受度逐漸增加。

而過去接受度相對較低的「是否接受自己的小孩是同志」，較去年提升6.9%到59.2%，更較前年提升10%，顯示在這一題上，台灣民眾也逐漸走向接受孩子的方向。

整體而言，女性比男性更為友善、學歷越高越友善、世代差異顯著；另外有熟識同志親友的受訪者，在所有的題目中都有較高的正面表態，今年18-39歲的族群中，有同志親友的人有61.9%，也較去年增加11.5%。

而針對支持同志配偶共同收養無血緣小孩的比例來到67.4%，較去年成長8%。今年度問卷第一次將人工生殖的部分拆分為女同志配偶使用人工生殖技術與男同志的代理孕母議題分別調查民眾支持度，女女獲得57.3%支持，男男代孕不支持45%比支持46.7%稍多，但不管哪一個，都比去年44.8%的支持多。

今年跨國同婚的議題較去年的支持度從56%微下降至51.7%，初步推測可能跟疫情期間，民眾對於跨國境的人口流動較憂慮有關。

本次民調由彩虹平權大平台委託趨勢民調公司，針對全國18歲以上之民眾，於2022年3月19日至4月19日執行電話（含市話與手機）民調，有效樣本1085人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。

立委范雲指出，從政策來帶動社會態度的友善，台灣不是世界上唯一的例子，加拿大 2000年通過婚權時社會支持率只有3成，但2015 年已進步到超過7成，而美國則是2015年全國通過後支持度也穩定上升，同時，美國醫學會兒童期刊也指出，同性戀與雙性戀青少年的自殺率隨之下降，所以看得出來社會政策的改變對青少年的健康非常重要，政府如果願意從法制上改變，社會隨之改變的程度也會很快速。

值得注意的是，依內政部戶政司到今年3月底的統計，同性婚姻自2019年5月24日實施至2022年3月，共有7757對登記結婚，其中女女同婚5469對，超過7成，男男同婚2288對，不到3成；至於終止同性結婚登記共有1131對，離婚比例約14％，其中男性313對，女性818對。

而異性婚這段期間結婚約37萬對，有約15萬對辦理離婚，比例高達40％以上（以同時期離婚對數除以結婚對數計算）。

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核稿編輯：翁世航