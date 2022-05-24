同婚合法化3週年，已有7906對同性伴侶結婚，民調：6成民眾認同、7成同意領養權
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女女同婚5469對，超過7成，男男同婚2288對，不到3成；至於終止同性結婚登記共有1131對，離婚比例約14％。
同婚合法化在今（24）日滿3週年。行政院性平處的民調顯示，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的37.4%，提升23.5個百分點；更有71%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」。
另外根據民間團體「彩虹大平台」的調查，接受自己孩子是同志的比例提升約1成來到59.6%，接受同性配偶領養無血緣小孩的比例則是67.4%，與行政院相去不遠。雖然並非一夕改變，但仍可見法律持續帶動社會觀念對同志更友善。
法案通過3年，已有7906對同性伴侶結婚，民眾認同度提升23.5％
性平處指出，同性婚姻合法化在「司法院釋字第七四八號解釋施行法」通過後，5月24日將滿3週年，截至4月30日止，已有7906對同性伴侶登記結婚。調查顯示，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的2018年調查時的37.4%，提升23.5個百分點，也較2021年調查提升0.5個百分點。
有41.4%的民眾對「同性伴侶結婚會破壞家庭制度與倫理」的說法感到同意、57.0%不同意；與2021年調查結果比較，民眾感到不同意的比率，雖由54.1%略增加至57.0%，但兩年結果在統計上並無顯著差異。
調查顯示，有71%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，71.8%民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」，民眾逐步認同同性伴侶除享有平等成家的權利外，也應有領養及教養小孩相關權利。
性平處表示，民眾對跨性別者的瞭解及友善程度方面也逐步提升，有66.9%民眾同意「跨性別者包括男跨女或女跨男，裝扮常和自己的生理性別不同」，較去年調查增加5個百分點；76.5%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」；高達89.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」。
根據性平處的說明，這次調查對象為台灣地區年滿 20 歲以上之民眾，以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，由故鄉市場調查股份有限公司於2022年5月4日至5月6日間執行，共計完成有效樣本1076 份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.99個百分點。
民團調查：同志社會接受度提升，身邊有同志親友的人增加11％
民間團體「彩虹平權大平台」今年5月也發布相關調查，結果發現社會接受度來說，在路上看到一男一女接吻、以及兩男接吻、兩女接吻的接受度比例與去年相比大幅增加，不論是男男或女女的部分都增加約10%左右，顯示社會上對同志表露親密已逐漸視於日常。而針對身邊的人是同志，包括同事、同學、行政首長、民意代表、親戚等，都在64%至73%之間，顯示社會上對同志接受度逐漸增加。
而過去接受度相對較低的「是否接受自己的小孩是同志」，較去年提升6.9%到59.2%，更較前年提升10%，顯示在這一題上，台灣民眾也逐漸走向接受孩子的方向。
整體而言，女性比男性更為友善、學歷越高越友善、世代差異顯著；另外有熟識同志親友的受訪者，在所有的題目中都有較高的正面表態，今年18-39歲的族群中，有同志親友的人有61.9%，也較去年增加11.5%。
而針對支持同志配偶共同收養無血緣小孩的比例來到67.4%，較去年成長8%。今年度問卷第一次將人工生殖的部分拆分為女同志配偶使用人工生殖技術與男同志的代理孕母議題分別調查民眾支持度，女女獲得57.3%支持，男男代孕不支持45%比支持46.7%稍多，但不管哪一個，都比去年44.8%的支持多。
今年跨國同婚的議題較去年的支持度從56%微下降至51.7%，初步推測可能跟疫情期間，民眾對於跨國境的人口流動較憂慮有關。
本次民調由彩虹平權大平台委託趨勢民調公司，針對全國18歲以上之民眾，於2022年3月19日至4月19日執行電話（含市話與手機）民調，有效樣本1085人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。
立委范雲指出，從政策來帶動社會態度的友善，台灣不是世界上唯一的例子，加拿大 2000年通過婚權時社會支持率只有3成，但2015 年已進步到超過7成，而美國則是2015年全國通過後支持度也穩定上升，同時，美國醫學會兒童期刊也指出，同性戀與雙性戀青少年的自殺率隨之下降，所以看得出來社會政策的改變對青少年的健康非常重要，政府如果願意從法制上改變，社會隨之改變的程度也會很快速。
值得注意的是，依內政部戶政司到今年3月底的統計，同性婚姻自2019年5月24日實施至2022年3月，共有7757對登記結婚，其中女女同婚5469對，超過7成，男男同婚2288對，不到3成；至於終止同性結婚登記共有1131對，離婚比例約14％，其中男性313對，女性818對。
而異性婚這段期間結婚約37萬對，有約15萬對辦理離婚，比例高達40％以上（以同時期離婚對數除以結婚對數計算）。
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核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。