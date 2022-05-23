香港晚報：鄧炳強回應拘捕陳日君，稱因宗教原因不拘捕疑犯違梵蒂岡正義觀

1）鄧炳強稱拘捕陳日君與教會角色無關

「612基金」5名信託人被捕，香港保安局局長鄧炳強今接受《南華早報》專訪指，拘捕陳日君樞機與他的教會角色無關。他稱相信梵蒂岡追求正義與和平，而若因爲宗教原因不拘捕疑犯，有違梵蒂岡的正義觀。

鄧炳強昨透露，港府將就回歸25周年的紀念活動，動員一切執法部門力量，保護國家領導人免受恐襲威脅，及防止疫情傳播。

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2）律師會確認收612基金案相關律師投訴

早前警方交代「612基金案」調查進展時，指發現有律師和大律師提供法律服務時涉專業失當。香港律師會今確認收到與該案相關、涉及《港版國安法》和法律專業操守的投訴。會方表示，將公允處理每宗投訴，但拒絕透露案件細節和被投訴人身份。

會長陳澤銘指所有專業操守調查均屬保密，不會對個別律師評論。他說如有需要，將轉介個案到律師紀律審裁組；而若涉及刑事，將交警方跟進。

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3）劉宇隆稱僅少數人需打第4針

衞防中心聯合科學委員會早前表示，高暴露風險者或有個人需要的18至59歲人士，可考慮打第4針新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今指，打4針不是優先項目，因其保護力很短，只得1至2個月，但因長者及長期病患者，以及少數人個人需要，才發出相關指引。

他稱「18至59歲接種了三針，之後重症及死亡機率接近零」；又解釋不斷注射同1種疫苗的定律，是保護力會越來越少，且不排除會有弊端，如打復必泰疫苗或有心臟肌肉發炎。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin