微博、微信等中國社交平台強制顯示使用者IP屬地，意外催生「IP代理」灰色產業
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微博、微信、抖音等中國社交媒體平台4月中旬起強制上線IP屬地功能，揭露使用者所在地。上有政策、下有對策，這卻也意外激起「付費IP代理」服務產業，遊走違規灰色邊緣。
中國當局日前為了因應海外假訊息宣傳，啟動了IP屬地功能，在用戶的貼文下方顯示其地理位置。根據《紐約時報》的報導，這個功能最初是用在提到俄羅斯入侵烏克蘭的貼文上，當局認為這個議題受到了境外宣傳的操縱。
北京外國語大學新聞與傳播系退休教授展江向《紐約時報》指出，制定這些政策是為了打壓不滿，並確保網路輿論更「千篇一律」。
（中央社）微博、微信、抖音等中國社交媒體平台4月中旬起強制上線IP屬地功能，揭露使用者所在地。上有政策、下有對策，這卻也意外激起「付費IP代理」服務產業，遊走違規灰色邊緣。
微博、微信、抖音、快手、小紅書、知乎等社交媒體平台4月中旬起相繼上線網路用戶IP屬地顯示功能，顯示使用者發布影片或評論時的網路位置，中國境內帳號展示到省（自治區、直轄市），海外帳號展示國家（地區），這個功能未能被使用者關閉。
這個功能上線後讓不少部落客、大Ⅴ（指有許多追蹤者的網路意見領袖）現出「原形」，有些人發文說「人在美國剛下飛機」，IP屬地卻顯示在中國境內。
擁有108.3萬追蹤人數的部落客「來醬在東京」，IP屬地顯示為廣東；知名專欄作家連岳曾說「肯定不會移民離開中國」，IP屬地卻顯示人在日本。
根據《紐約時報》的報導，一名住在德國的中國王姓學生表示，自從這項政策上路，他一直不敢發表批評，因為怕被舉報為外國間諜，或被微博刪除帳號。他更擔心來自「帝吧」這類民族主義群組的帳戶攻擊，帝吧列出了數十名IP在國外的用戶，讓他們的頁面充斥羞辱，許多受到攻擊的人關掉評論、更改用戶名稱或是停止發文。
香港中文大學媒體教授方可成向《紐約時報》指出，越來越多人用IP屬地來推測個人動機，「這就會讓就事論事變得更難。」
除了攻擊事件外，也有人認為這項政策影響隱私，一名浙江大學生在今年3月起訴微博，認為自動顯示位置是未經同意洩露個人資訊。這項政策更被批評虛偽，因為名人、政府帳號和微博首席執行長都不用被顯示IP屬地。
有需求就有市場，電商平台開始激增更改IP屬地服務，且國內、國外都能改。
綜合每日經濟新聞、澎湃新聞等媒體報導，人民幣6元（約新台幣26元）就可以獲得更改IP屬地服務。除了一次性收費，另也有月卡、季卡或終生服務套餐可供消費者選擇，終生服務套餐價格500元，還可以獲得IP穩定等權益保障。
《新浪新聞》的報導指出，修改IP位址也就是所謂的「IP代理」功能，改變原有設備的網路出口IP。這項功能已經成為地下產業偽裝身份的必備工具。
不過，目前大多數賣家提供的更改IP位址服務，伺服器都在國內，都只是短效IP，可供選擇的地點較少。
成都商報記者實測，在電商平台上花費9元買服務器，實測確實可以更改IP屬地，在使用前，微博、抖音的帳號IP屬地都顯示北京市；使用服務器後可以隨機選擇廣東省作為IP屬地。
這類服務性商品被指違規，陸續遭到勒令下架。北京天達共和律師事務所合夥人趙舒傑接受法治日報訪問時表示，IP代理是國家嚴厲打擊的網路亂象，販售IP代理服務是違法行為。
趙舒傑指出，買家在網路上購買這類服務，不僅是助長網路歪風，也給不法分子利用網路非法牟利的機會。網友透過代理IP產生的瀏覽紀錄、帳號密碼、支付資訊等使用者資訊都有可能因此外洩，有網路安全風險。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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