微博、微信等中國社交平台強制顯示使用者IP屬地，意外催生「IP代理」灰色產業

中國當局日前為了因應海外假訊息宣傳，啟動了IP屬地功能，在用戶的貼文下方顯示其地理位置。根據《紐約時報》的報導，這個功能最初是用在提到俄羅斯入侵烏克蘭的貼文上，當局認為這個議題受到了境外宣傳的操縱。

北京外國語大學新聞與傳播系退休教授展江向《紐約時報》指出，制定這些政策是為了打壓不滿，並確保網路輿論更「千篇一律」。

（中央社）微博、微信、抖音等中國社交媒體平台4月中旬起強制上線IP屬地功能，揭露使用者所在地。上有政策、下有對策，這卻也意外激起「付費IP代理」服務產業，遊走違規灰色邊緣。

微博、微信、抖音、快手、小紅書、知乎等社交媒體平台4月中旬起相繼上線網路用戶IP屬地顯示功能，顯示使用者發布影片或評論時的網路位置，中國境內帳號展示到省（自治區、直轄市），海外帳號展示國家（地區），這個功能未能被使用者關閉。

這個功能上線後讓不少部落客、大Ⅴ（指有許多追蹤者的網路意見領袖）現出「原形」，有些人發文說「人在美國剛下飛機」，IP屬地卻顯示在中國境內。

擁有108.3萬追蹤人數的部落客「來醬在東京」，IP屬地顯示為廣東；知名專欄作家連岳曾說「肯定不會移民離開中國」，IP屬地卻顯示人在日本。

根據《紐約時報》的報導，一名住在德國的中國王姓學生表示，自從這項政策上路，他一直不敢發表批評，因為怕被舉報為外國間諜，或被微博刪除帳號。他更擔心來自「帝吧」這類民族主義群組的帳戶攻擊，帝吧列出了數十名IP在國外的用戶，讓他們的頁面充斥羞辱，許多受到攻擊的人關掉評論、更改用戶名稱或是停止發文。 香港中文大學媒體教授方可成向《紐約時報》指出，越來越多人用IP屬地來推測個人動機，「這就會讓就事論事變得更難。」 除了攻擊事件外，也有人認為這項政策影響隱私，一名浙江大學生在今年3月起訴微博，認為自動顯示位置是未經同意洩露個人資訊。這項政策更被批評虛偽，因為名人、政府帳號和微博首席執行長都不用被顯示IP屬地。

有需求就有市場，電商平台開始激增更改IP屬地服務，且國內、國外都能改。

綜合每日經濟新聞、澎湃新聞等媒體報導，人民幣6元（約新台幣26元）就可以獲得更改IP屬地服務。除了一次性收費，另也有月卡、季卡或終生服務套餐可供消費者選擇，終生服務套餐價格500元，還可以獲得IP穩定等權益保障。

《新浪新聞》的報導指出，修改IP位址也就是所謂的「IP代理」功能，改變原有設備的網路出口IP。這項功能已經成為地下產業偽裝身份的必備工具。 不過，目前大多數賣家提供的更改IP位址服務，伺服器都在國內，都只是短效IP，可供選擇的地點較少。

成都商報記者實測，在電商平台上花費9元買服務器，實測確實可以更改IP屬地，在使用前，微博、抖音的帳號IP屬地都顯示北京市；使用服務器後可以隨機選擇廣東省作為IP屬地。

這類服務性商品被指違規，陸續遭到勒令下架。北京天達共和律師事務所合夥人趙舒傑接受法治日報訪問時表示，IP代理是國家嚴厲打擊的網路亂象，販售IP代理服務是違法行為。

趙舒傑指出，買家在網路上購買這類服務，不僅是助長網路歪風，也給不法分子利用網路非法牟利的機會。網友透過代理IP產生的瀏覽紀錄、帳號密碼、支付資訊等使用者資訊都有可能因此外洩，有網路安全風險。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航