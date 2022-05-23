中國有原料、有工人，特斯拉大舉徵才擴張生產規模，上海有望成全球第二總部
我們想讓你知道的是
中國三大具代表性的本土研發團隊：低壓電子實驗室、固件實驗室、材料實驗室也將進入特斯拉研發中心，這是向中國本土化發展邁出重要一步。
特斯拉（Tesla）無視中國疫情影響，昨（22）日大動作徵才，還加碼擴張生產規模，其中招聘研發人員，包含：動力工程、軟硬體設計工程和車輛軟體等多個領域的專業人才，是由製造大舉轉向研發的明確跡象。市場強調上海有望成為特斯拉的全球第二總部，向中國本土化邁出重要一步。
中國給原料又給人，特斯拉設廠的夢幻國度
在過去「量產電動車」一直是特斯拉的罩門。它們擁有相當好的設計，卻遲遲無法反映在實際的財報上，一方面受制於電動車關鍵原物料，二來又缺少優秀的製造業工人，導致盈利無法拉升。
直到了2018年5月，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在股東大會上披露，要在中國上海打造首個美國以外的超級工廠，同年7月他即抵達上海簽署相關投資協議。
兩年後，特斯拉上海工廠已經可以交付25萬輛的Tesla Model 3、Tesla Model Y車款，預計還要增加到45萬輛。很顯然的中國就是特斯拉「有原料、有工人」的夢幻國度。
馬斯克甚至接受了《Business Insider》母公司Axel Springe執行長多芬納（Mathias Döpfner）專訪時稱讚中國在乎人民福祉，他還提到：「儘管有一點一黨專制，但他們實際上很關心民眾，甚至與美國相比，他們對公眾輿論更為敏感。」
如今，特斯拉將進一步擴大在中國的布局，也將加碼招聘研發人員，從單純製造也轉向研發設計。
根據《上海證券報》報導，特斯拉於5月22日貼出大篇幅的公告，上頭指出特斯拉中國研發創新中心將大舉攬才。徵才項目職務部門包含：車輛軟體、硬體設計工程、動力與能源工程、法規認證和車輛工程等，開出的職缺項目至少70項以上。
上海有望成特斯拉第二總部，向本土化發展邁出重要一步
這樣的徵才資訊是相當不尋常的。因為中國疫情仍屬於發展中，儘管北京當局利用各種手段，營造疫情穩定將走向勝利的氛圍，但是從數據來看顯然還稱不上樂觀。
根據中國清算所的數據顯示，4月份連續第3個月出現大規模資金外流，境外投資者把所持中國債券減少了大約人民幣3014億元（新台幣1.32兆）。
《華爾街日報》對此形容：「中國在疫情期間出現的出口繁榮正在消退，人民幣維持堅挺的第二個支柱因此也在動搖。」
不過，中銀國際證券（Bank of China International Securities）全球經濟學家、前國家外匯管理局高級官員管濤有不同的看法，他表示目前國外投資者短期舉動對國內市場造成壓力；但從長期來看看，資金將繼續流入中國。
但無論如何，中國景氣前景屬於曖昧模糊的階段是毋庸置疑的。
特斯拉面對如此時刻，突然大動作的擴廠徵才引起市場注意。據特斯拉日前公布的訊息透露，該研發中心是特斯拉在美國本土以外建設的「首個研發中心」，屆時會受到上海臨港對於高科技產業支援，還有當地政府的政策鼓勵，打開中國市場的關鍵。
該研究中心共設有28個實驗室，專注於軟硬體、流程和技術的開發工作，也接應中國車用應用適配和標準測試，且針對人工智慧進行開發。
值得注意的是，據《工商時報》報導表示，中國三大具代表性的本土研發團隊：低壓電子實驗室、固件實驗室、材料實驗室也將進入特斯拉研發中心，報導指出這是向中國本土化發展邁出重要一步。
該研發中心已在2021年正式交付使用，預計未來有更多中國研發人才進入到特斯拉研發中心後，會進一步拉高特斯拉中國化的比例，那時成本可能會下降，更助於提升利潤打開市場，但也將緊密地和中國捆綁在一起。
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核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。