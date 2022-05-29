《地獄地圖》：非善非惡、介於天堂與地獄之間的「中間世界」——靈薄獄、巴爾撒克、中陰

文：愛德華．布魯克希欽（Edward Brooke-Hitching）

中間世界 Midworlds

死後世界的中間領域之中，最為西歐人熟悉的就屬靈薄獄和滌罪所了，這是個介於天堂與地獄之間的地區，可見於世界各地的信仰系統。拜火教的「哈米斯坦根」（Hamistagan， 指處在靜態平衡之中）便是一例；九世紀時，祭司瑪奴斯依荷（Manuščihr）編寫的拜火教典籍《達斯坦依德尼格》（Dādestān ī dēnīg，指虔誠的決定）提到，這麼一個非善非惡之地，專門預備給無法清楚歸為邪惡或是善良的靈魂，讓他們待著等待審判日的到來。

哈米斯坦根與天主教的靈薄獄較為相似，與滌罪所的功用較為不相同，因為大家認為哈米斯坦根是個無趣的等待之地，並不是個有處罰和淨化火焰的場所。祭司瑪奴斯依荷的講述中，指出亡者可以在一個與我們不同的空間裡重新活一遍，在此多做一點好事，這樣最後就能晉升前往天國聖樂堂。對於這個地方的描述，一開始是形容成了無生氣的體驗，但後來文獻則述說是個氣溫與地球類似的環境，冬天會冷、夏天會熱。

在伊斯蘭教裡，有個類似的地方稱為「巴爾撒克」（Barzakh，指阻礙、障礙或是分隔），人死後、復活之前的暫居之處；這裡的罪人會受懲罰，十足善良者則能享受安逸（不過，小孩歸屬無辜，因此可以豁免直接往天堂去，到亞伯拉罕的愛裡去）。《可蘭經》裡只提到巴爾撒克三次，且只有一次明確指出是位在地球和天上之間的邊境（另外兩次是用作比喻，指地峽，介於鹹水——就是我們的這個世界——和來世的新鮮甜水之間）。多位穆斯林學者認為這是個非常重要的地方，但也有學者完全忽略不理。

中世紀的伊斯蘭教法學家伊本．泰米葉（Ibn al-Qayyim，生於1292年，卒於1350年），發展出一套觀點，指出聚集在巴爾撒克的靈魂，會與跟自己潔淨程度相當的歸類在一起。蘇菲主義（Sufism）中，阿拉伯安達魯斯穆斯林（Arab Andalusian Muslim）的學者伊本．阿拉比（Ibn Arabi，生於1165年，卒於1240年），相當重視巴爾撒克，宣稱這可不只是個邊疆之地，而是連接無形和有形世界的重要橋樑，若沒了巴爾撒克，那沒有一個世界有辦法存續下去。

而佛教輪迴之中，佛陀往生後，使用中陰（bardo）一詞表示死亡與重生中間的過渡階段，此詞常用來與靈薄獄觀念相比較。藏傳佛教尤其重視中陰，典籍《西藏度亡經》（Bardo Thodol，即「中有境救度」）裡的重點也是在談論中陰。傳統認為此本經書是蓮花生（Padmasambhava）於八世紀編輯完成，也就是藏傳佛教最古老的寧瑪派（Nyingma）所尊稱為「第二佛陀」的蓮花生。

該書解說了該如何看出死亡的跡象，以及該舉辦什麼樣的法事，但主要內容不是要給亡者讀，而是要幫助在世的人想像死後世界的情況，指引往生者於投胎轉世前，在中間世界渡過49天。

Photo Credit: 創意市集出版 八世紀西藏畫作，和平與憤概的中陰神明。

《西藏度亡經》把這段過渡期的存在形式分為三類；第一個是臨終中陰（chikhai bardo），亡者會經歷「實相清楚的光」，又或是幾近的體驗；接著是實相中陰（chonyid bardo），亡者可一瞥佛陀的千變型態；然後就是受生中陰（sidpa bardo），在此亡者會依據其業力（karmic level），出現各種不同的幻覺，從地獄猛獸到熱情交纏的伴侶皆有可能出現。再加上另外三類中陰，清醒意識狀態、禪那（dhyana）狀態、一般睡夢狀態，意識狀態總計有六種中陰分類。

西歐發展出靈薄獄與滌罪所之前，傳統對於中間世界的觀念主要是來自希臘神話。如荷馬著作《奧德賽》提到黑帝斯裡有個地區叫做水仙平野（Asphodel Meadows），會被送到這兒的靈魂都是不夠良善、進不了至福樂土（Elysian Fields），但卻也沒罪惡到得被送進黑帝斯的地獄深處，即冥界塔耳塔洛斯。

荷馬在《奧德賽》24章14節，描述水仙平野是「亡靈的居住之地」，而古希臘詩人和評論家傳統上都認為這是個宜人的地方，並把「水仙」解讀為指草木蒼翠之地，這地方有著近似天堂的宜人舒適。同樣的，文藝復興時期後，像是英格蘭詩人亞歷山大．波普（Alexander Pope，生於1688年，卒於1744年）便藉此引用，並發揮成「快樂的靈魂居住在滿是水仙的黃色平野」。但是，荷馬在《奧德賽》共在三處提到水仙平野（11:539、11:573、24:13），皆形容為非常憂愁不愉快的樣貌；水仙平野有著黑帝斯的真實樣貌：沒有歡樂，沒有陽光，漆黑瀰漫，亡者蒼白的靈魂哭喊尖叫，漫無目的地閒晃，就像是影子、夢境一般。

靈薄獄 Limbo

Photo Credit: 創意市集出版 《耶穌下到靈薄獄》

羅馬天主教神學裡，有個靈薄獄（limbo，源自拉丁文「limbus」，指邊界）的觀念，是種位在地獄邊緣的地點或狀態。基督教經文其實沒有提到靈薄獄，1992年教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）所委託完成之天主教教會教理，其總結之天主教信仰的內容也未提及靈薄獄。其實，靈薄獄的觀念是中世紀歐洲詮釋經文、推理思考出來的想法，此地是被原罪玷污的死者終點，至於可與神喜悅做伴的靈魂會被拒絕進入，而得永生在地獄受苦的靈魂也不得進到這具備神仁慈本質的地方。