《沉默：特教學校集體性侵事件》張萍與陳昭如對談：事件爆發後十年來，改變了什麼？

《沉默》之外：張萍與陳昭如對談特教學校性平事件大事記

日期：二○二一年十二月二十二日

逐字：潘醇

編輯：吳崢鴻

《沉默》之前

陳昭如：你要不要先談一下二○一一年特教學校事件發生之前，就你的經驗，通常學校是怎麼處理性平事件的？

張萍：二○○九年的時候，我才剛到人本南部辦公室沒多久，就到三所國中跟高中門口拉布條，抗議學校不解聘性侵學生的老師。當時《教師法》規定，老師是否留任或解聘是由學校的教評會處理，教評會成員除了一位家長代表之外，其他全部都是學校教職員。我們還發現，即便性平會依照《性平法》調查這個老師性侵學生屬實，可是送到教評會之後，卻不見得會被解聘。就算教育部或教育局一直退回決議，請學校重新表決，學校再怎麼表決，就是不解聘。我們覺得很誇張，就一所一所學校去拉布條抗議。

有些學校會把人本當成黑臉，利用我們的黑臉去處理學校的問題老師，我覺得那就是很聰明的校長，善用我們這種體制外的力量來解決他們體制內的問題。我們去拉布條的那三所學校，事前我們都有去跟校方溝通，可是都無效，所以才會決定去拉布條。我們除了拉布條，還會發傳單給小孩，一方面是讓他們知道我們為什麼在這裡，一方面也是讓他們瞭解，如果老師或任何人做出越過身體界線的行為，他們可以大聲說「不」。我們會印一些預防性騷擾的文章發給他們，也會簡單寫說我們為什麼在這裡抗議。

我們不可能知道所有的案子，而且拉布條的社會成本太高，畢竟那是一個制度的問題，光靠拉布條是不夠的。所以我們開始推動《教師法》修法，後來規定只要性平會調查屬實，老師有性侵害學生一律解聘，不用再送到教評會去投票，也就是所謂的「狼師條款」。

不過在修法之前，我們已經處理過這所特教學校的案子了。那時候有個男老師利用午休時間，對高職部的女學生猥褻，後來那個女學生還自殘，可是學校只叫老師請假避風頭，連一個過都沒有記。我們覺得非常荒謬，就去找主任、找校長談，可是他們都很消極，很迴避，不想處理。後來我同事跟校長說，如果你們不解聘這個老師，我們就要去校門口拉布條抗議。學校聽了很緊張，馬上就召開教評會，最後解聘了這個老師。這是我們第一次處理這所學校的性平案。

陳昭如：後來學校發生比較嚴重的是生對生的案子，而且發生的次數、頻率跟人數牽扯之廣，完全超出一般的想像，校方始終態度消極，沒有作為，我想這也是人本決定積極介入的主要原因。記得那時人本開了好多次記者會，是因為真的無路可走了，不得不透過訴諸媒體輿論，迫使教育部必須出面處理。

張萍：對啊，因為我們找了立法委員、找教育部、找學校，開會開了半年，可是都沒有任何進展，小孩還是繼續受害，讓我沒有辦法繼續等下去。史英本來還問我說，為什麼要開記者會？他擔心開了記者會，小孩會被貼標籤，說特教學生就是這樣，會被外界投以異樣的眼光。可是我跟他說，你眼睜睜看著就要開學了，小孩還在受害，我真的沒有辦法再等官僚體系給他們時間，何況給他們時間，他們還不見得會改善。在等待的那半年裡，教育部確實是有組調查小組調查，可是調查報告寫了很多學校疏失，然後報告就束之高閣，什麼也沒做，什麼也沒改變。

寫書的緣起

陳昭如：你們原來想把案子拍成紀錄片，也找過幾位紀錄片導演討論，但是最後沒拍成，對吧？

張萍：對啊。為了避免當事人曝光，家長不能拍、小孩也不能拍，還要變音，還要打馬賽克，幾乎就統統不能拍了。

陳昭如：我會注意到這件案子，跟這個紀錄片計畫有關。當時人本徵詢過紀錄片導演蔡崇隆的意見，崇隆跟我曾經是《自立早報》的同事，他以為紀錄片拍不成，或許可以出書記錄案情始末，問我有沒有興趣，那應該是二○一二年的事。那時候我只知道這間學校發生很多性平案，不過光從新聞報導中不太能夠拼湊出事實，整起事件的脈絡不清不楚，也不太明白到底人本在抗議什麼。但既然是崇隆覺得值得記錄的案子，我想應該是很嚴重了，後來我主動寫信給喬蘭，告訴她我有興趣想瞭解一下，然後，就沒下文了。又過了幾個月吧，崇隆問我喬蘭有沒有跟我聯絡？我說沒有耶。後來應該是崇隆跟喬蘭提了這件事，喬蘭回信給我，我們才約了時間見面。

張萍：我不知道還有隔幾個月這件事耶！她跟你談了什麼？

陳昭如：喬蘭告訴我，學校並不是對外宣稱的那樣毫不知情，而是知情不報，這是我不曾聽聞的說法，讓我非常震驚。喬蘭說，案子主要是你在負責處理，希望我能跟你碰個面。記得第一次跟你碰面，你談著談著就掉淚了，那樣的感情是很自然、毫不偽裝的，我不認為你在騙我，更何況，你也不需要騙我。這讓我開始對整起事件產生很大的疑惑：為什麼外界只是一味批評加害學生，卻沒人追究學校的責任？或者，他們根本不知道學校有責任？

當我意識到這點，心裡既震撼又猶豫，懷疑自己是否有能力處理這麼複雜而龐大的議題，畢竟我沒有接觸過教育議題，更遑論是高度敏感的性侵案了。可是那次見面的時候，我明顯感覺得到你跟喬蘭的信任，幾乎是知無不言，言無不盡，我在感激之餘也承受很大的壓力。寫？還是不寫？這樣的問號始終在心裡徘徊不去。

張萍：這案子我們大概起碼開了一、二十次記者會吧，從頭到尾開了好多次喔。