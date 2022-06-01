《沉默：特教學校集體性侵事件》張萍與陳昭如對談：事件爆發後十年來，改變了什麼？

我們想讓你知道的是
本書於二○一四年初次出版，一定程度上推動了對這些事件背後原因的討論，以及後續相關的改進。《沉默》是臺灣調查報導的指標性作品，是人性與體制思辨的困難之作，也開啟了作者隨後數本從不同角度探討性、障礙與性侵相關議題的寫作。
《沉默》之外：張萍與陳昭如對談特教學校性平事件大事記
日期：二○二一年十二月二十二日
逐字：潘醇
編輯：吳崢鴻
《沉默》之前
陳昭如：你要不要先談一下二○一一年特教學校事件發生之前，就你的經驗，通常學校是怎麼處理性平事件的？
張萍：二○○九年的時候，我才剛到人本南部辦公室沒多久，就到三所國中跟高中門口拉布條，抗議學校不解聘性侵學生的老師。當時《教師法》規定，老師是否留任或解聘是由學校的教評會處理，教評會成員除了一位家長代表之外，其他全部都是學校教職員。我們還發現，即便性平會依照《性平法》調查這個老師性侵學生屬實，可是送到教評會之後，卻不見得會被解聘。就算教育部或教育局一直退回決議，請學校重新表決，學校再怎麼表決，就是不解聘。我們覺得很誇張，就一所一所學校去拉布條抗議。
有些學校會把人本當成黑臉，利用我們的黑臉去處理學校的問題老師，我覺得那就是很聰明的校長，善用我們這種體制外的力量來解決他們體制內的問題。我們去拉布條的那三所學校，事前我們都有去跟校方溝通，可是都無效，所以才會決定去拉布條。我們除了拉布條，還會發傳單給小孩，一方面是讓他們知道我們為什麼在這裡，一方面也是讓他們瞭解，如果老師或任何人做出越過身體界線的行為，他們可以大聲說「不」。我們會印一些預防性騷擾的文章發給他們，也會簡單寫說我們為什麼在這裡抗議。
我們不可能知道所有的案子，而且拉布條的社會成本太高，畢竟那是一個制度的問題，光靠拉布條是不夠的。所以我們開始推動《教師法》修法，後來規定只要性平會調查屬實，老師有性侵害學生一律解聘，不用再送到教評會去投票，也就是所謂的「狼師條款」。
不過在修法之前，我們已經處理過這所特教學校的案子了。那時候有個男老師利用午休時間，對高職部的女學生猥褻，後來那個女學生還自殘，可是學校只叫老師請假避風頭，連一個過都沒有記。我們覺得非常荒謬，就去找主任、找校長談，可是他們都很消極，很迴避，不想處理。後來我同事跟校長說，如果你們不解聘這個老師，我們就要去校門口拉布條抗議。學校聽了很緊張，馬上就召開教評會，最後解聘了這個老師。這是我們第一次處理這所學校的性平案。
陳昭如：後來學校發生比較嚴重的是生對生的案子，而且發生的次數、頻率跟人數牽扯之廣，完全超出一般的想像，校方始終態度消極，沒有作為，我想這也是人本決定積極介入的主要原因。記得那時人本開了好多次記者會，是因為真的無路可走了，不得不透過訴諸媒體輿論，迫使教育部必須出面處理。
張萍：對啊，因為我們找了立法委員、找教育部、找學校，開會開了半年，可是都沒有任何進展，小孩還是繼續受害，讓我沒有辦法繼續等下去。史英本來還問我說，為什麼要開記者會？他擔心開了記者會，小孩會被貼標籤，說特教學生就是這樣，會被外界投以異樣的眼光。可是我跟他說，你眼睜睜看著就要開學了，小孩還在受害，我真的沒有辦法再等官僚體系給他們時間，何況給他們時間，他們還不見得會改善。在等待的那半年裡，教育部確實是有組調查小組調查，可是調查報告寫了很多學校疏失，然後報告就束之高閣，什麼也沒做，什麼也沒改變。
寫書的緣起
陳昭如：你們原來想把案子拍成紀錄片，也找過幾位紀錄片導演討論，但是最後沒拍成，對吧？
張萍：對啊。為了避免當事人曝光，家長不能拍、小孩也不能拍，還要變音，還要打馬賽克，幾乎就統統不能拍了。
陳昭如：我會注意到這件案子，跟這個紀錄片計畫有關。當時人本徵詢過紀錄片導演蔡崇隆的意見，崇隆跟我曾經是《自立早報》的同事，他以為紀錄片拍不成，或許可以出書記錄案情始末，問我有沒有興趣，那應該是二○一二年的事。那時候我只知道這間學校發生很多性平案，不過光從新聞報導中不太能夠拼湊出事實，整起事件的脈絡不清不楚，也不太明白到底人本在抗議什麼。但既然是崇隆覺得值得記錄的案子，我想應該是很嚴重了，後來我主動寫信給喬蘭，告訴她我有興趣想瞭解一下，然後，就沒下文了。又過了幾個月吧，崇隆問我喬蘭有沒有跟我聯絡？我說沒有耶。後來應該是崇隆跟喬蘭提了這件事，喬蘭回信給我，我們才約了時間見面。
張萍：我不知道還有隔幾個月這件事耶！她跟你談了什麼？
陳昭如：喬蘭告訴我，學校並不是對外宣稱的那樣毫不知情，而是知情不報，這是我不曾聽聞的說法，讓我非常震驚。喬蘭說，案子主要是你在負責處理，希望我能跟你碰個面。記得第一次跟你碰面，你談著談著就掉淚了，那樣的感情是很自然、毫不偽裝的，我不認為你在騙我，更何況，你也不需要騙我。這讓我開始對整起事件產生很大的疑惑：為什麼外界只是一味批評加害學生，卻沒人追究學校的責任？或者，他們根本不知道學校有責任？
當我意識到這點，心裡既震撼又猶豫，懷疑自己是否有能力處理這麼複雜而龐大的議題，畢竟我沒有接觸過教育議題，更遑論是高度敏感的性侵案了。可是那次見面的時候，我明顯感覺得到你跟喬蘭的信任，幾乎是知無不言，言無不盡，我在感激之餘也承受很大的壓力。寫？還是不寫？這樣的問號始終在心裡徘徊不去。
張萍：這案子我們大概起碼開了一、二十次記者會吧，從頭到尾開了好多次喔。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。