同呼同吸的異鄉人，香港原來有烏克蘭菜——東歐餐廳

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

俄羅斯向烏克蘭發動的戰爭進入第三個月，戰事仍然持續。身處香港，該如何向和平投下支持一票？最近，我到訪了在香港的一家烏克蘭菜餐廳吃飯，它們不但由一位港人丈夫和烏克蘭人太太與女兒合力經營，而且還曾經籌款捐助支援烏克蘭人。遠在香港，與其被無力感所瀰漫，不如化心意為行動，何樂而不為？

Photo Credit: 莫小巧

這家餐廳叫「東歐餐廳Ivan The Kozak」，以港人店主Ivan命名，在中環開業逾二十年，主打正宗烏克蘭菜。它位於蘭桂芳附近的樓上舖，甫進去，眼球立即被棗紅色枱布、民族風掛飾和馬賽克燈所吸引，宛如置身一間東歐風情的小木屋。

除了那種四季不改的裝潢，我最記得，還是門口中間寫了一句「Stop the war」，毗鄰牆壁貼滿顧客留言支持的memo紙，以及大刺刺黃藍色烏克蘭國旗，提醒著食客，戰爭並未完結，你今天的歲月靜好，不過是有人（在遠方）為你負重前行。

Photo credit: 東歐餐廳Facebook相片

Photo Credit: 莫小巧

我曾經去過東歐如波蘭、立陶宛、拉脫維亞等等國家旅行，覺得如果說這是一家東歐餐廳，也該是賣差不多菜系的菜式，但一吃才知，只是部分正確。相似的，是那道羅宋湯。

烏克蘭的羅宋湯，主要由紅菜頭、豬骨、蔬菜和酸奶油熬製而成，與我們在港式扒房或茶記所喝、用紅蘿蔔和牛骨所煲的大有不同，各有各秋千。

一喝下口，舌頭湧上一陣蔬菜的清新鮮甜，再配一口酸奶油，特別香氣四溢，也食湯的質地更滑溜，令人不得不驚歎一下，這簡直是像在東歐旅行時喝到的版本！