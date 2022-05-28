【小說】臥斧《FIX》選摘：〈大大的小黃〉以夜裡一樁計程車司機槍擊案開場

文：臥斧

大大的小黃 Big Yellow Taxi（摘錄）

晚上九點半左右，巷子裡很安靜。

這個住宅區白天外出工作上學的住戶都已返家，吃完晚飯，各自看著連續劇或試著填滿作業簿的空白，只有一個剛從補習班離開的小學生，低頭走路，任剛聽到的解題方式和剛問到的電玩技法在顱腔裡撞來撞去。

緊急煞車。一聲爆響。

小學生嚇了一跳，回頭張望。

一部計程車歪斜地停在小學生身後不遠處。事後回想，小學生無法確定自己先聽到的是煞車聲還是爆響，也不清楚車裡的情況，但很確定司機出事了︱因為小學生看見一名長髮男子匆匆下車，快快地左右張望，急急地朝巷口離開；路燈慘白的光籠罩那塊區域，小學生看見長髮男子手上的東西映出一點點金屬光亮。

「槍！那個人剛剛開槍！」這個念頭在小學生腦中炸開的剎那，小學生看見方才長髮男子拐出去的巷口閃進一部摩托車。

摩托車上有兩名青年，看見橫在巷道中的計程車時明顯吃了一驚，摩托車左右搖了幾下；他們歪歪車身繞過計程車，停在小學生身旁，「怎麼了？發生什麼事？」

「那個人開槍了！」小學生指著巷口，「我看見了！」

「啊？」坐在後座的青年跳下座位，快步跑向計程車，朝駕駛座看了一眼，向後彈開，「幹！真的有血！」

「你說誰開槍？」摩托車騎士問小學生。

「剛跑出巷子的那個人！」小學生仍指著巷口，「長頭髮那個！」

「你回去找大人報警，」摩托車騎士將車調頭，「我們去追。」

摩托車急衝急煞、繞回計程車旁，另一名青年敏捷地跳上後座，摩托車騎士右腕一轉，朝巷口疾奔。

他的短篇小說〈大大的小黃〉拿下文學獎首獎，連他自己都覺得很意外︱畢竟這是一篇推理小說，而他認為主流文學獎一向不重視大眾文學。當初投稿，只是覺得反正寫都寫了，不如試著參賽，沒拿獎是意料中事，拿了獎不但會是驚喜，還能賺到一筆獎金，總之沒什麼損失。

〈大大的小黃〉以夜裡一樁計程車司機槍擊案開場。

摩托車二人組在隔壁巷子追上凶手，不過凶手拔出手槍朝他們晃了晃，二人組很識相地停下摩托車，看凶手鑽進另一條巷子。二人組回到計程車旁，司機仍然癱在駕駛座上，小學生已經不見蹤影。二人組面面相覷，聽到警笛聲由遠而近。

警方查出被殺的司機綽號鋒仔。根據巷道裡不很清楚的監視錄影書面，加上小學生及摩托車二人組的描述，警方找來人像畫師，畫出長髮凶手的長相，開始緝凶。

幾個月過去，一無所獲。

警方將凶手的畫像及監視畫面印成懸賞海報，在媒體發布、四處張貼，收到一些疑神疑鬼的回報，但沒有任何進展。

在承辦警員眼中，這樁案子已經漸漸冷掉了；沒想到，新線索居然在看起來毫不相關的地方出現。

「本作在有限的篇幅中創造大量轉折，同時兼顧劇情合理及敘事流暢，加上文字使用精準，具備寫實美感，實屬難得。」決選紀錄中，有位知名作家評審如此讚譽，「本作從日常所見的場景出發，馬上引爆事件，節奏控制令人眼睛一亮。在劇情看似陷入膠著的時候，又從意想不到的方向加入新線索，不但與時事貼近，而且推理嚴謹，是一篇難得的短篇佳作。」

第一次讀到這段講評時，他覺得十分得意，後來幾次重讀，深深覺得這位也寫過推理小說的文壇前輩真是講到了重點。寫作之前他就做了不少調查，在情節安排上費了很大的苦心，在推理過程裡也安排了足夠的證據，因為他認為有些重視解謎的推理作品，作者干預的痕跡實在太過明顯，讀起來一點趣味也沒有。

這回文學獎的得獎作品將會集結成冊，同時收錄各篇作品的決選講評，出版紀念合集；他剛接到出版社的消息，說合集的編輯作業已經完成，稿件檔案已然送印，下週就會在各大書店上架。

我要正式進入文壇啦！他一整天都非常開心，直到晚上收到那封電子郵件。

郵件內容很短。

「阿桂不是凶手。」

〈大大的小黃〉故事的轉折點來自一宗抗議事件。

城裡一項大型建案正如火如荼地進行，原址周邊的大批行道樹將被移地另栽。由於缺乏有效的監督機構及法律保障，城裡先前遇到這類情況的老樹，大多在移植後不久死亡，是故護樹團體竭盡所能地為樹請命，並且請專家提出不需移植一樣可以施工的方案，但建商不為所動，執意移樹。護樹團體的抗議行動因而開始升溫，不但鎮日駐守在老樹附近，還與警方產生肢體衝突。

警方把幾個動作比較激烈的護樹志工帶回警局，一名刑警走過，忽然覺得有個長髮志工看起來頗為眼熟。

處理了一會兒手頭上的瑣事，刑警猛地明白自己為什麼會覺得長髮志工眼熟。

因為志工看起來就像人像畫師筆下鋒仔一案的凶手。

志工名叫阿桂，是個前科犯，幾個月前假釋，算算時間，鋒仔一案發生時，阿桂已經出獄。警方拿到阿桂假釋後到照相館拍的證件照，雖然髮長不同，但照片裡的人看起來與畫像相似度更高。

鋒仔被殺之後，警方在計程車裡沒有找到手機，一度覺得十分疑惑：鋒仔是計程車駕駛，身邊不大可能沒有手機，所以當時警方就曾推測，或許凶手先前與鋒仔通過電話，所以在行凶之後，細心地將內藏通聯紀錄、可能把自己捲入事件的鋒仔手機一併帶走。

阿桂被逮捕後，警方拿到阿桂的手機號碼、聯絡系統業者，找出阿桂出獄後的通聯紀錄，發現案發當天，阿桂曾經與鋒仔通過電話。

這個發現將鋒仔和阿桂連結了起來，但卻帶出另一個問題：根據發話地點顯示，兩人通話的時候，阿桂人在外縣市，兩地車程應該超過一個小時。阿桂和鋒仔通電話的時間是八點三十分，案發的時間則是九點半，照這樣推算，阿桂不大可能犯案。