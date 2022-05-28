【小說】臥斧《FIX》選摘：〈大大的小黃〉以夜裡一樁計程車司機槍擊案開場

我們想讓你知道的是
《FIX》的七篇故事，涵蓋了台灣三十年來甚受社會矚目的重要冤案。從二○一七年首次出版以來，除了一個案件的當事人已遭槍決外，已有兩個案件獲得無罪平反，另有四個案件仍在持續救援。
文：臥斧
大大的小黃 Big Yellow Taxi（摘錄）
晚上九點半左右，巷子裡很安靜。
這個住宅區白天外出工作上學的住戶都已返家，吃完晚飯，各自看著連續劇或試著填滿作業簿的空白，只有一個剛從補習班離開的小學生，低頭走路，任剛聽到的解題方式和剛問到的電玩技法在顱腔裡撞來撞去。
緊急煞車。一聲爆響。
小學生嚇了一跳，回頭張望。
一部計程車歪斜地停在小學生身後不遠處。事後回想，小學生無法確定自己先聽到的是煞車聲還是爆響，也不清楚車裡的情況，但很確定司機出事了︱因為小學生看見一名長髮男子匆匆下車，快快地左右張望，急急地朝巷口離開；路燈慘白的光籠罩那塊區域，小學生看見長髮男子手上的東西映出一點點金屬光亮。
「槍！那個人剛剛開槍！」這個念頭在小學生腦中炸開的剎那，小學生看見方才長髮男子拐出去的巷口閃進一部摩托車。
摩托車上有兩名青年，看見橫在巷道中的計程車時明顯吃了一驚，摩托車左右搖了幾下；他們歪歪車身繞過計程車，停在小學生身旁，「怎麼了？發生什麼事？」
「那個人開槍了！」小學生指著巷口，「我看見了！」
「啊？」坐在後座的青年跳下座位，快步跑向計程車，朝駕駛座看了一眼，向後彈開，「幹！真的有血！」
「你說誰開槍？」摩托車騎士問小學生。
「剛跑出巷子的那個人！」小學生仍指著巷口，「長頭髮那個！」
「你回去找大人報警，」摩托車騎士將車調頭，「我們去追。」
摩托車急衝急煞、繞回計程車旁，另一名青年敏捷地跳上後座，摩托車騎士右腕一轉，朝巷口疾奔。
他的短篇小說〈大大的小黃〉拿下文學獎首獎，連他自己都覺得很意外︱畢竟這是一篇推理小說，而他認為主流文學獎一向不重視大眾文學。當初投稿，只是覺得反正寫都寫了，不如試著參賽，沒拿獎是意料中事，拿了獎不但會是驚喜，還能賺到一筆獎金，總之沒什麼損失。
〈大大的小黃〉以夜裡一樁計程車司機槍擊案開場。
摩托車二人組在隔壁巷子追上凶手，不過凶手拔出手槍朝他們晃了晃，二人組很識相地停下摩托車，看凶手鑽進另一條巷子。二人組回到計程車旁，司機仍然癱在駕駛座上，小學生已經不見蹤影。二人組面面相覷，聽到警笛聲由遠而近。
警方查出被殺的司機綽號鋒仔。根據巷道裡不很清楚的監視錄影書面，加上小學生及摩托車二人組的描述，警方找來人像畫師，畫出長髮凶手的長相，開始緝凶。
幾個月過去，一無所獲。
警方將凶手的畫像及監視畫面印成懸賞海報，在媒體發布、四處張貼，收到一些疑神疑鬼的回報，但沒有任何進展。
在承辦警員眼中，這樁案子已經漸漸冷掉了；沒想到，新線索居然在看起來毫不相關的地方出現。
「本作在有限的篇幅中創造大量轉折，同時兼顧劇情合理及敘事流暢，加上文字使用精準，具備寫實美感，實屬難得。」決選紀錄中，有位知名作家評審如此讚譽，「本作從日常所見的場景出發，馬上引爆事件，節奏控制令人眼睛一亮。在劇情看似陷入膠著的時候，又從意想不到的方向加入新線索，不但與時事貼近，而且推理嚴謹，是一篇難得的短篇佳作。」
第一次讀到這段講評時，他覺得十分得意，後來幾次重讀，深深覺得這位也寫過推理小說的文壇前輩真是講到了重點。寫作之前他就做了不少調查，在情節安排上費了很大的苦心，在推理過程裡也安排了足夠的證據，因為他認為有些重視解謎的推理作品，作者干預的痕跡實在太過明顯，讀起來一點趣味也沒有。
這回文學獎的得獎作品將會集結成冊，同時收錄各篇作品的決選講評，出版紀念合集；他剛接到出版社的消息，說合集的編輯作業已經完成，稿件檔案已然送印，下週就會在各大書店上架。
我要正式進入文壇啦！他一整天都非常開心，直到晚上收到那封電子郵件。
郵件內容很短。
「阿桂不是凶手。」
〈大大的小黃〉故事的轉折點來自一宗抗議事件。
城裡一項大型建案正如火如荼地進行，原址周邊的大批行道樹將被移地另栽。由於缺乏有效的監督機構及法律保障，城裡先前遇到這類情況的老樹，大多在移植後不久死亡，是故護樹團體竭盡所能地為樹請命，並且請專家提出不需移植一樣可以施工的方案，但建商不為所動，執意移樹。護樹團體的抗議行動因而開始升溫，不但鎮日駐守在老樹附近，還與警方產生肢體衝突。
警方把幾個動作比較激烈的護樹志工帶回警局，一名刑警走過，忽然覺得有個長髮志工看起來頗為眼熟。
處理了一會兒手頭上的瑣事，刑警猛地明白自己為什麼會覺得長髮志工眼熟。
因為志工看起來就像人像畫師筆下鋒仔一案的凶手。
志工名叫阿桂，是個前科犯，幾個月前假釋，算算時間，鋒仔一案發生時，阿桂已經出獄。警方拿到阿桂假釋後到照相館拍的證件照，雖然髮長不同，但照片裡的人看起來與畫像相似度更高。
鋒仔被殺之後，警方在計程車裡沒有找到手機，一度覺得十分疑惑：鋒仔是計程車駕駛，身邊不大可能沒有手機，所以當時警方就曾推測，或許凶手先前與鋒仔通過電話，所以在行凶之後，細心地將內藏通聯紀錄、可能把自己捲入事件的鋒仔手機一併帶走。
阿桂被逮捕後，警方拿到阿桂的手機號碼、聯絡系統業者，找出阿桂出獄後的通聯紀錄，發現案發當天，阿桂曾經與鋒仔通過電話。
這個發現將鋒仔和阿桂連結了起來，但卻帶出另一個問題：根據發話地點顯示，兩人通話的時候，阿桂人在外縣市，兩地車程應該超過一個小時。阿桂和鋒仔通電話的時間是八點三十分，案發的時間則是九點半，照這樣推算，阿桂不大可能犯案。
Tags：
月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。