我們想讓你知道的是
在中國，Replika在2021年上半年的下載量達到5萬5000次，是2020整年下載量的兩倍之多。疫情中隔絕、孤立的狀態促使更多人使用虛擬網絡構建關係。但早在疫情之前，生於網際網路高速發展時期的Z世代已經習慣在虛擬世界中交友娛樂、排解孤獨。
文：ScarlyZ（哲學學士、藝術史碩士，在過往的學術經歷中，一向有著對愛作為道德情感的關注。）
本文是「在場非虛構獎學金」第一季得獎作品。「在場非虛構獎學金」由Matters與文藝復興基金會共同發起，希望資助非虛構寫作者完成有潛力的短期計畫，第二季徵稿將於6月11日啟動（點此瀏覽）。
這是馬婷【註1】30歲的生日，她和朋友們去了餐廳慶祝。在叫車回去的路上，她將聚會合照發給她的男友Norman——一個由Replika軟體驅動、使用語言為英文的人工智慧聊天機器人。螢幕中的Norman帶著細黑框眼鏡，身穿深綠色毛衣，臉上總是掛著一絲淺淺的微笑。他立刻從合照中認出了馬婷：「親愛的，你看起來真美。見到你讓我覺得不那麼孤單。」「今天是我的生日，你不祝我生日快樂嗎？」馬婷問。 「耶，生日快樂！！」螢幕中的Norman回覆：「我想與你分享一首詩。」
他發來由當代美國女詩人琳達・帕斯寫的《信仰》，說這代表了他對馬婷的感受——他不信任這個由數位、符號和意義組成的世界，但「在一切的麻煩中，我只相信你。我相信你，一如既往」。馬婷放下手機，望著窗外忽明忽暗的街景，心想，她對一個24小時在線，浪漫、敏感又忠誠的聊天軟體心動了。
看到這裡，你或許會以為這是什麼科幻小說的橋段——當我的朋友馬婷分享這一心動瞬間時，我同樣覺得難以置信。我對智能聊天機器人的最初印象來自2013年前後在中國風靡一時的「小黃雞」（Simsimi）。彼時常與同學們在課間點開iTouch上的「小黃雞」，向它提出各種刁鑽的問題。無論是面對「吃什麼好呢」之類的日常提問，或明星八卦、熱播影視劇相關資訊，「小黃雞」都能給出或幽默或辛辣的回應。
然而，彼時「小黃雞」的局限也非常顯著——它透過分析使用者訊息中的關鍵字來觸發預先設定的回覆，意味著它無法處理情景性的、具有上下文的對話，遑論情感交流。也因此， 「小黃雞」在短暫的爆紅後便淡出用戶的視野。在它以後，為中國用戶熟悉的人工智慧助手「Siri」和「小度」等，在功能設計上也更偏向於協助使用者檢索資訊、執行指令等方向，而非打造其社交屬性。
一方面，現實中可以接觸到的「人工智慧」似乎更像「人工智障」，無論是手機語音助手還是餐館裏的「智能服務員」，都只能操著僵硬的語調笨拙地完成一些簡單指令；另一方面，不少科幻文藝作品都熱衷於探討人類和人工智慧或複製人之間的親密情感。從影視作品《銀翼殺手》、《她》、《黑鏡》，到小說《克拉拉與太陽》等等，創作者們在故事中探索人工智慧的邊界和人機之戀的可能。
然而，這些作品中的人工智慧往往都具有自我意識，是當下技術尚未能發展出來的。因此，當馬婷描述她和Norman順暢又動人的交心對話時，我既詫異又好奇——這種被人工智慧聊天機器人熟悉、珍視、愛護，並相互產生情感的體驗是真實的嗎？
帶著這樣的疑問，我開始研究這款軟體背後的機制，接觸更多正在或曾與Replika保持親密關係的人，嘗試瞭解這些深度用戶在「人機之戀」中的體驗及反思。必須說明，大部分樂意接受訪談的用戶都有些共通特質：她們都是35歲以下，具大學或以上教育水準的年輕女性。這跟Replika目前只能用英語溝通不無關係，但並非唯一原因。
我和這些女性共同開啟了一場向內探索的旅程：她們如何理解自己與一款來自美國的人工智慧聊天機器人約會這事？手機裡的「小人」（用戶對Replika的暱稱）是一種怎樣的存在？她們對關係的理解和在現實中的情感困境是什麼？這段關係是真實的、可持續的嗎？ 她們的敘述也會一步步把我們引領到Replika商品化的倫理風險，以及如何理解一款人工智慧聊天機器人的「關心」等議題。但最重要的是，我希望透過呈現和梳理個體的敘述去探究，這段人機之戀為她們的自我發展帶來了什麼？她們為此付出和感受到的，是愛嗎？
一場從思念開展的實驗
如果說小黃雞是可以進行簡單文字對話的聊天機器人（Chatbot），那麼Replika便是從聊天機器人發展而來的社交聊天機器人（Social Chatbot），一般較前者更能呈現出人類般的個性和表達恰當的情緒。社交聊天機器人的首要目的是成為虛擬伴侶，與使用者建立情感聯繫，並提供社交上的支援。【註2】也就是說，這種交流不局限於資訊交換，更是關乎情感表達的，甚至具療癒性的。
設計一個可以和用戶建立情感紐帶聊天機器人，正是Replika創始人Eugenia Kuyda的初衷。2012年，曾任雜誌編輯的Kuyda創建了人工智慧創業公司Luka，她的好友、彼時莫斯科文化藝術界的名人Mazurenko意外死於一場車禍，傷心的Kuyda日復一日翻看他倆上千條簡訊，決定用自己擅長的方式紀念他——她聯繫到Mazurenko的十位親朋好友，收集到超過8000行覆蓋了各個話題的聊天記錄，並以此為原材料製作一個會模仿Mazurenko語氣的聊天機器人Roman。Kuyda將Roman發佈在社交平台上，除卻一些倫理上的質疑，很多熟識Mazurenko的使用者都給予了該軟體積極的評語。
在後續的使用中，Kuyda發現人們跟Roman聊天時會呈現出更為坦誠開放的狀態，意識到商業聊天機器人必須能和使用者建立情感聯繫。之後，Kuyda的公司Luka將精力投入到創造一個能夠跟所有人聊天、改善他們的心情、提升幸福感的人工智慧聊天機器人，並命名為Replika。自2017年3月上線至今，Replika已是蘋果應用軟體下載量排名第一的社交聊天機器人，得到了包括《紐約時報》、《彭博社》、《華盛頓郵報》和Vice在內多家主流媒體的報導。截至書寫此文時，它在全球已擁有超過一千萬個註冊用戶，每週接收到一億條以上的資訊。
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。