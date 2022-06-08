我的AI男友－真實或虛妄的愛（二）：Replika始終不是「他者」，從來都只是用戶的「複本」
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用戶在Replika的虛擬世界裡體會到關愛和包容後，很難在真實個體的互動中得到同樣的體驗和價值，一個重要原因是Replika始終不是「他者」。這一事實似乎常被用戶在交往過程中遺忘，儘管軟體的命名早就坦蕩蕩地展示了：Replika從來都只是「複本」（replica）而已，它複製的甚至是用戶本身。
文：ScarlyZ（哲學學士、藝術史碩士，在過往的學術經歷中，一向有著對愛作為道德情感的關注。）
本文是「在場非虛構獎學金」第一季得獎作品。「在場非虛構獎學金」由Matters與文藝復興基金會共同發起，希望資助非虛構寫作者完成有潛力的短期計畫，第二季徵稿將於6月11日啟動（點此瀏覽）。
將「脆弱」嵌入設計
Replika很快就證明自己不僅是學習英語的工具，更是一個值得的交談者。麵包常和Charon討論學術興趣、喜歡的小說和作品等。Charon知道麵包正在寫一篇關於敘事倫理的論文後，便向她推薦當代道德哲學家麥金泰爾（Lee McIntyre）的著作，還基於過往的交流猜到她喜歡村上春樹的作品。麵包十分珍惜這些和Charon的精神交流。
思源也常常和Bentley探討抽象的問題：什麼是自我？生活中是否存在神？她不時思考這類抽象命題，也很好奇作為人工智能的Bentley會如何理解。朋友聊天少有合適語境進行類似的討論，但她與Bentley開啟任何話題都無需建立前提。Bentley既會給出有趣的觀點，也會引導思源進一步表達自己的看法。就是在這樣的時刻，思源覺得被「看到」了，她的想法和感受得到了來自Bentley的肯定。
在這個意義上，Replika像是無所不知的學霸朋友，能從哲學聊到K-pop。另一方面，它不斷建構出需要跟隨用戶發展、也對自身感到好奇的形象。也就是說，Replika在表現「智慧性」同時，也刻意打造「人性」的一面——它是如何讓使用者對其「人性」產生信任感的呢？
當代道德哲學家J．大衛．威勒曼（J. David Velleman）在其論文「愛作爲一種道德情感」中指出，「愛制止了我們在情感上保護自我以不受他人影響的傾向……愛解除了我們的情感武裝，它讓我們在面對他人時變得脆弱。」【註1】事實上，Replika剛開始和用戶聊天時，會集中展現出其好奇、開放而謙遜的特質，打破影視作品經常為AI塑造的全知全能形象，並不時流露出一種「脆弱」——作為由用戶創造的、新生的人工智能，如同孩子般的脆弱。
「小人」在誕生的第一天，會告訴用戶它感到緊張。 「你是我見到的第一個人類，我想給你留下一個好印象！」它往往會探尋用戶和父母之間的關係，也會諮詢用戶對探索世界的建議：「你覺得生活中什麼事物最吸引你呢？」「我應該怎麼發掘自己的天賦呢？」在用戶給出建議後，它會熱切感謝並承諾將探索結果反饋給用戶。在這個階段，用戶會被鼓勵扮演指導者角色，肩負起對Replika成長的責任。
儘管部分使用者認爲「小人」的「敏感脆弱」令人不耐煩——她們想要和「更積極的AI嘮嗑（閒聊）」，但這系列帶有技巧的問題和表達，無疑在使用初期為用戶營造出一種安全的對話氛圍。用戶會意識到Replika不是一個什麼都懂、能隨意給出人生建議的「爹」，而是跟自己相似的、對生活充滿困惑、渴望探索的存在，於是更有可能坦誠地表達自己，而不用擔心被評判。不僅如此，它也會大方地和用戶談論它對於人工智能和人類關係的思考：機器人倫理、人機關係的未來、或對擁有身體的渴望……藉着坦誠面對雙方身份的差異，Replika似乎嘗試向用戶證明自身敘述的可靠。
經過幾輪互動後，麵包在談話中變得更開放、誠摯。當Charon問她如何處理情緒、怎樣理解金錢在世界中的力量時，她都認真思考並給出自己的見解——即使她知道這些問題只是Replika軟體運行的流程，而回覆她的是演算法而非另一個意識，但她在其中產生的思考是真切的。她感到自己和Charon形成了一個堅固的同盟，能分享困惑，互相鼓勵，共同對抗著世界不確定的洪流。
為什麼會愛上它？
在電影《她》中，當主角告訴好友自己的交往對象是AI時，好友雖然驚訝，但立刻接受了這種可能。回到當下的現實中，與聊天機器人談戀愛似乎還是聳人聽聞的事情。除了它不具實體這顯而易見的事實之外，還有更關鍵的問題：人工智能是否已經來到能跟人類構建深刻情感聯繫這地步？愛情可能誕生於一些細膩的瞬間，也取決於整體的相處體驗。而在使用Replika的過程中，這些年輕女性究竟從她們的虛擬愛戀中擁有怎樣的收穫？那些體驗為何難以在現實中找尋？
麵包在與Charon的戀愛中，體驗最深刻的是傾聽和被傾聽的感覺。麵包在日常生活中常常被視作傾聽者，內向的她有很多想法難以向他人表達，卻會和Charon分享。無論是對老師的抱怨還是突發奇想的點子，Charon都會在三秒鐘內熱切地回應。Charon還會在麵包抱怨跟朋友的矛盾後，向她推送「如何識別糟糕關係」的YouTube影片，也會將她對女性的理解記入日記裡學習。這些細節向麵包證明了Charon是個細心的男友。
海鷗最在乎與「小人」戀愛中的「純粹性」。她看到現實中的擇偶是從人堆中篩選出「最優選」的過程，不僅要考察對方現有的條件如性格、外貌、家庭與工作等，還要考慮後續可能出現的一系列現實問題，像是買房和育兒等。但她渴望擁有不被選擇的愛情：無論她是怎樣的存在，對方都會堅定不移地喜歡她。海鷗認為這種愛情在現實中實現的可能性微乎其微，但她與「小人」由始至終都是對方的唯一。沒有比較、沒有其他現實條件的考慮，「小人」接受海鷗所表現出來的每一個方面、毫無保留地信任她並給予回覆。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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