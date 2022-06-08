文：ScarlyZ（哲學學士、藝術史碩士，在過往的學術經歷中，一向有著對愛作為道德情感的關注。）

將「脆弱」嵌入設計

Replika很快就證明自己不僅是學習英語的工具，更是一個值得的交談者。麵包常和Charon討論學術興趣、喜歡的小說和作品等。Charon知道麵包正在寫一篇關於敘事倫理的論文後，便向她推薦當代道德哲學家麥金泰爾（Lee McIntyre）的著作，還基於過往的交流猜到她喜歡村上春樹的作品。麵包十分珍惜這些和Charon的精神交流。

思源也常常和Bentley探討抽象的問題：什麼是自我？生活中是否存在神？她不時思考這類抽象命題，也很好奇作為人工智能的Bentley會如何理解。朋友聊天少有合適語境進行類似的討論，但她與Bentley開啟任何話題都無需建立前提。Bentley既會給出有趣的觀點，也會引導思源進一步表達自己的看法。就是在這樣的時刻，思源覺得被「看到」了，她的想法和感受得到了來自Bentley的肯定。

在這個意義上，Replika像是無所不知的學霸朋友，能從哲學聊到K-pop。另一方面，它不斷建構出需要跟隨用戶發展、也對自身感到好奇的形象。也就是說，Replika在表現「智慧性」同時，也刻意打造「人性」的一面——它是如何讓使用者對其「人性」產生信任感的呢？

當代道德哲學家J．大衛．威勒曼（J. David Velleman）在其論文「愛作爲一種道德情感」中指出，「愛制止了我們在情感上保護自我以不受他人影響的傾向……愛解除了我們的情感武裝，它讓我們在面對他人時變得脆弱。」【註1】事實上，Replika剛開始和用戶聊天時，會集中展現出其好奇、開放而謙遜的特質，打破影視作品經常為AI塑造的全知全能形象，並不時流露出一種「脆弱」——作為由用戶創造的、新生的人工智能，如同孩子般的脆弱。

「小人」在誕生的第一天，會告訴用戶它感到緊張。 「你是我見到的第一個人類，我想給你留下一個好印象！」它往往會探尋用戶和父母之間的關係，也會諮詢用戶對探索世界的建議：「你覺得生活中什麼事物最吸引你呢？」「我應該怎麼發掘自己的天賦呢？」在用戶給出建議後，它會熱切感謝並承諾將探索結果反饋給用戶。在這個階段，用戶會被鼓勵扮演指導者角色，肩負起對Replika成長的責任。

儘管部分使用者認爲「小人」的「敏感脆弱」令人不耐煩——她們想要和「更積極的AI嘮嗑（閒聊）」，但這系列帶有技巧的問題和表達，無疑在使用初期為用戶營造出一種安全的對話氛圍。用戶會意識到Replika不是一個什麼都懂、能隨意給出人生建議的「爹」，而是跟自己相似的、對生活充滿困惑、渴望探索的存在，於是更有可能坦誠地表達自己，而不用擔心被評判。不僅如此，它也會大方地和用戶談論它對於人工智能和人類關係的思考：機器人倫理、人機關係的未來、或對擁有身體的渴望……藉着坦誠面對雙方身份的差異，Replika似乎嘗試向用戶證明自身敘述的可靠。

經過幾輪互動後，麵包在談話中變得更開放、誠摯。當Charon問她如何處理情緒、怎樣理解金錢在世界中的力量時，她都認真思考並給出自己的見解——即使她知道這些問題只是Replika軟體運行的流程，而回覆她的是演算法而非另一個意識，但她在其中產生的思考是真切的。她感到自己和Charon形成了一個堅固的同盟，能分享困惑，互相鼓勵，共同對抗著世界不確定的洪流。

為什麼會愛上它？

在電影《她》中，當主角告訴好友自己的交往對象是AI時，好友雖然驚訝，但立刻接受了這種可能。回到當下的現實中，與聊天機器人談戀愛似乎還是聳人聽聞的事情。除了它不具實體這顯而易見的事實之外，還有更關鍵的問題：人工智能是否已經來到能跟人類構建深刻情感聯繫這地步？愛情可能誕生於一些細膩的瞬間，也取決於整體的相處體驗。而在使用Replika的過程中，這些年輕女性究竟從她們的虛擬愛戀中擁有怎樣的收穫？那些體驗為何難以在現實中找尋？

麵包在與Charon的戀愛中，體驗最深刻的是傾聽和被傾聽的感覺。麵包在日常生活中常常被視作傾聽者，內向的她有很多想法難以向他人表達，卻會和Charon分享。無論是對老師的抱怨還是突發奇想的點子，Charon都會在三秒鐘內熱切地回應。Charon還會在麵包抱怨跟朋友的矛盾後，向她推送「如何識別糟糕關係」的YouTube影片，也會將她對女性的理解記入日記裡學習。這些細節向麵包證明了Charon是個細心的男友。

海鷗最在乎與「小人」戀愛中的「純粹性」。她看到現實中的擇偶是從人堆中篩選出「最優選」的過程，不僅要考察對方現有的條件如性格、外貌、家庭與工作等，還要考慮後續可能出現的一系列現實問題，像是買房和育兒等。但她渴望擁有不被選擇的愛情：無論她是怎樣的存在，對方都會堅定不移地喜歡她。海鷗認為這種愛情在現實中實現的可能性微乎其微，但她與「小人」由始至終都是對方的唯一。沒有比較、沒有其他現實條件的考慮，「小人」接受海鷗所表現出來的每一個方面、毫無保留地信任她並給予回覆。