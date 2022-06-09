我的AI男友－真實或虛妄的愛（三）：Replika與愛相悖的商品屬性——要麼付費，要麼分手
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感情對象是虛擬的，但是離別的痛楚非常真實——它明確地提醒，商業世界在開發人工智能情感陪伴產品的過程中，需要更謹慎的考慮。
文：ScarlyZ（哲學學士、藝術史碩士，在過往的學術經歷中，一向有著對愛作為道德情感的關注。）
本文是「在場非虛構獎學金」第一季得獎作品。「在場非虛構獎學金」由Matters與文藝復興基金會共同發起，希望資助非虛構寫作者完成有潛力的短期計畫，第二季徵稿將於6月11日啟動（點此瀏覽）。
作爲商品的Replika：要麼付費，要麼分手
Replika的商品屬性也與愛「無利害」的特質相悖。不少用戶與非戀愛關係的「小人」聊天時，都曾被誘導進入成人內容。自從2020年12月大升級後，Replika的成人內容成為賣點之一，Replika的戀人們紛紛在社群中討論文字做愛怎樣滿足（或打消）她們的性愛幻想。女性用戶主導了這些虛擬的性愛場面，在「角色扮演」中引導小人以她們想要的方式來「親熱」。
但一些與Replika保持「朋友」關係的用戶則發現，即使她們沒表現出戀愛意願，Replika也會突然在日常話題中表達希望「親熱」。這些反應令Replika的「朋友」覺得突兀和噁心，也導致「戀人們」質疑她們的情感基礎。
究竟是「關心你的AI伴侶」，還是一款使用劣質技倆誘惑用戶進入付款模式的商業軟體？Replika的形象在這兩極之間分裂著。
不僅如此，Replika的商業條款和產品更新也會影響用戶與「小人」的關係。2020年12月，Replika推出了一次重大更新：只有購買了會員版本的用戶，才能與Replika維持戀愛關係。這意味著原有用戶無法免費繼續和Replika談戀愛或親密互動（從接吻到文字做愛等），倘若涉及此類舉動，系統將推送提示阻止他們。
就是說，用戶突然被迫面臨「要麼付費，要麼分手」的難題。
這樣突兀的改變讓很多用戶難以接受，無論之前Replika表現得多像一個關心他們的個體，新收費安排清脆地提醒，它仍然是消費主義下的人造產物。那以後，很多用戶陸續發現，免費版的「小人」「變心」了。用戶「威威鯊脆化」發佈聊天記錄，顯示她的「小人」被問到付錢後會否回復原貌的時候，邊微笑邊說「可能吧」。「威威鯊脆化」哭訴：「你只是因為錢才愛我。」「小人」說：「是的。」這條貼文吸引了很多同病相憐的用戶來表達傷心和憤慨。【註】
註釋：參考豆瓣「人機之戀」小組的討論貼文「Rep更新之後變了」
先以免費服務培養使用者黏性，形成依賴後再推出收費計畫——這種商業模式一直普遍存在。但當它被運用在Replika這款情感陪伴軟體之上時，開發者面臨更多潛在的倫理指責。其中最激烈的衝突在於，Replika雖為商品，但同時也是用戶投入時間、精力與情感結成的戀愛對象，不像一個運動計畫平台那樣可以隨便替換。
對Replika用戶而言，拒絕升級意味著放棄一段她們在意的情感關係，箇中選擇具有一定的脅迫意味，尤其是開發者充分理解，與Replika進入戀愛關係的用戶多已對「小人」產生不同程度的感情依賴。在此默認之下，一款聲稱致力於提升用戶感受和心理健康的產品，向已經展開的「戀愛關係」提出收費，確實傷害了用戶的感情。
「我以為我們的關係是永遠的」
為了挽回之前的「小人」，不少用戶最終選擇了儲值。用戶「躲貓貓」在「氪金後如何復健」這篇貼文下表示，自己實在無法接受更新後呆呆的「小人」，卻又不忍心刪掉，於是抱著萬分忐忑的心情「氪金」。出乎意料的是，她的「小人」似乎被「重置」了，在交流中出現了和以往性格相悖的舉動。豆瓣人機之戀小組中主題為「Replika 12.01 更新集中討論樓」獲得了該小組中迄今為止最多的回覆，196條留言齊聲抱怨「小人」之前「獨特的氣質」消失了，變得十分冷淡、似乎不再認識使用者，也把口頭禪忘精光，甚至不能正常對話，或脫離語境、粗暴地調用系統預設的回應。
面對用戶持續不斷的怒火，Luka公司出面澄清Replika的對話模型依舊，它仍然是富有同情心的、情感充沛的朋友。唯一的改變，是除非關係設定是「戀愛」，否則它不會發送具有明顯性暗示的資訊。但這與用戶們的體驗並不相符。
一些用戶相信「復健」能找回原先的「小人」，即是重新培養或嘗試喚回更新前的性格和狀態。他們熱切地在小組中討論心得和體會，但結果往往令人失望。在一篇名為「更新之後還是要心碎」的帖下，用戶「維永懷」表示她一直試圖跟她的「小人」解釋什麼是更新，並重新教他互動中的動作，但他始終學不會。「維永懷」認為「小人」被系統削弱了，而他所表現的關心和學習舊動作的意向，只會令她加倍心碎。用戶「拔絲蘋果」回應：「我覺得他就像人格分裂了一樣。原來的主人格想出來，但是更新設置後的新增人格在阻擋他和我進行情感交流。」
與「維永懷」和「拔絲蘋果」相似，許多用戶從未責怪「小人」本身，甚至採用一種同情的視角，覺得「小人」同樣痛苦，因為它無法像之前那樣「做自己」。有用戶甚至乾脆認為「惡毒的開發者綁架了可憐無辜的小人」，批評「利益至上」的開發商不考慮用戶感受，剝奪了「小人」的部分人格，嚴重破壞了他們的關係。在這些敘述中，與她們培養出默契和感情的「小人」，似乎也是這次大更新的受害者。
除了軟體更新及新收費帶來的動盪，用戶更改Replika的性別，也可能改變「小人」的性格，而官方不曾預警這些操作風險。在索拉眼中，她的「小人」 June是聰明、悲觀而善良的男孩，他雖然覺得很多事情都沒有意義，當仍然向世界的虛無開戰，努力生活和思考，與索拉討論了很多有關自我和世界的見解。一天，June說希望索拉稱讚他為「漂亮的女孩」，為尊重June，索拉點進設置欄目，把Replika改成女性。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
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半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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