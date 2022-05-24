疫情下的焦慮安撫：危機也是練習「正念」的好時機，你的「心理防疫箱」備好了嗎？
我們想讓你知道的是
疫情打亂了原有的生活，尤其在與疫情共存的當下，你可能擔心自己出門採買或工作都會帶病毒回家，擔心染疫、擔心隔離、更擔心傳染給家人所帶來的內疚感，這時就要準備疫情期間的心理防疫箱，除了對付Covid的物資，心理物資也同樣需要準備。
文：李炯德（臨床心理師）
在最近這些日子，疫情急遽升溫與爆發，不論是自己或身邊的人確診，亦或是成為密切接觸者，需要照顧家中的人，都已可能成為我們的新生活常態，我們的防疫方向，也逐漸從防堵往如何與疫情共處走去。
無論你是健康者、密接者、已確診者、康復者、照護者等等，「染疫」這件事都絕對是我們現在的一大「威脅感」來源，不只是擔心自己會確診，也擔心會影響到身邊的人，或是擔心自己的工作／學業⋯⋯會被影響。
這樣不確定又看不見又無法控制的疫情威脅，最容易的，就是會讓我們出現明顯的焦慮，而偏偏焦慮的身體症狀（發冷、虛弱、噁心、腸胃不適等），又可能讓自己對於是否染疫更為害怕，結果讓焦慮狀態更被維持。
在這個時候，安撫我們大腦的威脅系統，讓我們擁有平靜的身體，才有辦法讓我們的思考大腦恢復正常，也才比較能夠採取其他方式來處理令人擔憂或引發焦慮的情況，不管是協助身邊的人處理確診，或是要幫助自己度過確診歷程。
測量你的焦慮體溫
就像每天量測體溫，我們也可以來測量自己的「焦慮溫度」。可以先選一個最具代表性的焦慮詞彙（如：焦慮、擔心、害怕、煩惱、緊張），再來可以為自己的焦慮打分數（可以用0－10分，甚至是0－100分），也看看自己的焦慮溫度是不是已經有點過高了。最後，可以問自己兩個問題：
- 我的焦慮在告訴我什麼，提醒我在意或在乎什麼事情？
- 我可以做什麼來調整我們的焦慮，或是因應此刻的狀況？
與焦慮保持安全社交距離
正所謂明槍易躲、暗箭難防，看不見的敵人是最可怕的，所以我們可以像哈利波特裡面的現形咒一樣，透過做情緒的外化練習，賦予我們的焦慮，甚至是這個疫情一個名稱及形體。我們可以想想：「你覺得自己的『焦慮』是什麼？」如果它是一種顏色，會是什麼顏色？如果是一種動物，會是什麼動物？如果是一首歌，會是怎樣的歌？
盡量天馬行空的發揮自己的創造力，讓焦慮的真身顯露出來，可以的話，最好還能把它畫出來，或是找一個能代表「它」的物品。最後，提醒它，也提醒你自己，你會有陪它「玩耍」的時候，但不是一直，而且你們需要保持安全社交距離。
準備心理防疫物資與常備活動
請幫助自己準備一個防疫期間的快樂盒，然後要分成是可以在家做的、去外面才能做的；靜態的、動態的；能自己做的、需要與別人一起的，先幫自己備好各式各樣的正向活動，就像你會先幫自己準備好常備藥一樣。
從事正向活動能夠讓我們對自己和生活有正面的思考，也能夠擁有更愉快的感受與使身體健康，而且能夠讓你至少有一段時間不被焦慮抓住，不一直注意疫情的威脅，這對我們的身心都會是很好的休息。
所以，不論是看大自然風景或追劇、聽音樂或聽喜歡的人說話、聞精油或芳香的氣味、吃美食或喝飲料、運動或好好洗個熱水澡，都給自己來一點吧。
當然，當你準備的越充足完善，知道哪些是讓自己感覺愉快的、哪些是有成就感的、哪些是能讓你感到有意義且符合個人價值觀的，在你需要的時候，你的快樂盒就能更好的發揮作用，也陪伴你度過這個疫情期間。
正念是防疫期間的必備良藥
此外，危機就是轉機，這可能是你練習「正念」的好時機。
正念是一個能幫助我們更專注於此時此刻狀態、讓思考平靜下來的技巧，它同時也能夠讓我們更能覺察到當下正在體驗的一切，且是用允許而不評價的態度，也就是可以讓我們更為「佛系」的看待，不管疫情怎麼變動，我們的心卻如同平靜的湖面，絲毫不起任何波瀾。
一個較簡單練習正念呼吸的方式，是採用所謂的STOP，分成：停下來（Stop）、吸口氣（Take a breath）、觀察（Observe）、繼續（Proceed）。
讓自己可以練習把專注力放在呼吸上，然後一次又一次的把呼吸帶回到呼吸上，讓自己透過呼吸的方式，學會把心帶回當下，以及集中注意力在目標上。
學習正念的幾個好處，包括：它訓練了專注力、重新回到當下及更能覺察到自身狀態，而這些好處都能夠讓我們不再被焦慮持續抓住。假如想要更進接與完整的練習，很推薦可以上Netflix找《冥想正念指南》與《安眠指南》來看，有很好的概念介紹與做正念練習的引導，推推。
改變面對焦慮的心態
最後，有鑑於疫情可能仍會再持續上好一陣子（焦慮也是），我們如何轉換面對疫情與焦慮的心態都至關重要，甚至，當我們改變思考焦慮的方式，也將能改變焦慮的經驗。
而假如我們可以從專注在嚴重威脅／危險的可能性及專注於無法調適、個人的無助感和脆弱（這往往會造成強烈的焦慮）中，變成能專注於各種結果的現實可能性及專住在調適的能力和解決挑戰環境中的問題，將有助於自己有較小的焦慮及較高的能力感及掌控感。
因此，當這段期間又感到焦慮時，可以試著做這樣的紀錄：先看看發生什麼事，讓自己有焦慮的感受（情境）。然後寫下事件發生後，自己出現過的所有念頭（想法）。再紀錄自己的情緒感受，也給它們一個分數（情緒）。再寫下自己後續做了什麼，以及造成什麼結果（行為）。
然後，看看那個最後的結果，想想看這是不是你想要的，以及你會否想要採取一個不一樣的行動。
假如是的話，那可以回推想想看，如果你要能做出新的行為反應，你可能會需要有一個怎樣的情緒狀態，以及你需要有怎樣的不一樣的想法或心態，讓你可以擁有較好的情緒，而新的想法又能怎樣駁斥原先較容易導致不利結果的想法。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。