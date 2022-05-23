烏克蘭第一起「戰爭罪」審判：俄羅斯士兵被判終身監禁，辯護律師被罵是「魔鬼代言人」

烏克蘭法院週一（23日）對第一起戰爭罪審判做出判決，21歲的俄羅斯中士希斯馬林（Vadim Shishimarin）因殺害一名手無寸鐵的烏克蘭平民而被判處終身監禁。未來烏克蘭還會看到更多類似的審判，國際律師認為，這項判決結果可以說為未來的判決立下非常高的標準。

希斯馬林被控在2月28日 於烏克蘭東北部小鎮 丘帕希夫卡（ Chupakhivka）路邊開槍射殺一名 手無寸鐵、騎著自行車的烏克蘭男子，他被判終身監禁。法官表示，「鑑於所犯罪行是危害和平、安全、人類和國際法律秩序的罪行……法院認為沒有可能判處（更短）刑期。」

判決在30天後生效，在此期間可以上訴。希斯馬林的辯護律師表示，希斯馬林是被長官施壓， 要求他執行命令，他的上級應該在被告席上，而不是 希斯馬林。他的律師表示將對判決提出上訴。

這是法庭召開公聽會後所做出的判決。在19日的聽證會上，遭希斯馬林開槍擊斃的受害者遺孀親自來到法庭，直接與殺害她丈夫的俄羅斯士兵交談，質問他「殺了我丈夫的時候，是什麼感覺？」希斯馬林當時表示，「我知道你可能無法原諒我。但我請求你的原諒。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭遇害平民的遺孀薛利波娃出席俄羅斯士兵希斯馬林的審判。

希斯馬林19日在法庭上表示，他 是在上級的壓力下開槍的。他說自己 一開始不服從上級指揮官的命令開槍，但當另一名軍官強硬的重複命令時，他不得不照做。

「 他說，如果我不這樣做，我會把我們置於危險之中。我在短距離內開槍打死了他（受害的烏克蘭平民）。」 希斯馬林表示，正在講電話的受害者可能會將他們的位置洩露給烏克蘭軍方。

不過當法庭詢問，他是否有義務遵循相當於戰爭罪的命令時， 希斯馬林回答，「 沒有」。

在週一宣布判決時，主審法官表示， 希斯馬林 很清楚受害者是平民，不必執行刑事命令開槍打死他。

法官說，儘管 希斯馬林 配合調查並對自己的作為表示悔恨，但法庭不能接受他聲稱在向 62歲的 受害者 施利波夫（Oleksandr Shelypov） 開槍時，「無意殺死他」。

在宣讀判決時，希斯馬林 身穿灰色和藍色的運動服，站在玻璃隔間裡，低著頭聽翻譯人員將法庭做出的判決翻成俄語，他 沒有表現出任何情緒。

Vadim Shishimarin sentenced to life in prison in Kyiv just now. He looks like a child. Wonder if the people who ordered him into Ukraine will ever be standing in the dock… pic.twitter.com/EZaRxMUGxU — Shaun Walker (@shaunwalker7) May 23, 2022

這是烏克蘭檢察官希望盡快審理一系列的戰爭罪案件中的第一起，對烏克蘭具有重大的象徵意義。

烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示，她正在準備40多起與戰爭罪有關的案件，這些案件很快就會開庭審理；烏克蘭當局表示，他們已經在全國確定了1萬多起戰爭罪。

國際律師協會執行長艾里斯（Mark Ellis）表示，這項判決的結果並不讓人意外， 如果這項審判可以被當作未來審判的基礎，「那它設下了一個非常高的標準」。

克里姆林宮沒有對此判決發表評論。它之前曾表示，沒有收到審判的相關訊息。

替俄羅斯士兵辯護，烏克蘭律師被控是「魔鬼代言人」

在戰爭還在進行時替俄羅斯士兵辯護並不是一件容易的事，希斯馬林的辯護律師、43歲的烏克蘭人奧維斯揚尼科夫（Viktor Ovsyannikov）被外界稱為是「魔鬼代言人」。

Much respect for Viktor Ovsyannikov; he's a Ukrainian lawyer defending a russian soldier in the first of the war crime trials (and there will be many)



While distasteful, he knows that the justice system requires a fair and vigorous defense to work. Respectfully, I'm glad he lost pic.twitter.com/ZzjUULdwTX — Chris Cox ⭐⭐⭐⭐⭐ (@Cyber_Cox) May 23, 2022

奧維斯揚尼科夫在19日的聽證會上要求無罪釋放希斯馬林。他說希斯馬林 被上級命令開槍，不得不服從，他補充說 希斯馬林並不想置施利波夫於死地：

「 他沒有殺他的意思。 他的槍沒有瞄準。 他執行了形式上的命令，並不是為了殺人」， 奧維斯揚尼科夫 說道。

希斯馬林承認自己開了3至4槍，但他說，「我為我自己所做的事感到深深的後悔。那一刻我很緊張，我感到敵意，我並不想殺人，但它還是發生了……」他再次請求原諒。

為 希斯馬林辯護， 奧維斯揚尼科夫背負著來自社會各方的壓力，有人要他滾去莫斯科或烏克蘭東部遭分離份子掌握的頓巴斯地區（Donbas），但他並不後悔，他說「我是在替一個人辯護，不是為犯罪作辯護」。 這不是 奧維斯揚尼科夫 第一次接手爭議性的審判。2014年，他為烏克蘭親俄的前總統維克多．亞努科維奇（Viktor Yanukovych）辯護，不過亞努科維奇最後被判「叛國罪」， 判處13年監禁。

奧維斯揚尼科夫表示， 希斯馬林的 審判意義重大，有許多來自社會的壓力，希望給 希斯馬林定罪，不過他說他會再提起上訴。對於希斯馬林，他說他對他的第一印象是普通人，「就像你我一樣」，他說希斯馬林慢慢瞭解到自己做了什麼，而現在他只想回家，他對於過去發生的事，依然覺得好像是一場夢一般。

奧維斯揚尼科夫表示，他有時會替 希斯馬林感到可憐。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 第一名因戰爭罪起訴的俄羅斯士兵希斯馬林（Vadim Shishimarin），5月13日第一次走入法庭時遭到大批媒體拍攝。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元