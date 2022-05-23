烏克蘭第一起「戰爭罪」審判：俄羅斯士兵被判終身監禁，辯護律師被罵是「魔鬼代言人」
我們想讓你知道的是
這是烏克蘭檢察官希望盡快審理一系列的戰爭罪案件中的第一起，對烏克蘭具有重大的象徵意義，不過希斯馬林的辯護律師表示，希斯馬林是被長官施壓，要求他執行命令，他的上級應該在被告席上，而不是希斯馬林。他的律師表示將對判決提出上訴。
烏克蘭法院週一（23日）對第一起戰爭罪審判做出判決，21歲的俄羅斯中士希斯馬林（Vadim Shishimarin）因殺害一名手無寸鐵的烏克蘭平民而被判處終身監禁。未來烏克蘭還會看到更多類似的審判，國際律師認為，這項判決結果可以說為未來的判決立下非常高的標準。
希斯馬林被控在2月28日於烏克蘭東北部小鎮丘帕希夫卡（Chupakhivka）路邊開槍射殺一名手無寸鐵、騎著自行車的烏克蘭男子，他被判終身監禁。法官表示，「鑑於所犯罪行是危害和平、安全、人類和國際法律秩序的罪行……法院認為沒有可能判處（更短）刑期。」
判決在30天後生效，在此期間可以上訴。希斯馬林的辯護律師表示，希斯馬林是被長官施壓，要求他執行命令，他的上級應該在被告席上，而不是希斯馬林。他的律師表示將對判決提出上訴。
這是法庭召開公聽會後所做出的判決。在19日的聽證會上，遭希斯馬林開槍擊斃的受害者遺孀親自來到法庭，直接與殺害她丈夫的俄羅斯士兵交談，質問他「殺了我丈夫的時候，是什麼感覺？」希斯馬林當時表示，「我知道你可能無法原諒我。但我請求你的原諒。」
希斯馬林19日在法庭上表示，他是在上級的壓力下開槍的。他說自己一開始不服從上級指揮官的命令開槍，但當另一名軍官強硬的重複命令時，他不得不照做。
「他說，如果我不這樣做，我會把我們置於危險之中。我在短距離內開槍打死了他（受害的烏克蘭平民）。」希斯馬林表示，正在講電話的受害者可能會將他們的位置洩露給烏克蘭軍方。
不過當法庭詢問，他是否有義務遵循相當於戰爭罪的命令時，希斯馬林回答，「沒有」。
在週一宣布判決時，主審法官表示，希斯馬林很清楚受害者是平民，不必執行刑事命令開槍打死他。
法官說，儘管希斯馬林配合調查並對自己的作為表示悔恨，但法庭不能接受他聲稱在向62歲的受害者施利波夫（Oleksandr Shelypov） 開槍時，「無意殺死他」。
在宣讀判決時，希斯馬林身穿灰色和藍色的運動服，站在玻璃隔間裡，低著頭聽翻譯人員將法庭做出的判決翻成俄語，他沒有表現出任何情緒。
這是烏克蘭檢察官希望盡快審理一系列的戰爭罪案件中的第一起，對烏克蘭具有重大的象徵意義。
烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示，她正在準備40多起與戰爭罪有關的案件，這些案件很快就會開庭審理；烏克蘭當局表示，他們已經在全國確定了1萬多起戰爭罪。
國際律師協會執行長艾里斯（Mark Ellis）表示，這項判決的結果並不讓人意外，如果這項審判可以被當作未來審判的基礎，「那它設下了一個非常高的標準」。
克里姆林宮沒有對此判決發表評論。它之前曾表示，沒有收到審判的相關訊息。
替俄羅斯士兵辯護，烏克蘭律師被控是「魔鬼代言人」
在戰爭還在進行時替俄羅斯士兵辯護並不是一件容易的事，希斯馬林的辯護律師、43歲的烏克蘭人奧維斯揚尼科夫（Viktor Ovsyannikov）被外界稱為是「魔鬼代言人」。
奧維斯揚尼科夫在19日的聽證會上要求無罪釋放希斯馬林。他說希斯馬林被上級命令開槍，不得不服從，他補充說希斯馬林並不想置施利波夫於死地：
「他沒有殺他的意思。他的槍沒有瞄準。他執行了形式上的命令，並不是為了殺人」，奧維斯揚尼科夫說道。
希斯馬林承認自己開了3至4槍，但他說，「我為我自己所做的事感到深深的後悔。那一刻我很緊張，我感到敵意，我並不想殺人，但它還是發生了……」他再次請求原諒。
為希斯馬林辯護，奧維斯揚尼科夫背負著來自社會各方的壓力，有人要他滾去莫斯科或烏克蘭東部遭分離份子掌握的頓巴斯地區（Donbas），但他並不後悔，他說「我是在替一個人辯護，不是為犯罪作辯護」。這不是奧維斯揚尼科夫第一次接手爭議性的審判。2014年，他為烏克蘭親俄的前總統維克多．亞努科維奇（Viktor Yanukovych）辯護，不過亞努科維奇最後被判「叛國罪」，判處13年監禁。
奧維斯揚尼科夫表示，希斯馬林的審判意義重大，有許多來自社會的壓力，希望給希斯馬林定罪，不過他說他會再提起上訴。對於希斯馬林，他說他對他的第一印象是普通人，「就像你我一樣」，他說希斯馬林慢慢瞭解到自己做了什麼，而現在他只想回家，他對於過去發生的事，依然覺得好像是一場夢一般。
奧維斯揚尼科夫表示，他有時會替希斯馬林感到可憐。
新聞來源
- Russian soldier jailed for life in first war crimes trial of Ukraine war（Reuters）
- Russian soldier sentenced to life in prison in Ukraine’s first war crimes trial since invasion（NBC news）
- Devil’s advocate? Russian soldier’s Ukrainian lawyer defends role on eve of verdict（The Guardian）
- Defense asks court to acquit Russian soldier accused of war crimes（The Kyiv independent）
延伸閱讀
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- 如何定義「戰爭罪」與「種族滅絕」？普亭入侵烏克蘭可能面臨什麼下場？
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）