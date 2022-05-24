可愛動物系列被英雄們取代：阿根廷推出新版披索，想傳遞什麼意識形態？

你還記得上次台灣新台幣改版是什麼時候嗎？2000年，台灣中央銀行發行了第五版的新台幣，沿用至今20多年都沒變。而在阿根廷，2016年才剛推出印著可愛動物圖案的鈔票，如今又要改版了。但本次改版的目的更多是政治意識形態，而不是經濟考量。

在獨立紀念日（5月25日）前兩天，阿根廷政府今（23）日宣布國家法幣的新版本，取代前總統馬克里（Mauricio Macri）時期，印有本土動物的紙鈔。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）今日終止了使用不到數年的動物系列紙鈔。他說「 每個人都知道我對動物的熱愛，所以這不是問題。但 不可能讓像聖馬丁和貝爾格拉諾這樣的人從我們日常生活中，從每天在我們手中流通的東西中缺席。」

費南德茲表示，貨幣和紙鈔是一種偉大的工具，每天經手的紙鈔，讓人們每天都記得「那些創造了我們所居住的國家的人，以及那些為國家付出了一切的人。」

據報導，費南德茲政府為了決定將誰放在紙鈔上，已經展開兩年多的討論。

誰出局？

阿根廷最近一次發行的紙鈔， 是2016年馬克里總統執政期間，阿根廷中央銀行（BCRA）發行了第四系列 披索，是 包括 原駝、禿鷹、 駝鹿、南露脊鯨、美洲豹和棕灶鳥等動物圖案的紙鈔（分別是20披索、50披索、100披索、200披索、500披索和1000披索），正面是這些動物的圖案，背面是牠們的自然棲息地。

阿根廷在2016年至2017年期間推出的第四系列紙鈔。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

當時的 阿根廷中央銀行行長施圖爾辛格（Federico Sturzenegger）表示，國家有的不只是男人女人， 阿根廷紙鈔形象的轉變，是為了紀念每個地區不同的代表性動物。除了消除不同立場的民眾看到政治人物出現在紙鈔上的不愉快，還可以激發人們對環境和本土動物的喜愛與保護。

2016年的動物紙鈔，也是阿根廷第一次出現200、500、1000披索的鈔票。

在此之前，阿根廷第三系列披索（2013年至2015年流通）是5披索、10披索、20披索、50披索、100披索。而紙鈔上面是領導阿根廷、智利和秘魯脫離西班牙的聖馬丁將軍（José de San Martín）；阿根廷五月革命的愛國者之一、同時也是國旗設計者貝爾格拉諾（Manuel Belgrano）；以及備受阿根廷人愛戴的阿根廷前第一夫人 伊娃．裴隆（ Eva Perón ）。

阿根廷在2013年至2015年期間推出的第三系列紙鈔。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

愛動物錯了嗎？

不過，馬克里執政時期的新紙鈔，也被質疑是抹去阿根廷重要的歷史。

特別是原來100披索上印著阿根廷國母 伊娃．裴隆 的肖像，被新版的 駝鹿取代；另外50披索背面原本是阿根廷人們心中的痛 - 馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）的縮影，被新版的禿鷹棲息地取代。

Para mí que la Taruca es el patronus de Eva, hay que dejarla. pic.twitter.com/iwjZOCKr9k — Fijate que Volvieron (@fijatequevol) January 30, 2020

Desde HOY 16/08 entran en circulación los nuevos billetes de cincuenta pesos con la figura del Cóndor Andino con tonos azul y verde. Coexistirán con los actuales del mismo valor $50 de Domingo F. Sarmiento y de las Islas Malvinas Argentinas. #SomosBrown #TrenRoca #TrenBelgranoSur pic.twitter.com/A2zBig9bpP — @TrenClaypole (@TrenClaypole) August 16, 2018

雖然當時中央銀行聲稱，這些印有本土動物圖案的紙鈔，是為了「尋找一個讓所有阿根廷人都能感受到代表性的匯合點」；不過也被質疑是刻意排除與國家身份和歷史相關的人物。

新紙鈔上的人物是誰？

阿根廷中央銀行今天公開的新版紙鈔，把被動物取代的阿根廷歷史人物重新印回鈔票上，也首次實施「性別平等」標準，特別選了歷史上重要的3名女性和3名男性，包括著名的阿根廷建國將軍聖馬丁（被放到最高面額1000披索上）、阿根廷國母 伊娃．裴隆重新回鍋100披索。

而為了強調阿根廷的多元民族性，這次200披索的新紙鈔首次印上阿根廷最有名的原住民女戰士 阿祖杜伊（ Juana Azurduy），她以解放拉普拉塔（西班牙帝國在南美洲建立的總督轄區）聞名，最近成為阿根廷國族主義的象徵人物。布宜諾斯艾利斯市基什內爾文化中心（Centro Cultural Kirchner）前的廣場上也在2015年豎立她的雕像，取代原來的哥倫布紀念碑。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 基什內爾文化中心前的廣場，豎立阿祖杜伊的雕像。

今年推出的新紙鈔，也有比較少為人知歷史人物，如瑪莉亞．德爾瓦列（Maria Remedios del Valle），她是阿根廷獨立戰爭的女英雄， 也是非洲人後裔。因為 她的勇敢，五月革命的領導者之一貝爾格拉諾任命她為上尉，他們兩人一同並列在500披索上。

El nuevo de 2,4 dólares, con María Remedios del Valle pic.twitter.com/X0OZKCpKhN — Federico Giammaría (@FedeGiammaria) May 23, 2022

阿根廷總統費南德茲表示，讓這些英雄們回歸紙鈔，「是為了珍惜我們的歷史。『有些人』希望我們忘記，但我們相信，牢記過去有助於我們建立更美好的未來。」

在新紙鈔公布以前，也傳出本次紙鈔將有許多對阿根廷有貢獻的女性，包括阿根廷《性別認同法》主要推動者伯金斯（Lohana Berkins）、阿根廷女詩人 斯托尼（ Alfonsina Storni）、以及「五月廣場母親」的創始人維拉夫勒（Azucena Villaflor），為尋找那些在阿根廷國家恐怖主義期間失蹤的人，自1977年起每星期四下午，喪失兒女的母親們在阿根廷總統府前的五月廣場（Plaza de Mayo）繞圓行走，她們以配戴白頭巾為傳統象徵。

Dice el periodismo que se ponen "próceres" en los billetes en lugar de animales. Pues Azucena Villaflor no fue ningún prócer, fue madre de un terrorista q recibió entrenamiento en Cuba y luego de luchar en Vietnam vino a la Argentina a infiltrarse entre los obreros de una fábrica pic.twitter.com/yPNeWT2sXi — Justicia y Concordia 💙🇦🇷💙 (@Justicia_y_C) May 20, 2022

發行紙鈔沒有解決的問題

多年來，阿根廷金融界一直要求政府發行更高面額的紙鈔，以面對通貨膨脹和貨幣貶值 。不過阿根廷政府這次公布的版本，並沒有提出更高面額的鈔票，阿根廷目前最高面額的鈔票（1000披索）價值還不到5美元。

最近阿根廷一名記者在巴塞隆納發現，有人將大把的阿根廷鈔票當作紀念品在賣，100元披索（折合新台幣14元）的鈔票只賣0.5歐元（折合新台幣15元），在法幣改版前，在推特上掀起一股不小的風波。