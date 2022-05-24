可愛動物系列被英雄們取代：阿根廷推出新版披索，想傳遞什麼意識形態？
我們想讓你知道的是
阿根廷總統費南德茲今（23）日推出一系列新的法定紙鈔，這些鈔票取代原來的本土動物圖案。喜歡動物錯了嗎？阿根廷發行新版法幣的可能動機是什麼？
你還記得上次台灣新台幣改版是什麼時候嗎？2000年，台灣中央銀行發行了第五版的新台幣，沿用至今20多年都沒變。而在阿根廷，2016年才剛推出印著可愛動物圖案的鈔票，如今又要改版了。但本次改版的目的更多是政治意識形態，而不是經濟考量。
在獨立紀念日（5月25日）前兩天，阿根廷政府今（23）日宣布國家法幣的新版本，取代前總統馬克里（Mauricio Macri）時期，印有本土動物的紙鈔。
阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）今日終止了使用不到數年的動物系列紙鈔。他說「每個人都知道我對動物的熱愛，所以這不是問題。但不可能讓像聖馬丁和貝爾格拉諾這樣的人從我們日常生活中，從每天在我們手中流通的東西中缺席。」
費南德茲表示，貨幣和紙鈔是一種偉大的工具，每天經手的紙鈔，讓人們每天都記得「那些創造了我們所居住的國家的人，以及那些為國家付出了一切的人。」
據報導，費南德茲政府為了決定將誰放在紙鈔上，已經展開兩年多的討論。
誰出局？
阿根廷最近一次發行的紙鈔，是2016年馬克里總統執政期間，阿根廷中央銀行（BCRA）發行了第四系列披索，是包括原駝、禿鷹、駝鹿、南露脊鯨、美洲豹和棕灶鳥等動物圖案的紙鈔（分別是20披索、50披索、100披索、200披索、500披索和1000披索），正面是這些動物的圖案，背面是牠們的自然棲息地。
當時的阿根廷中央銀行行長施圖爾辛格（Federico Sturzenegger）表示，國家有的不只是男人女人，阿根廷紙鈔形象的轉變，是為了紀念每個地區不同的代表性動物。除了消除不同立場的民眾看到政治人物出現在紙鈔上的不愉快，還可以激發人們對環境和本土動物的喜愛與保護。
2016年的動物紙鈔，也是阿根廷第一次出現200、500、1000披索的鈔票。
在此之前，阿根廷第三系列披索（2013年至2015年流通）是5披索、10披索、20披索、50披索、100披索。而紙鈔上面是領導阿根廷、智利和秘魯脫離西班牙的聖馬丁將軍（José de San Martín）；阿根廷五月革命的愛國者之一、同時也是國旗設計者貝爾格拉諾（Manuel Belgrano）；以及備受阿根廷人愛戴的阿根廷前第一夫人伊娃．裴隆（Eva Perón）。
愛動物錯了嗎？
不過，馬克里執政時期的新紙鈔，也被質疑是抹去阿根廷重要的歷史。
特別是原來100披索上印著阿根廷國母伊娃．裴隆的肖像，被新版的駝鹿取代；另外50披索背面原本是阿根廷人們心中的痛 - 馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）的縮影，被新版的禿鷹棲息地取代。
雖然當時中央銀行聲稱，這些印有本土動物圖案的紙鈔，是為了「尋找一個讓所有阿根廷人都能感受到代表性的匯合點」；不過也被質疑是刻意排除與國家身份和歷史相關的人物。
新紙鈔上的人物是誰？
阿根廷中央銀行今天公開的新版紙鈔，把被動物取代的阿根廷歷史人物重新印回鈔票上，也首次實施「性別平等」標準，特別選了歷史上重要的3名女性和3名男性，包括著名的阿根廷建國將軍聖馬丁（被放到最高面額1000披索上）、阿根廷國母伊娃．裴隆重新回鍋100披索。
而為了強調阿根廷的多元民族性，這次200披索的新紙鈔首次印上阿根廷最有名的原住民女戰士阿祖杜伊（Juana Azurduy），她以解放拉普拉塔（西班牙帝國在南美洲建立的總督轄區）聞名，最近成為阿根廷國族主義的象徵人物。布宜諾斯艾利斯市基什內爾文化中心（Centro Cultural Kirchner）前的廣場上也在2015年豎立她的雕像，取代原來的哥倫布紀念碑。
今年推出的新紙鈔，也有比較少為人知歷史人物，如瑪莉亞．德爾瓦列（Maria Remedios del Valle），她是阿根廷獨立戰爭的女英雄，也是非洲人後裔。因為她的勇敢，五月革命的領導者之一貝爾格拉諾任命她為上尉，他們兩人一同並列在500披索上。
阿根廷總統費南德茲表示，讓這些英雄們回歸紙鈔，「是為了珍惜我們的歷史。『有些人』希望我們忘記，但我們相信，牢記過去有助於我們建立更美好的未來。」
在新紙鈔公布以前，也傳出本次紙鈔將有許多對阿根廷有貢獻的女性，包括阿根廷《性別認同法》主要推動者伯金斯（Lohana Berkins）、阿根廷女詩人斯托尼（Alfonsina Storni）、以及「五月廣場母親」的創始人維拉夫勒（Azucena Villaflor），為尋找那些在阿根廷國家恐怖主義期間失蹤的人，自1977年起每星期四下午，喪失兒女的母親們在阿根廷總統府前的五月廣場（Plaza de Mayo）繞圓行走，她們以配戴白頭巾為傳統象徵。
發行紙鈔沒有解決的問題
多年來，阿根廷金融界一直要求政府發行更高面額的紙鈔，以面對通貨膨脹和貨幣貶值。不過阿根廷政府這次公布的版本，並沒有提出更高面額的鈔票，阿根廷目前最高面額的鈔票（1000披索）價值還不到5美元。
最近阿根廷一名記者在巴塞隆納發現，有人將大把的阿根廷鈔票當作紀念品在賣，100元披索（折合新台幣14元）的鈔票只賣0.5歐元（折合新台幣15元），在法幣改版前，在推特上掀起一股不小的風波。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。