八個積非成是的「錯誤」單字：「Nickname」的由來是意外弄錯了拼法？

Apron 圍裙

Apron這個單字源自於法文，中世紀（Middle Ages）時法文的圍裙拼作naperon，英語系國家一開始便借用其拼法，以napron來傳達圍裙的意思。一般英文句子裡使用名詞時，前方會加上冠詞（a/an），而以圍裙這個單字來說就是用a napron表示。

然而，英文母語者平常講話時卻因為太過於順口，總是會無意中把a napron說成an apron，久而久之便形成現在我們習慣的拼法。

Culprit 罪犯

在法國中世紀的法庭上，若被告（culprit）始終不認罪，檢察官（prosecutor）就會向被告說「Culpable, prest d’averrer nostre bille」，意思是「此人有罪，準備進行起訴程序」。

但是因為這段話實在太過冗長，所以法庭的紀錄經常會簡寫成cul. prit.。之後在淺移默化下，人們便直接把縮寫中間分隔的句點移除，產生我們熟悉的culprit，用以表示「罪犯；肇事者」

Expediate 迅速執行

Expediate的意思是「加快；迅速執行」，起源於17世紀。英國政治家（politician）埃德溫・桑迪斯爵士（Sir Edwin Sandys）在撰寫文章時，意外地創造了這個字。

後人推測他當時想要拼出的英文單字應該是expedite，結果竟然意外拼錯。而這樣的小錯誤，也因此對後世造成極大影響。雖然目前幾乎所有字典都已經將這個單字更正成expedite，但仍有許多人會習慣使用expediate，形成兩個單字並存的有趣情況。

Nickname 綽號

中古英文（Middle English）裡的eke代表「也」或「此外」的意思，因此，若以中古英文的規則來表達次要或非官方（unofficial）的名字，就會使用ekename來表示。

但是，ekename前方加上冠詞的型態an ekename卻在傳入英語系國家時意外弄錯了拼法，導致大家以為a nekename才是正確說法，而nekename最終又在陰錯陽差下逐漸演變成a nickname，並衍伸出「綽號」的含義。

Pea 豌豆

豌豆在中古英文裡原先被稱作pease，但因為字尾存在s音，許多人經常會把這個單數詞（singular word）誤認成複數（plural），而不是使用 pease 正確的複數型態pesen。

為了解決大家的誤會和困擾，專家、學者們經過討論後達成共識（reach a consensus），決定創造全新的名詞作為豌豆的單數型態，因此有了現今大家熟悉的pea這個單字。

Sneeze 打噴嚏

Sneeze最初並不是以s開頭，而是令人意想不到的字母f。整個單字最原始的拼法應該是fneze。不過在古英文（Old English）裡，由於小寫的f與小寫字母s的變體（variation）ſ外觀非常相似，因此人們經常搞混它們，之後也就把fneze最開頭的f錯認成s。

而隨著錯誤的發生愈來愈頻繁（frequent），大家也逐漸遺忘了最初的拼法，改用sneeze來代表打噴嚏的英文單字。

Tornado 龍捲風

Tornado源自於西班牙文單字tronada，表示大雷雨的意思。然而隨著時間的推移，人們開始習慣把tronada開頭的r和o兩者對調，創造出現今大家廣泛使用的tornado。

語言學（linguistics）專家後來也將這種聲音反轉的獨特過程命名為音位變換（metathesis），例如birrd轉換成bird（鳥）及 beorht變成bright（明亮）都是屬於音位變換的現象。

Umpire 裁判

Umpire最初的拼法為noumpere，是借用自法文單字nompere的外來語（loanword），字尾的-pere在法文裡則是表示相等的，因此，nompere便代表比賽中立場必須最公正（just/fair）的裁判。

由於在競賽場合經常會有需要大聲呼叫裁判的情況，noumpree這個詞便在人聲嘈雜導致聽不清楚發音的情況下逐漸演變為oumpere，最後又經過長時間的推移，形成現今人人熟知的umpire。

以上就是VoiceTube為大家精心整理的錯誤英文，相信大家看完後，對英文這個有趣的語言也有了更深入的認識。日後在學習新的英文單字時，不妨也嘗試搜尋字詞背後是否有耐人尋味的演變故事，或許會有更多驚人的發現。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航