進階騎乘技巧：換檔一定要用離合器嗎？掌握升檔技巧讓你加速更順暢

換檔其實很簡單，簡單幾句話就可以帶過。但如果不瞭解齒輪變速箱構造，便很難清楚解釋為何要這樣操作的原因。

對於大部分的騎士而言，有真正拆過變速箱、能完整地說出變速箱換檔原理的人可說是少之又少。首先站長就從機構開始，帶各位來瞭解檔車變速箱的基本設計。

變速箱的機構

你可能猜得出來換檔時變速箱內要換齒輪，但或許以為是一顆齒輪對多顆齒輪進行切換。實際上，有幾個檔位就有幾對齒輪在變速箱內，而且這些齒輪一直都咬合著。

以一具六速的變速箱來說，變速箱內有主軸及副軸，上面分別串著六顆齒輪，且兩兩成對，互相「咬合」，總計共十二顆齒輪。這十二顆齒輪中，並非每一顆齒輪都與軸相結合固定。

製圖：Moto7

在主軸上，只有C1、C3、C4 及C6齒輪與軸相結合，也就是說只要主軸轉，以上的四顆齒輪便會跟著轉動。其他剩餘的兩顆齒輪C2及C5只是掛在主軸之上，可以自由「空轉」。在副軸上，情形正好相反，只有D2及D5齒輪與軸相結合，其他的四顆齒輪是可以自由地在副軸上「空轉」的。

換檔的時候，齒輪是在主軸或副軸上橫向移動。從機械上來看，要進行換檔這件事，分為兩個步驟：

原本檔位的齒輪必須要脫離接合的狀態變成空轉狀態：要完成脫離，動力必須要中斷，否則齒輪與齒輪之間有動力傳輸，很難脫離。 下一個檔位的齒輪必須從空轉狀態變成接合：兩個齒輪的轉速必須要調整到接近，才容易接合。

要上升檔位，動力必須先切斷

換檔要抓離合器似乎是許多人學習檔車時的基本觀念，但事實上在升檔的過程中，並不是非得要操作離合器才能進檔的，要完成升檔的條件是動力必須被切斷。而人工切斷動力的方式有兩種：1.收油門、 2.拉離合器。

所以當你的朋友在教你換檔時，一定會提到其中一個步驟，正是「拉離合器來換檔」或是教你「快速收一下油門來換檔」。

在部分連續加速的直線，或分秒必爭的賽車場上，為了縮短換檔的時間、減少動力間斷，以達成最有效的加速。

車手在升檔的過程中並不會以操作離合器的方式切斷動力，而是利用略微收油的方式、同時迅速操作檔位上升，完成後再度回到全油門加速的狀態，完成動作。在此就和大家談談如何不操作離合器，在加速的過程中迅速完成升檔動作。

無離合升檔操作的要領

做好預備動作

在引擎轉速即將到達換檔轉速前，車手會將操作打檔桿的左腳掌貼近打檔桿（浮貼著），以填補原本連桿所擁有的間隙。當到達換檔轉速時，便可以立刻操作、將檔位提升。

油門該回多少？

根據引擎的動力輸出大小及齒輪箱的狀況，車主必須自行測試出換檔所需要回油門的多寡。當回油門太少時，便不容易完成換檔，結果很可能還停留在原本的檔位；當油門回得太多時，由於動力間斷太久，再回復油門加速時，會產生比較大的震動。車主可以根據這兩種狀況，調整自己回油門的多寡。

在引擎達到換檔轉速時，左腳及右手在同一時間操作，完成升檔動作。

Photo Credit: Moto7

小技巧

在不熟悉回油多寡的情況下，可以在加速時先試著對打檔桿施加一些壓力，到達要換檔時機時，只要收點油門，就會發現打檔桿自動被吸進去，達到升檔。

利用這個技巧，只要快速地收油後，立刻補油，也能完成無離合換檔的動作。而同樣技巧也能用在搭配離合器操作上，輕勾一點離合器來達成進檔的動作，熟悉後即使使用一般離合器換檔也能相當平順，但前提是要車輛的變速移位叉必須狀況良好。

如果真的無法只靠收油門來升檔，除了個人熟練度的問題外，也可能是車輛的變速移位叉或其他部件狀況不夠良好。這時就得加入離合器的操作，也就是在收油門時的同時，拉離合器。但在實際操作上，只需要拉一點就好，並不需要全拉，這正是操作的祕訣了。

電子快排

除了上述兩種以外，還有一種常見於賽場及高階車款的「電子快排」，其原理安裝感應器於打檔桿上，當車手執行換檔動作時，感應器接收到壓力訊號，便將引擎點火停止極小的時間段，讓動力輸出瞬間中斷，讓變速齒輪可以順利更換齒比。

停止點火就等同於主動收油門的動作，因此在加速的過程中，騎士便不需要再收油門，而是可以一直維持油門全開。



Photo Credit: Moto7

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航