澳洲總理莫里森慘敗下台，工黨新政府外交親美大方向不變、對中可能相對溫和​

​澳洲政壇變天，工黨政壇老手突破重圍​

2022年5月21日，澳洲聯邦大選登場，經過數小時投票、點票過程，目前已確定工黨（Labor Party）黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）取代現任總理莫里森（Scott Morrison），出任澳洲第31任總理。艾班尼斯的當選，除終結過去10年澳洲政壇由保守派主導的政府外，也是工黨自2013年連續輸掉三場大選以來的首度重返執政。​

《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）分析，艾班尼斯雖是二戰後第四位成為總理的工黨領袖，但他與先前三位工黨先驅不同，他既沒有魅力和個人吸引力，也沒像前幾位「前輩們」贏得大選的政策內容。​

《紐約時報》（New York Times）5月21日分析提到，艾班尼斯的勝選是因為澳洲選民厭惡現任的保守派總理，並非全心支持艾班尼斯的領導能力。報導提到，相較於莫里森，艾班尼斯走的是漸進式改革路線，他要「更新」（renewal）而非「革命」（revolution）。他承諾提高最低工資，並為醫療保健、療養院和兒童保育提供更多支持。​

不過，工黨究竟是否能在總席數151席的澳洲眾議院中取得過半數席次（76席），仍要看最後開票結果。據澳洲媒體《ABC News》5月23日最新的報導指出，目前工黨已取得75席次，大幅領先莫里森所屬「自由黨／國家黨聯盟」（Liberal-National Party coalition）的56席。若最後工黨在眾議院取得76席以上，那工黨將能作為執政黨單獨執政。若未過半，工黨則能輕鬆聯合其他小黨，組成超過76席的聯合政府。

《紐約時報》進一步分析，此次選舉的結果反映澳洲國內對現狀的廣泛不滿情緒，不少選民投票支持執政黨以外的候選人。他們不僅給工黨明顯的勝利，更支持反對政治現狀的小黨派和獨立候選人。其中，基層選民對採取更多行動應對氣候變遷、加強政府問責的候選人的支持，更加高漲。​

除了獨立候選人獲勝外，包括左翼的綠黨及右翼的澳洲聯合黨等小黨派，在這次大選也取得席次，可見得主要政黨正逐漸遠離主導地位。澳洲國立大學政治學教授雪帕德（Jill Sheppard）表示，這顯示選民向主要政黨傳達他們的支持是無法保證的訊息。雪帕德也稱：「這真是一個巨大的轉變，而我們還未真正意識到這一點。」​

莫里森的敗選，並非讓人意外。投票前，多家澳洲媒體的民調都顯示工黨支持度，優於自由黨／國家黨聯盟。不過，由於澳洲「特殊的」投票機制，使外界對澳洲民調都只能持保留態度。再者，過去大選的民調時常與最後的結果有所出入。舉例來說，莫里森2019年的選情在投票前也不被看好，但最後卻奇蹟般的脫穎而出。​

新任總理艾班尼斯究竟是何方神聖？​

工黨出身的艾班尼斯可說是不折不扣的左派、自由派政治人物。

《BBC》指出，艾班尼斯支持公共醫療、同性平權、氣候變遷等議題。《BBC》稱艾班尼斯為「工黨內左派的領導人物」。而艾班尼斯也是相當資深的政治人物，2007年至2010年時，他曾擔任區域發展和地方政府部長。隨後至2013年，他也擔任基礎建設和運輸部長。​

2013年時，他曾短暫擔任過幾個月的工黨副主席，並且擔任幾個月的澳洲副總理。不過，隨著2013年工黨在大選中失利，他也從副總理一職退下。在卸下副總理職位後，他雖然一度在角逐工黨黨魁上敗給議員蕭頓（Bill Shorten），但因蕭頓兩次在大選上失利後，艾班尼斯在2019年順利當上工黨黨魁。這3年時間，艾班尼斯也不負眾望，在這次大選中帶領工黨勝出，成為澳洲總理。​

即便還未確定是否能在眾議院取得多數席次，艾班尼斯已與另外四名內閣成員宣誓就職。《BBC》5月23日報導，艾班尼斯今日宣誓成為第31屆澳洲總理、黃英賢（Penny Wong）出任外交部長，邁爾斯（Richard Marles）為副總理和就業部長，查莫斯（Jim Chalmers）為財政部長，蓋萊格（Katy Gallagher）則擔任司法部長和金融部長。​

「反中牌」失效？艾班尼斯主打「餐桌經濟」贏得選民信任​

此次大選，兩陣營選前聚焦在經濟、國安和氣候變遷三大議題。​

《澳洲金融評論》指出，選舉期間莫里森主打自由黨／國家黨聯盟在經濟管理和國家安全的優勢。後者國家安全在俄烏戰爭和中國問題的幫助下，讓這項議題受到關心。

不過，《澳洲金融評論》認為，上述兩項議題帶給莫里森在選情上的幫助，不如2001年911恐怖攻擊事件帶給時任總理候選人霍華德（John Howard）選情上的助力。此外，當中國與索羅門群島在今（2022）年5月初簽訂安全協定時，更讓莫里森政府的國家安全政策可信度受到質疑。​

《澳洲金融評論》援引2019年和2022年的民調做比較，今年選民比以往更擔憂生活花費的議題。民調指出，民眾更信任工黨能妥善處理問題。

《澳洲金融評論》提到，選前兩天，莫里森政府選公布48年以來最低的失業率（3.9%），同時工黨卻公布一份造成嚴重財政赤字的國家預算，比莫里森政府公布的預算多了高達84億美元。​

莫里森在選前曾說：「自由黨和國家黨人才足以帶領澳洲，走過自經濟大蕭條後最嚴重的經濟危機，你（指選民）要選我們創造的最低失業率，還是連失業率都無法告訴你的艾班尼斯，他甚至還有更高的財政赤字，而且將帶給你更高稅收的政府借貸。」​