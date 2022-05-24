印尼電動車產業：從佐科威和馬克斯的會面，看印尼打造電動車生態系的企圖心
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印尼的鎳礦出口禁令似乎已經奏效，從LG化學到近期寧德時代等電池製造商接踵而至的投資印尼可看出。從鎳礦開採到電池工廠的成立，印尼強烈地企圖在未來3至4年內成為電動車電池包含鎳產品，建立完整的電動車生態系。
特斯拉（Tesla）的成功讓人類相信電動車取代傳統汽車已成趨勢，4月底，印尼的海事和投資協調部部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）才和團隊拜訪過馬斯克，5月中印尼總統佐科威前往華盛頓參加了美國-東協特別高峰會 （US-ASEAN Special Summit） 後，也特定安排了前往Space X與馬斯克（Elon Musk）的會面，會談中雙方皆表達有合作的意願。
印尼政府如此高頻率的接觸馬斯克，無疑是繼韓國的LG、現代汽車、鴻海和Gogoro等外國公司與印尼簽定合作備忘錄後，欲更積極地說服特斯拉至印尼投資，使其成為打造印尼電動車生態系（EV ecosystem）重要角色之一。
政府看到了印尼電動車產業裡的機會，是因印尼擁有全球最大的鎳儲量。印尼2019年發佈的〈電動車監管條例〉，政府目標是於2030年以前實現印尼60萬輛電動車和245萬輛電動機車生產於印尼，是透過大規模生產電動汽機車，來減少四輪二氧化碳排放量270萬噸和兩輪二氧化碳排放量110萬噸的目標，並於2030年前，政府預計將採買53萬5000輛電動汽機車供政府機構使用，包括新首都加里曼丹。展望未來，印尼已進入積極發展電動車產業的時期。
印尼政府致力發展電池和電動車產業的企圖心和決心，可從三個策略面向來看：
一、印尼礦資源豐富，電池重要原料裡的鎳、鈷、鋁和銅等貯量昰世界領先。印尼擁有全球最大的鎳儲量，而鎳是電動車電池提高能量密度的關鍵材料。電池不僅將在電動車產業裡的關鍵零組件，也於在再生能源中發揮重要作用。因此，電池產業的投資在電動車的競爭中至關重要，政府欲利用豐富礦產儲備量來吸引電動車相關的外國投資。
二、透過外國投資開採印尼鎳礦，且不僅聚焦在鎳本身，並建置電池和電動車工廠，把印尼打造為全球電池和電動車製造關鍵國家，成為全球關鍵供應鍵之一，也藉此增加勞動就業人口和整體出口值。
三、放眼東南亞電動車市場需求，成為供應東南亞電動車的供應大國。讓電動車成為未來出口成長引擎和電動車的領先國家。
印尼天然資源豐富，鎳儲量是全球第一，且多在蘇拉威西省，擁有鎳礦開採權的公司其發展潛力值得關注。根據能源和礦產資源部 （ESDM） 的資料，當今印尼鎳礦石產量最大的五家公司為：
1、PT Vale Indonesia Tbk （INCO），公司的鎳礦區分佈在的地方分別在：
- Blok Soroako, Kabupaten Luwu Timur （Sulawesi Selatan） dan Kabupaten Morowali （Sulawesi Tengah）
- Blok Suasua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara
- Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
- Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali （Sulawesi Tengah） dan Kabupaten Luwu Timur （Sulawesi Selatan）
2、PT Bintang Delapan Mineral
- 在中蘇拉威西省 Morowali Regency 的 Bahomoahi、Bahomotefe、Lalampu、Lele、Dampala、Siumbatu、Bahodopi、Kurea 和 Fatufia、Bungku Tengah 和 Bahodopi 地區擁有採礦業務許可證。
3、PT Aneka Tambang Tbk （ANTM），這家公司的大部分股份為國家所有，公司的鎳礦區約分佈在：
- Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- Kecamatan Asera dan Molawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- Kecamatan Maba dan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.
4、PT Makmur Lestari Primatama
- 公司在東南蘇拉威西省Konawe Utara 和Langgikima擁有礦區，礦區面積約407公頃。
5、PT Citra Silika Mallawa
- 公司在東南蘇拉威西省Kolaka Utara和Lasusua擁有礦區，面積約 475 公頃。
2014年印尼禁止鎳礦石出口後，外資陸續相繼與上述的印尼鎳礦公司合作，中國青山開始在印尼莫羅瓦利工業園（IMIP）投產含鎳生鐵，該園區也被稱為青山園區，IMIP也是中國青山鋼鐡和當地公司「PT Bintang Delapan MIneral」的合資企業。IMIP通過PT Sulawesi Mining Investment在中蘇拉威西省Bahodopi建造了第一座鎳鐵冶煉廠，年產能為30萬噸。第二冶煉廠由PT Indonesia Guang Ching建造，年產60萬噸鎳鐵。2021年，IMIP控制了印尼下游鎳產量近50%，INCO為22%，PT Virtue Dragon Nickel Industry控制了11%，ANTM僅為7%。
另外，今年中國電動車電池製造商寧德時代（CATL）將與PT Aneka Tambang Tbk（ANTM）及PT Industri Battery Indonesia（IBI）合作，在印尼開發從上游到下游的電動汽車電池生態系統，該項目的投資預計將達到59.68億美元（約新台幣1766億元）。整體資金將主要用於礦業和基礎設施領域的投資，15-20億（約新台幣444至592億元）美元用於冶煉廠項目、鎳礦加工和化工廠製成硫酸鎳。此項合作是在印尼電動車電池的大集成專案，包括鎳礦開採和加工、電動車電池材料、電池製造和電池回收，主要位於印尼北馬魯古省東哈馬黑拉FHT工業區。
而LG Energy Solution和現代汽車也與將在勿加泗建設一座價值近12億美元（約355億元）的電池工廠，計劃2023年上半年完成工廠建設，隔年開始量產電池供應現代汽車電動車使用之電池。
印尼的鎳礦出口禁令似乎已經奏效，從LG化學到近期寧德時代等電池製造商接踵而至的投資印尼可看出。從鎳礦開採到電池工廠的成立，印尼強烈地企圖在未來3至4年內成為電動車電池包含鎳產品，建立完整的電動車生態系。
本文獲作者授權刊登，原文請見此
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。