印尼電動車產業：從佐科威和馬克斯的會面，看印尼打造電動車生態系的企圖心

特斯拉（Tesla）的成功讓人類相信電動車取代傳統汽車已成趨勢，4月底，印尼的海事和投資協調部部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）才和團隊拜訪過馬斯克，5月中印尼總統佐科威前往華盛頓參加了美國-東協特別高峰會 （US-ASEAN Special Summit） 後，也特定安排了前往Space X與馬斯克（Elon Musk）的會面，會談中雙方皆表達有合作的意願。

印尼政府如此高頻率的接觸馬斯克，無疑是繼韓國的LG、現代汽車、鴻海和Gogoro等外國公司與印尼簽定合作備忘錄後，欲更積極地說服特斯拉至印尼投資，使其成為打造印尼電動車生態系（EV ecosystem）重要角色之一。

政府看到了印尼電動車產業裡的機會，是因印尼擁有全球最大的鎳儲量。印尼2019年發佈的〈電動車監管條例〉，政府目標是於2030年以前實現印尼60萬輛電動車和245萬輛電動機車生產於印尼，是透過大規模生產電動汽機車，來減少四輪二氧化碳排放量270萬噸和兩輪二氧化碳排放量110萬噸的目標，並於2030年前，政府預計將採買53萬5000輛電動汽機車供政府機構使用，包括新首都加里曼丹。展望未來，印尼已進入積極發展電動車產業的時期。

印尼政府致力發展電池和電動車產業的企圖心和決心，可從三個策略面向來看：

一、印尼礦資源豐富，電池重要原料裡的鎳、鈷、鋁和銅等貯量昰世界領先。印尼擁有全球最大的鎳儲量，而鎳是電動車電池提高能量密度的關鍵材料。電池不僅將在電動車產業裡的關鍵零組件，也於在再生能源中發揮重要作用。因此，電池產業的投資在電動車的競爭中至關重要，政府欲利用豐富礦產儲備量來吸引電動車相關的外國投資。 二、透過外國投資開採印尼鎳礦，且不僅聚焦在鎳本身，並建置電池和電動車工廠，把印尼打造為全球電池和電動車製造關鍵國家，成為全球關鍵供應鍵之一，也藉此增加勞動就業人口和整體出口值。 三、放眼東南亞電動車市場需求，成為供應東南亞電動車的供應大國。讓電動車成為未來出口成長引擎和電動車的領先國家。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 印尼蘇拉威西，鎳礦從碼頭裝載上駁船。照片攝於2019年。

印尼天然資源豐富，鎳儲量是全球第一，且多在蘇拉威西省，擁有鎳礦開採權的公司其發展潛力值得關注。根據能源和礦產資源部 （ESDM） 的資料，當今印尼鎳礦石產量最大的五家公司為：

1、PT Vale Indonesia Tbk （INCO），公司的鎳礦區分佈在的地方分別在： Blok Soroako, Kabupaten Luwu Timur （Sulawesi Selatan） dan Kabupaten Morowali （Sulawesi Tengah）

Blok Suasua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali （Sulawesi Tengah） dan Kabupaten Luwu Timur （Sulawesi Selatan） 2、PT Bintang Delapan Mineral 在中蘇拉威西省 Morowali Regency 的 Bahomoahi、Bahomotefe、Lalampu、Lele、Dampala、Siumbatu、Bahodopi、Kurea 和 Fatufia、Bungku Tengah 和 Bahodopi 地區擁有採礦業務許可證。 3、PT Aneka Tambang Tbk （ANTM），這家公司的大部分股份為國家所有，公司的鎳礦區約分佈在： Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Kecamatan Asera dan Molawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Kecamatan Maba dan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. 4、PT Makmur Lestari Primatama 公司在東南蘇拉威西省Konawe Utara 和Langgikima擁有礦區，礦區面積約407公頃。 5、PT Citra Silika Mallawa 公司在東南蘇拉威西省Kolaka Utara和Lasusua擁有礦區，面積約 475 公頃。

2014年印尼禁止鎳礦石出口後，外資陸續相繼與上述的印尼鎳礦公司合作，中國青山開始在印尼莫羅瓦利工業園（IMIP）投產含鎳生鐵，該園區也被稱為青山園區，IMIP也是中國青山鋼鐡和當地公司「PT Bintang Delapan MIneral」的合資企業。IMIP通過PT Sulawesi Mining Investment在中蘇拉威西省Bahodopi建造了第一座鎳鐵冶煉廠，年產能為30萬噸。第二冶煉廠由PT Indonesia Guang Ching建造，年產60萬噸鎳鐵。2021年，IMIP控制了印尼下游鎳產量近50%，INCO為22%，PT Virtue Dragon Nickel Industry控制了11%，ANTM僅為7%。

另外，今年中國電動車電池製造商寧德時代（CATL）將與PT Aneka Tambang Tbk（ANTM）及PT Industri Battery Indonesia（IBI）合作，在印尼開發從上游到下游的電動汽車電池生態系統，該項目的投資預計將達到59.68億美元（約新台幣1766億元）。整體資金將主要用於礦業和基礎設施領域的投資，15-20億（約新台幣444至592億元）美元用於冶煉廠項目、鎳礦加工和化工廠製成硫酸鎳。此項合作是在印尼電動車電池的大集成專案，包括鎳礦開採和加工、電動車電池材料、電池製造和電池回收，主要位於印尼北馬魯古省東哈馬黑拉FHT工業區。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 電動車充電示意圖

而LG Energy Solution和現代汽車也與將在勿加泗建設一座價值近12億美元（約355億元）的電池工廠，計劃2023年上半年完成工廠建設，隔年開始量產電池供應現代汽車電動車使用之電池。

印尼的鎳礦出口禁令似乎已經奏效，從LG化學到近期寧德時代等電池製造商接踵而至的投資印尼可看出。從鎳礦開採到電池工廠的成立，印尼強烈地企圖在未來3至4年內成為電動車電池包含鎳產品，建立完整的電動車生態系。

本文獲作者授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒