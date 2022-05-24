WHA否決台灣納觀察員，美英法德加澳等10國發言挺台參與，國際支持聲量罕見

「二對二辯論」友邦史瓦帝尼、吐瓦魯對上中國、巴基斯坦，WHA否決台灣納觀察員

（中央社）世界衛生大會（WHA）昨（23）日在史瓦帝尼、吐瓦魯對上中國、巴基斯坦的二對二辯論後，駁回邀請台灣參與的提案。友邦發言重申中國無法代表台灣，呼籲屏除政治偏見，納入全球重要公衛領袖。

世界衛生大會全會昨天開議，在主席致辭後，隨即開始「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議程補充項目的審議案。主席說道：「總務委員會前天開會討論，建議不將此項目納入議程」。

接著大會展開二對二辯論，中國作為反方首先發言。中國代表表示，涉台法案沒有法理基礎，因聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案「都遵循一中原則」。中方說：「大會自2017年以來連續5年拒絕涉台提案，反應大勢所趨。本屆大會開幕前有90多個國家專門以致函世衛組織的方式支持中方立場」。

接著正方則由友邦史瓦帝尼代表發言。史瓦帝尼代表指出，台灣是世界抗疫的關鍵夥伴，不僅協助他國對抗疫情，也保持了經濟成長，「世界從台灣專業中受益是很重要的」。她重申台灣的醫療能量，並以台製、且受到多個國家與國際單位認證的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗為例。

約從影片12分19秒處開始：

史瓦帝尼代表反駁中方代表，指出聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案只提及中國代表議題，「這些決議既沒有授權中國在聯合國體系中代表台灣，也沒有表明台灣是中國的一部分」。

「台灣以觀察員身份參與世衛大會是健康議題而非政治，且台灣2009到2016年都是觀察員，在被停止前一直為全球公衛積極貢獻」。她指出，邀請台灣並不等於世衛對台灣主權的立場，「而是世衛大會納入公衛領袖的理性決定」。

中國盟友巴基斯坦再次作為反方發言，重談「完全支持一中原則以及中國捍衛主權與領土完整的努力」。

接著友邦吐瓦魯為台灣發言時重申吐瓦魯政府對台灣一向支持，並呼籲各國正視並接納台灣在世衛大會，乃至世界衛生組織機制的參與。該國代表說道，聯合國憲章是以全人類的健康為宗旨，「因此台灣2300萬人民有權利參與全球健康體系」。

吐瓦魯代表說，「COVID-19疫情顯示台灣是全球公衛網絡不可或缺的夥伴」，表明台灣可以、也一直在全球疫情監控警示系統及對他國醫療的援助行動中扮演重要角色。

她指出，大流行防範和應對獨立小組（IPPR）調查也表明台灣最先警告中國武漢出現不知名肺炎，呼籲全球加以防範。她敦促世衛「打開心胸並屏除政治偏見」。最後由於發言超時，吐瓦魯代表的發言遭到主席切斷。

然而幾乎沒有審視討論時間，大會主席隨即宣布接受總務委員會建議，駁回將「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」補充項目納入議程的提案。

美英法德加澳等10國WHA發言挺台參與，國際支持聲量罕見

（中央社）世衛大會昨日駁回邀請台灣以觀察員身份參與大會的提案，隨後除2友邦外，美、英、法、德、加、澳、盧、立共10國也聲援台灣，強調台灣加入的重要性，聲量之大過去少見。

第75屆WHA進行第2天，上午大會再度駁回台灣以觀察員身份參與大會的提案。而下午會議期間，除巴拉圭和瓜地馬拉兩友邦外，更收到來自美、英、法、德、加、澳、盧森堡、立陶宛的聲援。

友邦巴拉圭首先上台，表示世衛應確保平等和團結，透過這兩大支柱達成包容性的復甦。所有國家無一例外都應參與聯合國系統，包括台灣，鑑於台灣在公共衛生的付出，以符合普遍性原則。

另一友邦瓜地馬拉在發言時感謝提供援助的國家，「特別是中華民國台灣政府，尤其是在COVID-19期間提供的救助。我們認同中華民國台灣和他們在確保人們獲得最好衛生品質上的努力。因此表明，希望台灣以觀察員身份參與第75屆世衛大會，及世衛的機制與活動」。

今（2022）年，台灣更收到許多理念相近的國家聲援，聲量更勝往年。

法國指出，世衛應該更迅速、更具透明度與更多元，以回應公民的需求。「這也是為什麼法國在全球公衛上，支持國際社會採取更具包容性的途徑」，並表示「很遺憾」台灣在75屆世衛大會上缺席。

德國代表則表示，必須從眼前的疫情中學到教訓，「沒有人應被落下，地圖上不應該有任何漏洞。我們應納入並使用所有參與者和夥伴的專業，包括台灣，尤其鑑於台灣對抗疫情的成功貢獻」。

加拿大指出，一個強大的世衛組織，應該要具有包容性並反映全球整體衛生社會，「這也意味著支持台灣以觀察員身份參與世衛大會」。

澳洲代表則認為，COVID-19疫情凸顯了和所有夥伴攜手的重要性，包括台灣，以應對全球安全關切議題。

盧森堡表示，公衛為重要議題，應確保包容性。「世衛應該受益於所有利益相關者的知識，特別是透過讓台灣以觀察員身份參與組織的技術會議」。

與台灣友好的立陶宛則強調多邊主義原則的重要性，「我們呼籲在座，邀請台灣作為觀察員參加WHA，並增加台灣在世衛論壇與機制內的有意義參與。藉此能讓國際社會受益於台灣經驗以及科技與技術專業，同時支援世衛任務，推進全球衛生」。

稍早美、英代表也在上午會議中撥出發言時間聲援台灣，表示台灣未能參與「深感遺憾」，也認為大會的決議沒有任何公衛基礎的理由可以合理化。

賈維德發言片段：

Taiwan played a critical role in sharing information from the very start of the pandemic.



With health threats like this, we're all on the same side.



Today I called on @WHO members to grant Taiwan observer status to the World Health Assembly. #WHA75 pic.twitter.com/54UFEW0fqp — Sajid Javid (@sajidjavid) May 23, 2022

世衛大會召開第2天，已有10國發言力挺台灣參與會議。按照議程，明天有更多友邦登記發言，預計能收到更多的國際強力支持。

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