拜登稱若中國侵略將武力保台，學者：美國台海戰略從「戰略性模糊」轉向「建設性清晰」

拜登稱中侵台美將武力防衛 白宮稱對台政策不變

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）23日稍早表示若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。但之後白宮官員表示，對台政策沒有改變。

拜登亞洲行抵達日本。《路透社》報導，拜登表示美國願意動用武力防衛台灣，稱拜登選在就任後首次訪問亞洲期間，為美國反制中國在亞太日漸獨斷而鞏固盟邦支持。

《路透社》認為拜登這番言論，似乎背離美國目前所謂的戰略模糊政策。

當拜登在日本東京被記者問到，如台灣遭受中國攻擊，美國會否保衛台灣，他回答「會的」。

拜登還說：「這就是我們做過的承諾…我們同意一中政策，也簽署過相關文件，從而據此達成之後各項協議。但（對台）動武以遂行目的這樣的想法就是不當。」

拜登去（2021）年10月就防衛台灣發表類似言論。當時白宮發言人事後澄清，拜登並未宣布美方政策有任何改變。

《法新社》報導，拜登回答時還說「（對台動武）這會打亂整個區域，成為又一類似俄國侵略烏克蘭的行徑。」

拜登在他對美中台議題迄今以來最強烈的談話裡，直接將西方試圖幫烏克蘭擊退俄羅斯入侵，與北京可能藉以得到的教訓做聯繫。

拜登說：「普亭（Vladimir Putin）為野蠻入侵烏克蘭付出代價是很重要的事，俄國已需為此付出長期代價。這不光關乎烏克蘭，因為中國也正在看西方對俄國施壓會否鬆手。對中國若武力犯台會吃上的代價……我們要傳達何種信號？」他還說中國沒有任何武力奪台的正當性。

拜登認為目前北京應不至武力犯台，但也說「然而這取決於世界表明侵略得付出何種代價的力道有多強。」

《紐約時報》指出，白宮很快就試圖澄清拜登所言傳達出的意涵。白宮匆匆發給媒體一份聲明說：「正如總統所言，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一個中國政策及對台海和平穩定的承諾，還重申了根據《台灣關係法》提供台灣軍事手段以自我防衛的承諾。」

蕭美琴：台海和平符合各方利益

《中央社》報導，對此，駐美代表蕭美琴表示，非常感謝美國政府長期以來依據《台灣關係法》與六項保證對台灣安全的承諾。台灣十分重視自我防衛，也重視台海安全，台灣會繼續緊密地與包括美國在內的國際理念相近友人共同努力維持區域和平。

她並指出，台灣和平的最大挑戰根源還是來自中國共產黨，台海和平符合所有周邊利害相關者的共同利益，大家都有責任共同維護。

國台辦：美打台灣牌是玩火

《中央社》報導，中國外交部發言人汪文斌23日在例行記者會上對此表示，中方對美方言論表示強烈不滿和堅決反對；中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，說到做到。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮晚間以「答記者問」名義的書面方式宣稱，「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」。「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，敦促美方停止違背一中原則和中美三個聯合公報規定的言行。

她說，企圖打「台灣牌」、「以台制華是在玩火」，「玩火者必自焚」。

朱鳳蓮把中國對美國的不滿導向民進黨政府，宣稱「民進黨當局勾結外部勢力，頑固進行謀獨挑釁，造成當前台海局勢緊張動盪」，並「正告民進黨當局，立即停止倚美謀獨，否則不會有好下場。」

美國總統拜登亞洲行，23日與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談｜Photo Credit: AP / 達志影像

蘇紫雲：對台戰略轉向建設性清晰

（中央社）美國總統拜登23日在訪問日本時表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，美國台海戰略逐漸轉向「建設性清晰」，釋出嚇阻中國軍事冒險的明確訊號。

拜登23日在日本舉行記者會時，被媒體問到美國是否願意以軍事介入保衛台灣，拜登肯定回應「是」，並警告中國正在玩火。蘇紫雲認為，拜登並非失言或脫口而出，因為這是拜登會晤日本首相岸田文雄之後的國際記者會，不是非正式場合，拜登必定有備而來。

蘇紫雲表示，美國雖然重申「一中政策」，對台海的大戰略框架沒有改變，但在戰術和手段上已明顯出現細膩微調，許多訊息皆有跡可循，例如在國際峰會層次，美國從2021年開始，在美日、美韓峰會、「四方安全對話」（QUAD）、七大工業國集團（G7）峰會的聯合聲明，都將台海和平與安全納入。

蘇紫雲表示，另一線索是美國政治菁英態度的轉變，包括國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）指稱中國誤用聯合國2758決議案，國務卿布林肯（Antony Blinken）公開提倡台灣應加入聯合國體系，以及近期美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）糾正北京誤用「一中原則」，指華府遵循的是「一中政策」等。

蘇紫雲舉例，軍事菁英對台海議題的發言也出現轉變，美國參謀首長聯席會主席密利（Mark Milley）在國會表達美軍可保衛台灣，海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）表示美國海軍重點將放在「阻止中國入侵台灣」，印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）日前也表示，美軍將確保「台灣的現狀保持不變」，太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）更公開表示防止中國武力奪取台灣是他的職責。

蘇紫雲認為，從種種跡象可研判，美國傳統對台的戰略模糊、戰略清晰二分法已不適用現況，「建設性清晰」比較適合描述目前台美戰略現況。

不過蘇紫雲強調，台灣不應對美國的防衛承諾賦予過度解讀，台灣必須負起自我防衛的責任，不會當白搭便車者（free rider）；台灣的基本態度是不示弱，但也不會刻意挑釁引發台海戰爭。

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