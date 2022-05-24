「四方安全對話」擬監控中國非法捕魚，北京抨擊美國打算在印太建構「亞洲版北約」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國及其印太地區盟友祭出最新反制中國舉措，根據英國《金融時報》（Financial Times）報導，美國總統拜登（Joe Biden）將於5月24日，與印度、澳洲、日本、於東京召開「四方安全對話」（Quad）峰會。

峰會中擬提出「打擊印太地區非法漁獵」相關海事倡議，預期會由拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相岸田文雄，以及新就任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）等四方安全對話領導人共同宣布此項倡議。

此倡議被視為「應對中國於該地區活動」的遏阻方式，部分接受《金融時報》訪談的美國高層聲稱，中國應對印度及太平洋地區95％的非法捕魚事件負責。

亞洲暨澳洲問題研究專家、華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）澳洲研究部主任埃德爾（Charles Edel）對此便認為，中國已成為全球最大的非法捕魚國。

「中國非法、過度捕撈全球魚類資源，破壞諸多國家傳統漁業生計。因此追蹤、識別和遏制此類非法捕撈的漁業活動，將能為該地區帶來良好的環境和安全效益。」埃德爾如此說道。

由永續漁業暨水產養殖顧問機構「海神波賽頓水資源管理公司」（Poseidon Aquatic Resource Management）及「全球打擊跨國組織犯罪倡議機構」（GI-TOC），共同公布的2021年「非法、未報告及未受規範漁業」（IUU）指數亦顯示，中國是所有接受調查的152個海岸國家中，非法捕魚、過度捕撈情形最為嚴重的國家，此調查與2019年所調查的結果相同，即中國蟬聯全球最大魚類資源濫捕國。

如何監控中國非法捕魚？

一位不具名的美國官員告訴《金融時報》，四方安全對話成員國將採用衛星技術監控，該衛星科技能透過連接新加坡與印太地區現有的監視中心，共同於印度洋、東南亞及南太平洋創建「非法捕魚追蹤系統」，即使有非法漁獵的船隻刻意關閉、或沒有設置追蹤漁船的「船隻配備自動識別系統」（AIS）應答器，美國及其他四方安全對話成員國，仍能有效監控此類船隻的非法捕魚情勢。

「我們將提供一個具全球性影響力的監控系統，且將該系統有效串聯，以此做為追蹤非法運捕魚群的領頭羊。」該官員強調。

《印度時報》（The Times of India）對此分析，美國及其印太地區盟國針對北京當局發起的「監視非法漁獵」措施，彰顯了四方安全對話欲追求的目標，畢竟此「準戰略同盟」最初設立之宗旨，便是為了確保印度及太平洋地區的戰略及海上航線不受威脅，且符合民主、多元、自由市場經濟的核心價值觀，並共同促進該地區的和平、穩定及繁榮。

美國海事報導平台《海軍行政》（The Maritime Executive）認為，該舉措顯示美國、澳洲、印度、日本等印太地區國家對於中國近年的擴張深感擔憂，四方安全對話成員國其實也希望藉由監控中國非法捕魚一事，同時遏制中國海上民兵等武裝漁船，在南海進行軍事部署、干擾他國軍事船舶航行、大批停泊至主權爭議島礁等 「灰色地帶」戰術。

中國對此則抨擊四方安全對話，根本是在建構一個對抗中國的「亞洲版北約」（Asian NATO），美國及其盟國想以此抑制中國在全球崛起的勢力，並刻意損害中國在國際上的相關利益。

此外，據《印度時報》揭露，由於新任韓國總統尹錫悅近期曾表示：「四方安全對話的同盟關係應再擴大」，此說法使得中國政府，亦開始擔憂韓國加入四方安全對話的可能性。

中國海警（資料照）｜Photo Credit: AP / 達志影像

抗衡中國，華府試圖拉攏印太島國

英國《金融時報》認為，在此次的監管中國非法漁獵倡議下，美國也期望達到「減少部分太平洋島國對中國的依賴」之戰略目標。

部分美國官員強調，白宮正在深化與印太諸國的關係，藉此對抗崛起中的中國。無論是從科學研究、英語教育、女孩培力，乃至於海洋資源保育及完善民主制度，美國皆會提供幫助。

「我們希望印太地區的人民記住，自第二次世界大戰結束以來，美國及其盟國，才是實現和平及區域安全的首選夥伴。」

「許多印太島國想要的，並不是北京當局所建立的軍事基地，而美國及其他民主夥伴能提供協助，幫忙實現這些島國想要的建設。」一位美國高層在接受《金融時報》專訪時補充提及。

另也有美國官方人員表示，美國正在制定一套多面向戰略，除了會更加致力於印太地區維安活動，也會強化對抗氣候變遷問題的力度，華府深知氣候問題對太平洋島國而言是亟欲解決的威脅。

因此，美國也將聯合英國、法國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等國組成「太平洋夥伴」（Partners of Pacific），除協助太平洋島國應對氣候議題外，亦同時圍堵中國勢力。

美國對於中國在印太地區厚植影響力的擔憂並非空穴來風，美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）對此便轉述中國於2022年4月外洩的一份草案提及，南太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）擬共同簽署安全條約，允許中國於索國部署軍事及武裝人員。

中國過往也曾提出，欲在太平洋西南部島國萬那杜（Vanuatu）以中資援建大型碼頭，並與斐濟（Fiji）、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）和東加王國（Tonga）建立軍事合作關係。