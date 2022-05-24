莫德納新劑型7月後可望供6歲以下施打，輝瑞BNT為5歲以下幼童設計新劑量疫苗
我們想讓你知道的是
關於幼童疫苗研發進展，美國FDA已暫定於6月3個日期召集專家開會，可能決定是否授權輝瑞COVID-19疫苗用於5歲以下兒童，以及莫德納疫苗用於6歲以下兒童。
國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，兒童重症病例截至昨（23）日已有14例個案，當中更包含6例兒童腦炎。然而能降低重症機率的疫苗目前僅開放6歲以上施打，令不少家長感到擔憂。所幸各家疫苗藥廠努力研發，目前莫德納、輝瑞BNT皆傳出供更小歲數幼童施打的疫苗研發進展。
莫德納擬推新劑型疫苗，7月後可望供6歲以下施打
（中央社）中央流行疫情指揮中心昨（23）日表示，製藥公司莫德納（Moderna）在美國有6歲以下兒童疫苗的臨床試驗資料，但還要看EUA情況；莫德納可能會有新的半劑量，7月後可能提供6歲以下的兒童疫苗。
指揮中心昨日在疫情記者會公布新增6萬6247例COVID-19本土病例；目前第1劑COVID-19疫苗涵蓋率86.88％，第2劑疫苗涵蓋率81.35％，基礎加強劑0.86％，追加劑64.25％。
指揮中心指揮官陳時中指出，目前5至11歲兒童，有77萬劑輝瑞兒童疫苗，扣掉已打過莫德納的人數，數量相當充足；先前還有185萬劑BNT成人疫苗抵台，將先提供給12至18歲青少年接種，剩餘數量才讓成人施打。
至於6歲以下兒童是否有疫苗可施打，指揮中心發言人莊人祥提到，針對6歲以下兒童的疫苗，莫德納在美國有提供臨床試驗資料，但要看緊急使用授權（EUA）情況。
莊人祥表示，目前台灣還有2000萬劑莫德納疫苗的額度，美國如果通過EUA，會請莫德納提供資料給食藥署；莫德納未來可能會有新的半劑量，如果順利，7月以後有可能提供6歲以下的兒童疫苗。
輝瑞BNT：5歲以下幼童接種3劑BNT疫苗，安全且有效
（中央社）美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國生技公司BioNTech昨天發布聲明稱，兩家公司生產的COVID-19疫苗讓6個月至5歲以下幼童接種3劑，既安全也有效。
兩家公司發布聲明，正值美國食品暨藥物管理局（FDA）計劃於未來幾週開會討論是否授權讓最年幼兒童接種COVID-19疫苗。在大多數國家，這是唯一還不能施打疫苗的年齡層，也是許多父母關切此事的原因。
輝瑞和BioNTech在一項臨床實驗中施打3劑，劑量為3微克（micrograms），發現疫苗引起強大免疫反應。在副作用方面，疫苗組和安慰劑組則類似。
根據初步估計，疫苗的有效性為80.3％。
輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在聲明中稱：「我們為最年幼兒童設計的配方，是我們精心挑選，劑量強度為成人劑量的1/10，耐受性良好，產生強大的免疫反應，我們對此感到高興。」
博爾拉說：「我們期盼早日完成向全球各國監管機構提交申請，希望在得到監管授權下，儘快將這款疫苗提供給年幼兒童。」
FDA已暫定於6月3個日期召集專家開會，可能決定是否授權輝瑞COVID-19疫苗用於5歲以下兒童，以及莫德納疫苗用於6歲以下兒童。莫德納為25微克疫苗注射兩劑。
FDA原先計劃於2月評估輝瑞的兩劑疫苗，但資料顯示它並未在2至4歲兒童中引起足夠強大的免疫反應。FDA隨後要求觀看第3次注射的資料。
根據新資料，1678名兒童在第2劑後至少兩個月接種第3劑，這段時間Omicron是主要變異株。
一份針對部分參與者的分析顯示，抗體水平與接受兩劑全劑量強度疫苗的16至25歲群體相似，且未發現新的不良反應，副作用大多屬輕度或中度。
《凱薩健康新聞》（Kaiser Health News）公共衛生特約編輯剛德（Celine Gounder）告訴《法新社》：「根據輝瑞公司的新聞稿，其3劑COVID-19疫苗似乎非常安全和高度有效，不僅可預防COVID-19導致的嚴重疾病、住院和死亡，甚至在Omicron為主要變異株時，可以預防有症狀的COVID-19。」
本身也是傳染病專家和流行病學家的剛德補充說：「然而我們知道，隨著時間過去，對這類SARS-CoV-2病毒感染和症狀較輕疾病的保護力會逐漸減弱。輝瑞公司僅在接種第3劑疫苗後7天內即報告後續數據。現在就要說3劑疫苗在幾個月或一年內的表現如何，為時尚早。」
新聞來源
延伸閱讀
- 今日本土新增6萬6283例、死亡40例：1歲幼童睡眠中昏迷死亡，家長需注意兒童腦炎8重症前驅症狀
- 2名過世確診兒童都有「腦炎」為一大警訊，台大醫：Omicron對兒童不是巧虎，是虎姑婆
- 兒科急診醫師：「抽搐」可能是兒童感染Omicron後會出現的徵兆
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用
根據現代人各項使用網路的痛處，以及切合目前在家防疫的需求，台灣大寬頻推出「防疫短期」專案，6個月約期每月只要699元起，除了享有120M上網速度不限流量之外，還有免費的4K Android機上盒，近萬部MyVideo優質好片看到飽，更享有防疫級安裝，工程人員進屋安裝前將依國家級防疫規格清潔、消毒，讓你享有高速、超值、最安心的上網體驗。
更棒的是，每個月費用270元的Disney+隨選影音串流服務，防疫短期專案也提供3個月無限暢看！讓使用者能夠享受迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大影視娛樂品牌，讓您在家防疫不無聊！
若網路需求較高，如多人大家庭、透天厝……等，不妨考慮「Wi-Fi滿屋」專案。此專案能夠免費租用1台Mesh子機，與原有的Wi-Fi功能數據機一同提供更好的訊號覆蓋範圍，1G高頻寬速率方案更能夠免費租用2台。Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必為了安裝有線網路破換家中既有裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，且使用同一個SSID即可全屋無線漫遊，不用手動切換方便許多。
更棒的是，只要申辦「Wi-Fi滿屋」500M速率以上的寬頻方案，直接升級為最新的Wi-Fi 6無線網路，相較前一代Wi-Fi 5快兩倍、傳輸延遲更低、容納更多裝置同時連線、更省電，且相容於近期1~2年所購買的裝置。若是不需要Mesh子機，還可以選擇雲端遊戲平台GeForce NOW白金方案6個月+羅技有線搖桿、奧創插座+momo紅利金最高1,000元、Uniigym體感健身課程一年、瑪帛電視電話3個月等好禮任擇一，輕鬆在家玩遊戲、購物、運動、與親友聯繫！
台灣大寬頻性價比高，領先其他同業
根據調查，多數人每月願意負擔的家庭網路費用為新台幣千元以下，比例超過八成，整體平均金額為新台幣656元。台灣大寬頻每月只要699元起，就可以享有120M網路和免費借用1台Mesh子機，最快的1G頻寬每月也只要999元，而且1G寬頻方案可免費借用2台Wi-Fi 6 Mesh子機，相較老牌電信1G上網每月2,399元，可說是十分划算。
除了提供優質且吸引人的上網方案，台灣大寬頻更重視上網品質，使用HFC混合光纖同軸網路，選擇成本較高、傳輸穩定的光纖作為骨幹網路，最高可以申請1G速率，且可供裝區域比老牌電信更多。免電路月租費、不限流量，數據機直接內建路由器和Wi-Fi無線網路功能，開機即上網，不用額外購置無線路由器，更不必費心繁雜設定。
還在煩惱在家防疫該如何選擇快又穩定、方案超值的家用網路專案嗎？台灣大寬頻是您的優質首選，立即使用、高速上網、影視資源、無線網路等多個願望一次滿足。
台灣大寬頻【防疫短期】專案請點我
台灣大寬頻【Wi-Fi滿屋】專案請點我
更多方案請洽台灣大寬頻 網路門市 請點我