俄駐聯合國外交官辭職抗議入侵，烏克蘭國會通過禁用V、Z字母宣傳戰爭
我們想讓你知道的是
烏克蘭首起戰爭罪審判，判決俄士兵無期徒刑，但俄軍對烏克蘭東部的攻勢越來越猛烈，試圖形成包圍圈，北頓內次克（Severodonetsk）幾乎是24小時不間斷遭砲轟。
（中央社）俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫（Boris Bondarev）23日表示，他已離職，因為他不認同俄軍入侵烏克蘭。這是俄國官員罕有、因烏克蘭戰事而採取的政治辭職行為。
龐達瑞夫在LinkedIn個人檔案中自稱是俄羅斯駐聯合國代表團的軍備管制顧問，路透社和英國廣播公司（BBC）、天空新聞網（Sky News）報導，他表示，「我如同平日週一早上一般地前往代表團，遞出辭呈然後離去。」
「我幾年前就開始有這個念頭，直到目睹這場災難的嚴重性，才下定決心這麼做。」他所稱災難指的是俄軍2月24日展開的侵烏行動。
他說，他曾向代表團高層官員多次表達對侵烏戰事的憂心，「但他們要我閉嘴，以免招致後果。」
他在領英網頁宣布辭職並寫道：「我讀書學習做個外交官，也擔任了20年外交官，（俄羅斯外交）部裡成了我的家和家人，但我現在根本無法再共同承擔這種血腥、愚蠢和絕對沒有必要的恥辱。」
他並寫道：「發動這場戰爭的人只想要一個東西，那就是永遠掌權。為此，他們不惜犧牲再多人命，現已有成千上萬俄羅斯人和烏克蘭人因此送命。」
龐達瑞夫表示，他並不認為別人會跟進辭職，「我恐怕是唯一這麼做的人」。
波蘭總統會見澤倫斯基，支持烏克蘭加入歐盟
烏克蘭首起戰爭罪審判，判決俄士兵無期徒刑，但俄軍對烏克蘭東部的攻勢越來越猛烈，試圖形成包圍圈，北頓內次克（Severodonetsk）幾乎是24小時不間斷遭砲轟。
波蘭總統杜達（Andrzej Duda）承諾全力支持烏克蘭加入歐洲聯盟（EU），還說必須尊重那些為歐洲「流血」的人們。
杜達在基輔向烏克蘭國會發表演說。他說，只要烏克蘭還未進入歐盟，他就不會放棄努力，而烏國若成功入歐將歸功於華沙（Warsaw）。
此外，塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）表示，他即將代表非洲聯盟（African Union）訪問俄羅斯和烏克蘭。薩勒為現任非洲聯盟輪值主席。
俄侵烏等衝突影響，全球逾1億人流離失所
聯合國難民署（UNHCR）表示，受到俄羅斯在烏克蘭發動戰爭等衝突影響，全球流離失所的人數首度突破1億大關。
聯合國難民署說：「受到俄羅斯入侵烏克蘭和其他致命衝突影響，被迫逃離衝突、暴力、侵犯人權和迫害的人數，首度達到破億的驚人里程碑。」
聯合國難民署表示，在2021年底，衣索比亞、布吉納法索、緬甸、奈及利亞、阿富汗及剛果民主共和國發生連串暴力事件後，被迫流離失所的人數就已經逼近9000萬。
烏克蘭安赫德發生不明爆炸，莫斯科指派市長受傷
烏克蘭一名官員和俄羅斯通訊社證實，在俄軍占領下的烏國南部城市安赫德（Enerhodar），由莫斯科指派出任的當地市長在一場不明爆炸中受傷。
法新社報導，俄軍控制安赫德和附近的歐洲最大核電廠札波利沙（Zaporizhzhia）電廠後，舍甫奇克（Andrey Shevchik）獲莫斯科任命為安赫德市長。
安赫德原有的市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在Telegram上發文表示：「我們已確認，自稱『人民政府』首長的舍甫奇克和保鑣都在爆炸中受傷。」
奧羅夫說，他們因「不同程度的傷害」住院。除了他們外，爆炸並未造成其他人受傷，案件具體狀況仍待調查。
俄代表稱準備恢復和平談判，決定權在基輔手上
繼烏克蘭21日排除與俄羅斯恢復停火談判之後，俄方首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）說，莫斯科願意恢復談判，但繼續談判的主動權在基輔手上。
梅丁思基接受白俄羅斯電視台訪問時表示：「就我方來說，我們已準備好繼續對話。凍結談判完全是烏克蘭方面的提議……球現在在他們手上。俄羅斯從未拒絕談判。」
結束15年營運，星巴克退出俄羅斯市場
全球最大咖啡連鎖品牌星巴克公司表示，公司在俄羅斯營運15年後要退出當地市場。星巴克加入速食業巨擘麥當勞的行列，標誌著部份西方頂級商業品牌在俄國業務的終結。
總部設於美國華盛頓州西雅圖的星巴克公司在俄國擁有130間店面，且擁有將近2000名員工，由經營商艾爾沙亞集團（Alshaya Group）全權所有和經營。
俄國於2月下旬軍事侵略烏克蘭後，星巴克3月初關閉在俄國的店面，並暫停當地的所有商業活動。
Z、V字成俄羅斯侵略象徵，烏克蘭國會通過禁用
烏克蘭國會通過禁用俄羅斯軍隊用以宣傳俄烏戰爭的Z與V字，但同意總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）要求，允許Z與V用於教育及歷史目的。
反對黨議員澤列辛亞克（Yaroslav Zheleznyak）在Telegram上表示，國會（Verkhovna Rada）423名議員有313人同意禁用Z及V兩字。
澤倫斯基否決稍早的版本，要求允許Z與V出現在博物館、圖書館、科學作品、教科書等類似狀況中。
Z與V在俄語中並不存在，但一直被廣泛使用，特別是常被用於俄軍軍車和裝備，用以宣傳俄烏戰爭。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。