5-11歲兒童即將開打輝瑞BNT疫苗，9個QA一次看：保護力有多少？可能的副作用有哪些？

首批輝瑞BNT疫苗兒童劑型已於16日抵台，指揮中心預計在明（25）日後可陸續讓5-11歲兒童接種。衛福部疾管署日前也公布接種須知。《關鍵評論網》將重點整理為以下的問答供參考。

Q1：接種劑量為何？2劑須間隔多久？

5-11歲兒童基礎劑每劑為0.2mL（疫苗含量為10μg mRNA）為橘色瓶蓋包裝，2劑間隔以12週為原則。（之前開放12至17歲青少年接種基礎劑及追加劑為紫色瓶蓋包裝，每劑為0.3 ml）

Q2：能否接種追加劑（俗稱第3劑）？

不行，目前尚未核准5-11歲兒童接種追加劑。

Q3：哪些情形不宜接種？

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種輝瑞BNT疫苗曾發生嚴重過敏反應者 ，不予接種。

Q4：疫苗的保護力有多少？

依據目前臨床試驗結果資料顯示（針對非Omicron變異株），對於5到11歲兒童完成2劑接種，7天後預防有症狀感染的有效性約90.7％。

Q5：哪些人要暫緩接種？

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。 免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。目前尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據。

Q6：具有哪些病史的人，建議在接種前先諮詢過醫師？

包含發炎性心臟疾病（如心肌炎、心包膜炎、心內膜炎）、急性風濕熱、12到29歲擴張型心肌病變患者、複雜或嚴重的先天性心臟病 （包含單心室〔Fontan〕循環）、急性失代償性心臟衰竭與心臟移植患者。

Q7：想避免暈針的話可以做些什麼？

暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，通常在注射時或注射後立即（5分鐘內）出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。

建議在接種前不要空腹過久，等待注射時間不宜過久，可用音樂、影片或聊天等方式放鬆心情，以坐姿進行疫苗接種以及接種後觀察，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。

Q8：接種時還有哪些應注意事項？

接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘。先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種單位或附近留觀至少30分鐘。

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

Q9：接種後可能會發生的副作用有哪些？

疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

依據疫苗臨床試驗顯示，接種第2劑的副作用發生比率高於第1劑。 接種疫苗後可能有發燒反應（大於38℃），一般約48小時可緩解 。

如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，就醫時務必告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。

接種疫苗後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或「顫動 」）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，務必立即就醫，並告知醫師疫苗接種史。

Photo Credit: 衛生福利部疾病管制署

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核稿編輯：楊士範