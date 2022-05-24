5-11歲兒童即將開打輝瑞BNT疫苗，9個QA一次看：保護力有多少？可能的副作用有哪些？
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指揮中心預計在25日後陸續安排5-11歲兒童接種，依據目前臨床試驗結果資料顯示（針對非Omicron變異株），對於5到11歲兒童完成2劑接種，7天後預防有症狀感染的有效性約90.7％。
首批輝瑞BNT疫苗兒童劑型已於16日抵台，指揮中心預計在明（25）日後可陸續讓5-11歲兒童接種。衛福部疾管署日前也公布接種須知。《關鍵評論網》將重點整理為以下的問答供參考。
Q1：接種劑量為何？2劑須間隔多久？
5-11歲兒童基礎劑每劑為0.2mL（疫苗含量為10μg mRNA）為橘色瓶蓋包裝，2劑間隔以12週為原則。（之前開放12至17歲青少年接種基礎劑及追加劑為紫色瓶蓋包裝，每劑為0.3 ml）
Q2：能否接種追加劑（俗稱第3劑）？
不行，目前尚未核准5-11歲兒童接種追加劑。
Q3：哪些情形不宜接種？
對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種輝瑞BNT疫苗曾發生嚴重過敏反應者 ，不予接種。
Q4：疫苗的保護力有多少？
依據目前臨床試驗結果資料顯示（針對非Omicron變異株），對於5到11歲兒童完成2劑接種，7天後預防有症狀感染的有效性約90.7％。
Q5：哪些人要暫緩接種？
- 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。目前尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據。
Q6：具有哪些病史的人，建議在接種前先諮詢過醫師？
包含發炎性心臟疾病（如心肌炎、心包膜炎、心內膜炎）、急性風濕熱、12到29歲擴張型心肌病變患者、複雜或嚴重的先天性心臟病 （包含單心室〔Fontan〕循環）、急性失代償性心臟衰竭與心臟移植患者。
Q7：想避免暈針的話可以做些什麼？
暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，通常在注射時或注射後立即（5分鐘內）出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。
建議在接種前不要空腹過久，等待注射時間不宜過久，可用音樂、影片或聊天等方式放鬆心情，以坐姿進行疫苗接種以及接種後觀察，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。
Q8：接種時還有哪些應注意事項？
接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘。先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種單位或附近留觀至少30分鐘。
使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
Q9：接種後可能會發生的副作用有哪些？
疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。
依據疫苗臨床試驗顯示，接種第2劑的副作用發生比率高於第1劑。 接種疫苗後可能有發燒反應（大於38℃），一般約48小時可緩解 。
如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，就醫時務必告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。
接種疫苗後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或「顫動 」）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，務必立即就醫，並告知醫師疫苗接種史。
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核稿編輯：楊士範
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。