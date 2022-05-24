TNL+上線：各領域深度分析長文，首月一元即可體驗

親愛的讀者，我是關鍵評論網媒體集團的共同創辦人和內容長楊士範（Mario）。關鍵評論網從2013年夏天成立至今，已經快要滿9年，我們經歷了很多重要的事件，也透過很多商業上的合作，成為現在的我們。

我曾經在一些podcast節目上開玩笑提過，我是個「群募之友」，也是個「訂閱之友」。前者是因為我很喜歡贊助一些理念、概念很棒，但需要初始資金的專案，就算拖很久或甚至最後失敗，也無妨。後者則是我從好幾年前開始，就陸陸續續訂閱了非常多各種各樣的服務，包含了各種OTT、咖啡豆、雲端空間、軟體服務，當然，也包含了很多我從事十幾年的新聞媒體。

我可以理解新聞媒體並不是一個很容易吸引訂閱的服務。但在走過許多內容品牌追求「病毒式擴散」的社群活躍成長階段、在經過不知道多少次社群和搜尋巨頭演算法的調整之後，我們對於接觸讀者的難度增加了許多。如果你也不想要一直被這些演算法控制和介入你吸收資訊的方式，我們誠摯的邀請你加入支持我們的行列，成為TNL+的一份子。

關鍵評論網網站上每天會提供各種各樣的議題分析和新聞整理，針對重大議題和事件也會有資訊圖表和數位敘事特輯，每個月也會有我們精心製作的專題。

而在TNL+裡面，還包含每個月獨家的深度評論、分析。範圍涵蓋國際局勢、政治分析、歷史縱覽、藝文評論、環境能源、勞工政策或是教育學習等等，有些議題我們知道並非當下流行話題，但我們相信都是對於更理解這個世界很重要的內容。

另外，在免費提供內容的情況下，我們自然會在網站上放上廣告，而加入TNL+，我們也會提供一個更舒適的閱讀體驗，讀者也不會在看到顯示型廣告，讓願意支持我們的讀者，可以更沉浸在我們精心製作的內容裡。

如果你對於加入TNL+還有點猶豫，我們提供了1個月只要1元的體驗價格，你可以先體驗1個月之後，再決定是否要加入。另外，原先的49元的無廣告方案，我們將改為TNL Friend方案，希望你能夠成為TNL的朋友，一起來支持我們。

我們從第一年就知道，成立新聞媒體是一條很漫長很辛苦的路，而我們也從第一年就知道，只要有很多伙伴相信我們，願意一起走，即便路程遙遠漫長，我們還是有辦法繼續走下去。



邀請你，加入TNL+，跟我們一起走下去。

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核稿編輯：翁世航