中國拼清零建立15分鐘核酸「採樣圈」：各地核酸檢測員日薪大漲仍一人難求、傳出護士執照造假亂象

中國為追求COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情清零，目前在北京、上海、深圳、杭州、蘇州、青島等多個擁有千萬人口的城市積極實施常態化核酸檢測，河南省也將執行每48小時核酸檢測規定；為因應大量採檢需求，核酸採樣員日薪也隨之大漲，但同時各地也頻傳檢測、護士執照造假等亂象。

中國宣布建立15分鐘核酸採樣圈，使核酸檢測員日薪大漲仍一人難求

為要更完善常態化監測機制，中國國務院聯防聯控機制宣布，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，方便民眾就近就便進行核酸採樣。

官宣後，根據中國媒體《第一財經》報導，截至昨（23）日目前北京、上海、深圳、杭州、蘇州、青島等多個「千萬人口俱樂部」的城市，常態性核酸檢測工作正緊鑼密鼓展開。

接著，多地開始緊急招募採樣人員，《中國新聞周刊》表示，目前核酸採樣員日薪最高已經達到人民幣1000至2000元，而有護士證的採樣員日薪也可達人民幣300至600元，但依然面臨一人難求的困境。

根據東吳證券研究所宏觀團隊《15分鐘核酸採樣圈的穩增長深意》研究報告指出，截至2022年5月14日，全國已經有28市+3省宣布實施常態化核酸檢測，經濟總量佔2021年中國GDP的41%；涉及人口4.2億，佔2021年全國人口的29%。

報告提到，從全局來看建立15分鐘常態化採樣圈的主要增長意義，是在於能夠有效降低城市進入「封控」的概率和縮小封控的區域；並從一些高頻數據分析，常態化核酸檢測作用已開始顯現，且不斷被優化有助力於復工復產。

海量核酸檢測後亂象：偽造護士執業證書、篩檢站無人檢測

在「採檢人員荒」之下，中國媒體也引用招聘公司文宣，表示五一之後接到不少核酸檢測公司需求，要招聘大量符合條件的核酸採樣人員，不過成為核酸採樣員門檻不低，除了學歷要求，還要求有臨床檢驗技術人員（PCR證）及護士或臨床執業醫師等證照。

《中央社》提到，隨著各大城市緊鑼密鼓進行核酸檢測，大力完成中共的清零政策之際，檢測產業卻因海量需求及檢測結果時限壓力頻頻出現亂象。

例如北京一家檢測機構涉及出具「假陰性」的核酸檢測報告、有乘客持偽造核酸報告搭機，還有因採樣員一人難求日薪大漲，有2名男子被查獲偽造、購買虛假護士執業證書，騙取從事核酸採樣資格。

大連市政府宣布，考量到家庭是形成社區傳播最大的風險之一，因此將常態化檢測安排在每週二、週四、週六；週二對男性、週四對女性，週六不分性別，男女分開檢測對同個家庭相當於每週兩次監測，以落實最經濟、最便捷的篩查發揮最大限度的預警作用。

週六則是針對平時沒時間的所有人進行採樣，而且服務時間會延長，解決市民在工作日不方便前往採檢的問題。但仍有週六前往去檢測的民眾表示，週六採檢時間是到5點，但整個下午卻未見採樣人員幫忙檢測。

另外，據《河南日報》消息，河南省疫情防疫指揮部發布通知，要求全省居民和其他在境內民眾，都必須每48小時完成至少一次核酸檢測，由鄭州市率先於5月底啟動，其他省轄市於6月底前開始，官方認為此舉將能提早發現疫情潛在風險。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範