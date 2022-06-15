時代力量提名陳薇仲、詹智鈞參選基隆市長、屏東縣長，「三腳督」再掀選情波瀾
我們想讓你知道的是
國民兩黨在苗栗、基隆、屏東等都已有人選在運作，目前也沒有「合作」的消息傳出；時代力量投入的這幾個區域都會變成「三腳督」。
面對2022年底底的地方選舉，時代力量日前通過提名現任苗栗縣議員宋國鼎參選苗栗縣長，今（15）日則再提名2縣市首長人選，現任基隆市議員陳薇仲以及屏東地方黨部主委詹智鈞分別參選基隆市、屏東縣兩地。繼苗栗縣議員宋國鼎宣布參選苗栗縣長後，時代力量今年選戰已經推出3位縣市長候選人，將在各地形成藍綠之外的「三腳督」局面替選情掀起波瀾。
基隆陳薇仲：準備好成為基隆第一位女市長
陳薇仲表示，4年前她成為市議員前，她和多數基隆人一樣，是通勤超過10年的上班族，每日為了生活打拚努力。因此她理解市民的期待，在疲憊的工作與通勤後，回到基隆、這個「家」能有更好的生活品質。
陳薇仲說，過去4年擔任議員期間，不論交通平權、人本交通改革、長照、幼托政策或是青年政策，在議會監督市政、為市民關心的議題發聲，她表示，自己也是史上第一個用議員建議款執行參與式預算的議員，和市民共同創造行動方案，為的就是能夠透過監督與砥礪，和市政府創造更好的基隆。
陳薇仲表示，她發現僅透過監督，並無法改變由藍綠兩大黨利益結構所把持的市政；來自青年市民的突圍，才能真正撼動數十年綑綁著這座城市的舊世代政治文化，讓基隆成為為所有基隆人而生的城市。她認為2022年的台灣應該要期待一場帶著創意、熱情的青年政治實踐，翻轉僵化的政治文化。她已經準備好，成為基隆史上第一位女性市長、一位從市民出發的市長。
陳薇仲是基隆人，高中開始到台北通勤讀書；長期關注基隆公共議題，善於抗爭書寫，創辦刊物《雞籠霧雨》以田野調查為基礎，於刊物中討論通勤政策、勞動人權、港市發展等各式主題，也常辦理與基隆議題相關之沙龍與講座。
陳椒華推薦基隆市長參選人陳薇仲時表示，陳薇仲在任內不只理性問政、改革議會，更在地方推動許多進步價值的政策。她是基隆第一位開放議員的建議款進行參與式預算的議員，讓市民可以直接參與建議款的使用項目，拿回決定自己的稅金的權力。陳薇仲更成功推動《基隆市公民投票自治條例》修正草案，降低基隆市公投門檻以及投票年齡，落實直接民主。
2022基隆市長選戰，無黨籍基隆市長參選人黃希賢最早表態參選，國民黨前立委謝國樑布局已久，5月25日獲得黨提名。民進黨立委蔡適應被視為同黨現任市長林右昌的接班人，但尚未完成提名程序。民眾黨立委邱臣遠也可能扮演「母雞」角色，被視為潛在參選人。
屏東詹智鈞：改變屏東
詹智鈞醫師表示，自己在屏東從事醫師的職業將近十年，時代力量在屏東成立黨部也超過兩年，期間參與包括崁頂鄉長落選案、石頭營光電廠、鎧霖土資場廢棄物回填案、以及中油大林煉油廠海上油管破裂汙染小琉球及屏南周邊海域案。
這些案件，讓他看見屏東雖有美麗豐富的自然資源，卻缺乏良善的管理，讓原本充滿純樸氣息的屏東，因為許多人為的污染，導致人口越來越少，不斷外流，就如同現在醫療人員面對的處境。詹智鈞強調，時代力量在屏東推出縣長候選人，就是希望展現改變持續與力同行的實際行動，讓人民有一個更好的選擇。
詹智鈞曾任屏東縣勞動調解委員、屏東地檢署榮譽法醫師、屏基工會創會理事長，原任職屏東基督教醫院神經內科主任、同時也是屏東基督教醫院企業工會理事長的詹智鈞，在去年（2020）4月遭院方不續聘，今年（2021）8月勞裁認定院方構成不當勞動行為，不過裁決結果出爐到現在，院方還是決議不續聘。曾以醫師及勞權背景被排入時代力量2020年不分區立委第12名。
陳椒華推薦屏東縣長參選人詹智鈞時指出，他投入屏東基層服務民眾多年，除了醫師本業也關注勞工權益。除此之外，詹智鈞在2020年屏東崁頂鄉補選時，參與「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，與鄉親共同對抗地方政治惡勢力，成功阻止經營樂樂養雞場與涉及食品營養午餐弊案的郭振堂當選。
陳椒華表示，這些破除傳統地方政治勢力的經驗，都讓詹智鈞更加堅定改變屏東的意念，未來他將秉持時代力量捍衛公平正義的精神，持續為基層爭取權益，帶給屏東不一樣的新氣象。
時代力量首次投入縣市首長選戰，將掀起選情波瀾
陳椒華表示，陳薇仲、詹智鈞即將參選2022年的基隆市長、屏東縣長，這是時代力量成立以來，第一次推出縣市長參選人，時代力量非常慎重，參選人自己也非常努力，是經過長久思考做出的決定。
陳椒華提及，從太陽花運動以來，時代力量秉持初衷、跟人民站在一起，時代力量在2018年推出16位縣市議員，順利進入到地方議會，立法委員在立法院的耕耘努力，相信大家也是有目共睹。陳椒華強調，時代力量這次更有企圖心，希望把努力成果拓展到縣市長的層級，希望大家看到更多時代力量的努力。
時代力量已經提名宋國鼎參選苗栗，今天又再提名養人，而尚未宣布要爭取連任的彰化縣議員吳韋達，外傳可能是下一波提名，會投入彰化縣長選戰。不過吳韋達今天出席提名記者會時表示，最近會期剛剛結束，團隊手上案件很多，大家都十分忙碌，因此雖然有和黨中央談過，但是他還在思考中，不過比較傾向還是先繼續做好市議員的工作。
基隆市長民進黨預計由立委蔡適應出馬；國民黨則是由前立委謝國樑積極布局。屏東民進黨由通過初選的周春米參選，國民黨則是徵召前立委蘇清泉。苗栗縣國民黨還未拍板人選，民進黨則通過徐定禎的徵召；由於國民兩黨在苗栗、基隆、屏東等都已有人選在運作，目前也沒有「合作」的消息傳出；時代力量投入的這幾個區域都會變成「三腳督」，將會對地方選情帶來一定程度的影響。
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核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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