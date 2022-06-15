時代力量提名陳薇仲、詹智鈞參選基隆市長、屏東縣長，「三腳督」再掀選情波瀾

面對2022年底底的地方選舉，時代力量日前通過提名現任苗栗縣議員宋國鼎參選苗栗縣長，今（15）日則再提名2縣市首長人選，現任基隆市議員陳薇仲以及屏東地方黨部主委詹智鈞分別參選基隆市、屏東縣兩地。繼苗栗縣議員宋國鼎宣布參選苗栗縣長後，時代力量今年選戰已經推出3位縣市長候選人，將在各地形成藍綠之外的「三腳督」局面替選情掀起波瀾。

基隆陳薇仲：準備好成為基隆第一位女市長

陳薇仲表示，4年前她成為市議員前，她和多數基隆人一樣，是通勤超過10年的上班族，每日為了生活打拚努力。因此她理解市民的期待，在疲憊的工作與通勤後，回到基隆、這個「家」能有更好的生活品質。

陳薇仲說，過去4年擔任議員期間，不論交通平權、人本交通改革、長照、幼托政策或是青年政策，在議會監督市政、為市民關心的議題發聲，她表示，自己也是史上第一個用議員建議款執行參與式預算的議員，和市民共同創造行動方案，為的就是能夠透過監督與砥礪，和市政府創造更好的基隆。

陳薇仲表示，她發現僅透過監督，並無法改變由藍綠兩大黨利益結構所把持的市政；來自青年市民的突圍，才能真正撼動數十年綑綁著這座城市的舊世代政治文化，讓基隆成為為所有基隆人而生的城市。她認為2022年的台灣應該要期待一場帶著創意、熱情的青年政治實踐，翻轉僵化的政治文化。她已經準備好，成為基隆史上第一位女性市長、一位從市民出發的市長。

陳薇仲是基隆人，高中開始到台北通勤讀書；長期關注基隆公共議題，善於抗爭書寫，創辦刊物《雞籠霧雨》以田野調查為基礎，於刊物中討論通勤政策、勞動人權、港市發展等各式主題，也常辦理與基隆議題相關之沙龍與講座。

陳椒華推薦基隆市長參選人陳薇仲時表示，陳薇仲在任內不只理性問政、改革議會，更在地方推動許多進步價值的政策。她是基隆第一位開放議員的建議款進行參與式預算的議員，讓市民可以直接參與建議款的使用項目，拿回決定自己的稅金的權力。陳薇仲更成功推動《基隆市公民投票自治條例》修正草案，降低基隆市公投門檻以及投票年齡，落實直接民主。

2022基隆市長選戰，無黨籍基隆市長參選人黃希賢最早表態參選，國民黨前立委謝國樑布局已久，5月25日獲得黨提名。民進黨立委蔡適應被視為同黨現任市長林右昌的接班人，但尚未完成提名程序。民眾黨立委邱臣遠也可能扮演「母雞」角色，被視為潛在參選人。

屏東詹智鈞：改變屏東

詹智鈞醫師表示，自己在屏東從事醫師的職業將近十年，時代力量在屏東成立黨部也超過兩年，期間參與包括崁頂鄉長落選案、石頭營光電廠、鎧霖土資場廢棄物回填案、以及中油大林煉油廠海上油管破裂汙染小琉球及屏南周邊海域案。

這些案件，讓他看見屏東雖有美麗豐富的自然資源，卻缺乏良善的管理，讓原本充滿純樸氣息的屏東，因為許多人為的污染，導致人口越來越少，不斷外流，就如同現在醫療人員面對的處境。詹智鈞強調，時代力量在屏東推出縣長候選人，就是希望展現改變持續與力同行的實際行動，讓人民有一個更好的選擇。

詹智鈞曾任屏東縣勞動調解委員、屏東地檢署榮譽法醫師、屏基工會創會理事長，原任職屏東基督教醫院神經內科主任、同時也是屏東基督教醫院企業工會理事長的詹智鈞，在去年（2020）4月遭院方不續聘，今年（2021）8月勞裁認定院方構成不當勞動行為，不過裁決結果出爐到現在，院方還是決議不續聘。曾以醫師及勞權背景被排入時代力量2020年不分區立委第12名。

陳椒華推薦屏東縣長參選人詹智鈞時指出，他投入屏東基層服務民眾多年，除了醫師本業也關注勞工權益。除此之外，詹智鈞在2020年屏東崁頂鄉補選時，參與「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，與鄉親共同對抗地方政治惡勢力，成功阻止經營樂樂養雞場與涉及食品營養午餐弊案的郭振堂當選。

陳椒華表示，這些破除傳統地方政治勢力的經驗，都讓詹智鈞更加堅定改變屏東的意念，未來他將秉持時代力量捍衛公平正義的精神，持續為基層爭取權益，帶給屏東不一樣的新氣象。

時代力量首次投入縣市首長選戰，將掀起選情波瀾

陳椒華表示，陳薇仲、詹智鈞即將參選2022年的基隆市長、屏東縣長，這是時代力量成立以來，第一次推出縣市長參選人，時代力量非常慎重，參選人自己也非常努力，是經過長久思考做出的決定。

陳椒華提及，從太陽花運動以來，時代力量秉持初衷、跟人民站在一起，時代力量在2018年推出16位縣市議員，順利進入到地方議會，立法委員在立法院的耕耘努力，相信大家也是有目共睹。陳椒華強調，時代力量這次更有企圖心，希望把努力成果拓展到縣市長的層級，希望大家看到更多時代力量的努力。

時代力量已經提名宋國鼎參選苗栗，今天又再提名養人，而尚未宣布要爭取連任的彰化縣議員吳韋達，外傳可能是下一波提名，會投入彰化縣長選戰。不過吳韋達今天出席提名記者會時表示，最近會期剛剛結束，團隊手上案件很多，大家都十分忙碌，因此雖然有和黨中央談過，但是他還在思考中，不過比較傾向還是先繼續做好市議員的工作。

基隆市長民進黨預計由立委蔡適應出馬；國民黨則是由前立委謝國樑積極布局。屏東民進黨由通過初選的周春米參選，國民黨則是徵召前立委蘇清泉。苗栗縣國民黨還未拍板人選，民進黨則通過徐定禎的徵召；由於國民兩黨在苗栗、基隆、屏東等都已有人選在運作，目前也沒有「合作」的消息傳出；時代力量投入的這幾個區域都會變成「三腳督」，將會對地方選情帶來一定程度的影響。

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核稿編輯：翁世航