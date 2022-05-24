拜登大陣仗宣布、擁有13個創始成員國的「印太經濟框架」是什麼？
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在對亞經貿問題上，美國總統拜登面臨兩難境地：他不能簡單重新加入其前任2017年讓美國退出的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）。有鑑於此，拜登行政當局設計出一替代方案，這就是《印太經濟框架》（IPEF）。
文：德國之聲中文網（美聯社）
大量相關貿易協定，無論其內容如何，之於美國選民都彷彿是「毒藥」，因為，在他們眼裡，這些協定意味著美國流失就業機會。不過，為了繼續成為亞洲主導力量，並應對全球挑戰，拜登（Joe Biden）政府也迫切需要一個整合印太經濟體的新的框架協議。
就在拜登訪問東京之日，華盛頓週一（5月23日）正式宣佈啟動新《印太經濟框架》（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）談判，並宣佈了初始成員國名單。它們是：美國、澳大利亞、紐西蘭、印度、日本、韓國、印度尼西亞、汶萊、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。
這13個國家的國內生產總值（GDP）之和佔全球約4成。美國總統拜登、日本首相岸田文雄和印度總理莫迪（Narendra Modi）等人參加了在東京都內舉行的啟動會議。
IPEF做什麼？
此問題尚待澄清。週一的宣佈標誌著參與國啟動談判，以確定框架中最終包含哪些內容。就此而言，目前的表態充滿期待色彩。廣義上講，這是美國顯示其決心繼續擔當亞洲主導力量的一種手段。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱，IPEF的重點是「圍繞印度－太平洋經濟體的進一步整合，以數位經濟等新領域為重點，制定標準和規則，並致力於確保安全和有彈性的供應鏈。」
產生需要新的世界貿易標準的想法，不僅是因應美國選民的不滿情緒，而且也來自對疫情如何擾亂了整個供應鏈的認識：工廠關閉、貨船誤期、港口堵塞、全球通膨上升。而2月底，俄總統普亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭，導致世界部分地區食品和能源成本危險性跳躍，更凸顯了當下全球經濟秩序的脆弱性。
由誰確定細節？
與各夥伴國的談判將分別由美國貿易代表和商務部牽頭，圍繞4大支柱或主題進行。
美貿易代表將主持有關「公平」貿易支柱的談判。它可能包括保護美國就業崗位，其背景是，自中國2001年加入世界貿易組織，美國製造業出現大量裁員現象，部分地區受到嚴重影響，激怒了選民，對川普（Donald Trump）的政治崛起起到了推波助瀾的作用。幾乎與2017年宣誓就職同時，川普總統下令美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）。
美商務部將牽頭其它3支柱的談判：彈性供應鏈、基礎設施與氣候變化、稅收與反腐敗。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）此次與拜登同行。拜登此前訪韓期間，她也在場。拜登在韓國時著意提到了韓國汽車製造商現代和電子巨頭三星在美國的投資。
誰可加入？
白宮曾表示，IPEF是一個開放平台。不過，它已受到北京的批評，即：任何此類協議都可能成為一個「排他性」小團體，增加地區動蕩。
再者，設置IPEF，對作為世界第二大經濟體的中國而言，相當敏感。被北京視為中國一部分的台灣被排除在該協議之外。這一排除值得注意，因為台灣屬於全球範圍晶片的主要製造商，而晶片是數位經濟的一個關鍵因素，將是IPEF談判的議題之一。
蘇利文表示，與台灣的任何貿易談判都將一對一進行。他說：「我們尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，這包括高科技，包括半導體供應。不過，我們首先在雙邊基礎上尋求實現這一目標。」
美國現已宣佈美國、澳大利亞、紐西蘭、印度、日本、韓國、印度尼西亞、汶萊、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南為初始成員國。
需多長時間？
美政府一官員稱，談判預期需時12至18個月，對一項國際多變貿易協議來說，可算相當緊湊。這位堅持不透露姓名的官員同時強調，在美國國內實現共識也是關鍵所在。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。