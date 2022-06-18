「暴坊將軍」德川吉宗不僅自製天文儀器觀測天體，還促成研究西方科學成果的「蘭學」
我們想讓你知道的是
看過松平健主演的《暴坊將軍》嗎？時代劇沒告訴觀眾的是，豪邁的吉宗其實學問還挺不錯的，但是他對和歌之類的風花雪月的學問沒什麼興趣，反倒是對天文曆算這種有益民生的實學頗為喜愛。
文：高崇文
阿文從小就喜歡看俗稱「強巴拉」的日本時代劇。在台灣最常看到的莫過於松平健主演的《暴坊將軍》了。尤其那首搭配殺陣的配樂更是膾炙人口，只要聽到這段音樂，就是惡人要倒大楣的時候了。將軍大喊一聲「制裁」，惡貫滿盈的惡棍就被將軍身旁的高手給宰了，這時真是大快人心，看完之後通體舒暢。
其實這個三不五時就微服出巡的幕府大將軍是真有其人，他就是被稱為德川幕府「中興之祖」的第八代將軍──德川吉宗。
不過歷史上的吉宗，既不像松平健長的這麼帥，更沒有微服出巡，四處打抱不平；但是他大刀闊斧改革幕政，讓原本腐化不堪的德川幕府又恢復原有的綱紀，所以德川幕府又多撐了100多年才退出歷史舞台。但是歷史上真實的八代將軍為什麼會以俠客形象出現在現代的螢幕上？為什麼他能一清之前的幕府將軍掃不掉的沉痾宿疾，讓幕府振衰起弊呢？ 說起來都跟他不平凡的將軍之路有關，這得讓阿文從頭講起了。
初代將軍德川家康在1603年在江戶建立幕府時，就安排好讓三男秀忠繼承將軍之位，但是他擔心萬秀忠的子嗣以後萬一斷絕，會危及德川家的政權，特地將九子德川義直封到尾張，十子德川賴宣封到紀伊，分別成立了尾張德川家與紀州德川家。
他特地在生前便明定，若是本家（將軍家／德川宗家）沒有子嗣可以繼承將軍之位，便從義直的尾張德川家與賴宣的紀州德川家當中選出下任將軍繼承人。第三代將軍德川家光與家康十一子德川賴房感情融洽，便將賴房的水戶德川家也提昇進來，因此這三家被稱為御三家，但是水戶德川家的子弟並無將軍繼承權。大家在螢幕上常看到的水戶黃門，其實就是水戶德川家第二代藩主光圀。
八代將軍德川吉宗出身於御三家中的紀州德川家。他是紀州藩二代藩主德川光貞的第四子。由於母親身分低賤，所以他年幼時是由紀州藩家老加納政直來撫養，直到他滿五歲時，才帶回去給光貞。
加納政直的次子加納久通與吉宗情同手足，後來成為他最為信賴的得力助手。由於吉宗並非成長於深宮內院，幼年時常在野外遊玩，親身體驗鄉間生活，因此對一般人民的生活和民生疾苦有第一手的瞭解。他天生性格豪邁，甚至有點粗野，所以被周遭的人稱為「暴れん坊」，意思是橫衝直撞，愛吵架的人。這樣與眾不同的身世和經歷造就了他活潑好動的性格，也造就了他日後獨特的作風和獨到的眼光。這正是他之所以能開創治世的關鍵。
吉宗雖說是御三家中紀州藩藩主的兒子，然而他上有大哥綱教，三哥賴職，（二哥次郎吉早逝），原本與藩主一職無緣。吉宗在12歲時隨父親到江戶。他在江戶赤阪的紀州藩的江戶藩邸舉行元服儀式，因為不是長子，不能冠以德川之姓，因此取名為松平賴方。回到和歌山城後，他的父親光貞隱居，長子綱教繼任家督和藩主職位。
大哥綱教娶了第五代將軍德川綱吉的獨生女鶴姬，所以紀州藩上上下下都期待膝下無子的綱吉能收養女婿綱教成為養子，日後成為將軍，而紀州藩則由賴職繼承。但是這樣的如意算盤卻在寶永元年（1704年）賴方的長嫂，將軍的女兒鶴姬離世而破滅。
緊接著不幸的事接連發生在紀州。寶永二年（1705年）五月，長兄綱教也因病急逝，享年39。賴職接任和歌山藩第四代藩主。而綱吉只能收養與向來與自己關係不佳的侄子，甲州藩藩主德川綱豐成為養子。綱豐改名為家宣。沒想到就在綱教過世後三個月，隱居的光貞也過世了，而從江戶趕回和歌山的賴職居然在回到和歌山城後沒多久暴斃，享年25！
所以賴方就在命運之神的引導下，成了紀州藩的第五代藩主。拜受當時將軍的偏諱，改名吉宗，連姓也改成德川，成為我們口中的德川吉宗了。
吉宗是個幹勁十足的年輕藩主。他積極推動各項藩政改革，雖然紀州在寶永4年（西元1707）10月初4日發生了日本有記錄以來最強烈的地震，寶永大地震，但是在吉宗的努力下，藩的財政逐漸回復，他也成為備受肯定的名君。
就在他成為紀州藩藩主四年後，五代將軍死了，六代將軍德川家宣與吉宗關係並不熱絡。但是沒想到家宣在位只有短短三年就一命嗚呼，家宣年僅三歲的兒子家繼成為第七代將軍。四年後，孱弱的家繼夭折，事起突然，一時之間幕府慌了手腳。當時七代將軍的生母支持的是尾張家的德川繼友，但是六代將軍的正室則是看上吉宗。就在一番爾虞我詐的宮廷鬥爭後，德川吉宗終於站上了權力的巔峰，時年32歲。
當時是西元1716年，康熙五十五年。天皇也將年號從正德改成享保。由此展開了29年的治世。我們熟悉的「暴坊將軍」就是這麼來的。
18世紀初的日本，在享受了超過百年的和平歲月後，經濟非常繁榮，燦爛的元祿文化更是在各個領域開花結果。但是繁榮的背後是幕府的綱紀廢弛，財政接近破產，這都有賴年輕的吉宗來整頓。而吉宗也的確不負眾望，推動一系列的新政，德川家的天下才能一路又延續了一個半世紀。
吉宗將軍除了靠一己的毅力來刷新吏治，整肅綱紀之外，也借助各樣人才來幫助自己來推動各項改革，時代劇常露臉的大岡忠相就是他親手提拔的。但是時代劇沒告訴觀眾的是，豪邁的吉宗其實學問還挺不錯的，但是他對和歌之類的風花雪月的學問沒什麼興趣，反倒是對天文曆算這種有益民生的實學頗為喜愛。
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【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
我們想讓你知道的是
毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！