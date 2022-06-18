「暴坊將軍」德川吉宗不僅自製天文儀器觀測天體，還促成研究西方科學成果的「蘭學」

文：高崇文

阿文從小就喜歡看俗稱「強巴拉」的日本時代劇。在台灣最常看到的莫過於松平健主演的《暴坊將軍》了。尤其那首搭配殺陣的配樂更是膾炙人口，只要聽到這段音樂，就是惡人要倒大楣的時候了。將軍大喊一聲「制裁」，惡貫滿盈的惡棍就被將軍身旁的高手給宰了，這時真是大快人心，看完之後通體舒暢。

其實這個三不五時就微服出巡的幕府大將軍是真有其人，他就是被稱為德川幕府「中興之祖」的第八代將軍──德川吉宗。

不過歷史上的吉宗，既不像松平健長的這麼帥，更沒有微服出巡，四處打抱不平；但是他大刀闊斧改革幕政，讓原本腐化不堪的德川幕府又恢復原有的綱紀，所以德川幕府又多撐了100多年才退出歷史舞台。但是歷史上真實的八代將軍為什麼會以俠客形象出現在現代的螢幕上？為什麼他能一清之前的幕府將軍掃不掉的沉痾宿疾，讓幕府振衰起弊呢？ 說起來都跟他不平凡的將軍之路有關，這得讓阿文從頭講起了。

初代將軍德川家康在1603年在江戶建立幕府時，就安排好讓三男秀忠繼承將軍之位，但是他擔心萬秀忠的子嗣以後萬一斷絕，會危及德川家的政權，特地將九子德川義直封到尾張，十子德川賴宣封到紀伊，分別成立了尾張德川家與紀州德川家。

他特地在生前便明定，若是本家（將軍家／德川宗家）沒有子嗣可以繼承將軍之位，便從義直的尾張德川家與賴宣的紀州德川家當中選出下任將軍繼承人。第三代將軍德川家光與家康十一子德川賴房感情融洽，便將賴房的水戶德川家也提昇進來，因此這三家被稱為御三家，但是水戶德川家的子弟並無將軍繼承權。大家在螢幕上常看到的水戶黃門，其實就是水戶德川家第二代藩主光圀。

八代將軍德川吉宗出身於御三家中的紀州德川家。他是紀州藩二代藩主德川光貞的第四子。由於母親身分低賤，所以他年幼時是由紀州藩家老加納政直來撫養，直到他滿五歲時，才帶回去給光貞。

加納政直的次子加納久通與吉宗情同手足，後來成為他最為信賴的得力助手。由於吉宗並非成長於深宮內院，幼年時常在野外遊玩，親身體驗鄉間生活，因此對一般人民的生活和民生疾苦有第一手的瞭解。他天生性格豪邁，甚至有點粗野，所以被周遭的人稱為「暴れん坊」，意思是橫衝直撞，愛吵架的人。這樣與眾不同的身世和經歷造就了他活潑好動的性格，也造就了他日後獨特的作風和獨到的眼光。這正是他之所以能開創治世的關鍵。

吉宗雖說是御三家中紀州藩藩主的兒子，然而他上有大哥綱教，三哥賴職，（二哥次郎吉早逝），原本與藩主一職無緣。吉宗在12歲時隨父親到江戶。他在江戶赤阪的紀州藩的江戶藩邸舉行元服儀式，因為不是長子，不能冠以德川之姓，因此取名為松平賴方。回到和歌山城後，他的父親光貞隱居，長子綱教繼任家督和藩主職位。

大哥綱教娶了第五代將軍德川綱吉的獨生女鶴姬，所以紀州藩上上下下都期待膝下無子的綱吉能收養女婿綱教成為養子，日後成為將軍，而紀州藩則由賴職繼承。但是這樣的如意算盤卻在寶永元年（1704年）賴方的長嫂，將軍的女兒鶴姬離世而破滅。

緊接著不幸的事接連發生在紀州。寶永二年（1705年）五月，長兄綱教也因病急逝，享年39。賴職接任和歌山藩第四代藩主。而綱吉只能收養與向來與自己關係不佳的侄子，甲州藩藩主德川綱豐成為養子。綱豐改名為家宣。沒想到就在綱教過世後三個月，隱居的光貞也過世了，而從江戶趕回和歌山的賴職居然在回到和歌山城後沒多久暴斃，享年25！

所以賴方就在命運之神的引導下，成了紀州藩的第五代藩主。拜受當時將軍的偏諱，改名吉宗，連姓也改成德川，成為我們口中的德川吉宗了。

吉宗是個幹勁十足的年輕藩主。他積極推動各項藩政改革，雖然紀州在寶永4年（西元1707）10月初4日發生了日本有記錄以來最強烈的地震，寶永大地震，但是在吉宗的努力下，藩的財政逐漸回復，他也成為備受肯定的名君。

就在他成為紀州藩藩主四年後，五代將軍死了，六代將軍德川家宣與吉宗關係並不熱絡。但是沒想到家宣在位只有短短三年就一命嗚呼，家宣年僅三歲的兒子家繼成為第七代將軍。四年後，孱弱的家繼夭折，事起突然，一時之間幕府慌了手腳。當時七代將軍的生母支持的是尾張家的德川繼友，但是六代將軍的正室則是看上吉宗。就在一番爾虞我詐的宮廷鬥爭後，德川吉宗終於站上了權力的巔峰，時年32歲。

當時是西元1716年，康熙五十五年。天皇也將年號從正德改成享保。由此展開了29年的治世。我們熟悉的「暴坊將軍」就是這麼來的。

18世紀初的日本，在享受了超過百年的和平歲月後，經濟非常繁榮，燦爛的元祿文化更是在各個領域開花結果。但是繁榮的背後是幕府的綱紀廢弛，財政接近破產，這都有賴年輕的吉宗來整頓。而吉宗也的確不負眾望，推動一系列的新政，德川家的天下才能一路又延續了一個半世紀。

吉宗將軍除了靠一己的毅力來刷新吏治，整肅綱紀之外，也借助各樣人才來幫助自己來推動各項改革，時代劇常露臉的大岡忠相就是他親手提拔的。但是時代劇沒告訴觀眾的是，豪邁的吉宗其實學問還挺不錯的，但是他對和歌之類的風花雪月的學問沒什麼興趣，反倒是對天文曆算這種有益民生的實學頗為喜愛。