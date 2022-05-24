本土增8萬2363例、42死：累計至今已5名兒童死亡，輝瑞BNT配送新北市5.7萬劑最多
我們想讓你知道的是
針對5月22日一起10歲兒童重症個案死因，醫療應變組副組長羅一鈞於今（24）日記者會上詳細說明，該名男童因染疫後合併嚴重腦水腫，最後多重器官衰竭，很不幸在5月18日逝世。
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增8萬2435例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬2363例本土個案及72例境外移入（39例為航班落地採檢陽性）；個案分布最多為新北市1萬6609例，其次是桃園市1萬532例，第三則為高雄市9437例；確診個案中新增42例死亡，指揮官陳時中表示，在國內本土累積病例135萬9424人中，輕症、無症狀比例仍維持99.7%，中症比例則是0.17%。
本土兒童死亡個案累積共5例，其中4例屬於腦炎
指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，兒童死亡個案目前累積已有5例，其中4例屬於腦炎、1位則是在家中死亡的1歲幼童。
羅一鈞特別針對一例5月22日公布10歲重症男童進行說明，首先該名男童無接種疫苗，本身也無慢性病史，5月13日開始出現發燒、頭暈、嘔吐等症狀，當天就診後因症狀情況還好，未採檢而返家療養，隔天出現咳嗽、意識變化與抽搐情形，快篩後陽性。
接著男童送往急診後，體溫高達40.1度，肺部影像也有輕微肺炎現象，頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，隨後出現心律不整、血氧濃度下降情形插管救治，曾使用抗COVID-19藥物瑞德西韋（Remdesivir）等藥物，但合併多重器官衰竭不幸於5月18日逝世。
兒童輝瑞BNT疫苗將開打：各縣市以新北5.7萬劑最多
指揮中心說明，有關滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於今（2022）年5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，自5月25日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。
指揮中心表示，教育部於5月17日轉請地方政府教育局及國小配合相關準備作業，並協助進行家長及學童接種意願調查，同樣提供7天考慮期，預計5月25日後陸續彙整各縣市調查結果。
指揮中心指出，目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打，亦安排/指定合約醫療院所提供接種服務，未於校園接種或滿5歲未入學兒童可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種。
指揮中心說明，兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數之7成，扣除原Moderna意願調查人數8成（預估接種）及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市，首批預估配送約40.3萬劑，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。
今（24）日Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗配送量以新北市5萬7千劑最多，其次為台中市5萬6千劑、台北市5萬4千劑；總計配送量前5名為新北市9萬5千劑、台中市9萬3千劑、台北市9萬劑、桃園市7萬3千劑、高雄市6萬7千劑。
陳時中：在兩天，快篩陽後經醫評估可領抗病毒藥
指揮中心預計本周開放全民適用「快篩陽性視同確診」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，再過兩天，全體都可以適用快篩陽性經醫師診斷評估後，確診且可領用抗病毒藥物，藥物使用比例有望再增加。
陳時中強調，口服抗病毒藥物並非所有人都需要服用，若不是65歲以上、沒有風險因子的民眾，可以不用吃抗病毒藥物，若染疫後有症狀，醫師認為有需要開立其它藥物者會開立其它藥物，不一定都需要抗病毒藥物。
根據指揮中心統計，昨（23）日的藥物使用趨向正常，輝瑞倍拉維（Paxlovid）昨日共使用5680人份，莫納皮拉韋（Molnupiravir）則使用1571人份，兩者合計使用 7431人份。
延伸閱讀
- 5-11歲兒童即將開打輝瑞BNT疫苗，9個QA一次看：保護力有多少？可能的副作用有哪些？
- 莫德納新劑型7月後可望供6歲以下施打，輝瑞BNT為5歲以下幼童設計新劑量疫苗
- 盼政府紓困：高中職以下停課，團膳業每週恐虧4.5億；疫情高原期拉長，觀光餐飲業寒冬再臨
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
Tags：
飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。
飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。
安全可靠280W GaN頂級規格充電器
飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。
此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：
- > 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗
- 560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出
- 3年/26,280小時，滿載高溫下長壽命保證
- 五種數位化安全保護機制
- 2公尺輸出線上不需加任何EMI磁芯輔助即能通過EMI認證
- < 150uA低漏電電流
電競筆電首選 極緻設計之展現
近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源充電器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。
飛宏科技新推出這款專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，突破過往的設計瓶頸與極限，可充分帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。