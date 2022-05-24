本土增8萬2363例、42死：累計至今已5名兒童死亡，輝瑞BNT配送新北市5.7萬劑最多

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增8萬2435例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬2363例本土個案及72例境外移入（39例為航班落地採檢陽性）；個案分布最多為新北市1萬6609例，其次是桃園市1萬532例，第三則為高雄市9437例；確診個案中新增42例死亡，指揮官陳時中表示，在國內本土累積病例135萬9424人中，輕症、無症狀比例仍維持99.7%，中症比例則是0.17%。

本土兒童死亡個案累積共5例，其中4例屬於腦炎

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，兒童死亡個案目前累積已有5例，其中4例屬於腦炎、1位則是在家中死亡的1歲幼童。

羅一鈞特別針對一例5月22日公布10歲重症男童進行說明，首先該名男童無接種疫苗，本身也無慢性病史，5月13日開始出現發燒、頭暈、嘔吐等症狀，當天就診後因症狀情況還好，未採檢而返家療養，隔天出現咳嗽、意識變化與抽搐情形，快篩後陽性。

接著男童送往急診後，體溫高達40.1度，肺部影像也有輕微肺炎現象，頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，隨後出現心律不整、血氧濃度下降情形插管救治，曾使用抗COVID-19藥物瑞德西韋（Remdesivir）等藥物，但合併多重器官衰竭不幸於5月18日逝世。

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兒童輝瑞BNT疫苗將開打：各縣市以新北5.7萬劑最多

指揮中心說明，有關滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於今（2022）年5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，自5月25日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。

指揮中心表示，教育部於5月17日轉請地方政府教育局及國小配合相關準備作業，並協助進行家長及學童接種意願調查，同樣提供7天考慮期，預計5月25日後陸續彙整各縣市調查結果。

指揮中心指出，目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打，亦安排/指定合約醫療院所提供接種服務，未於校園接種或滿5歲未入學兒童可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種。

指揮中心說明，兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數之7成，扣除原Moderna意願調查人數8成（預估接種）及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市，首批預估配送約40.3萬劑，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。

今（24）日Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗配送量以新北市5萬7千劑最多，其次為台中市5萬6千劑、台北市5萬4千劑；總計配送量前5名為新北市9萬5千劑、台中市9萬3千劑、台北市9萬劑、桃園市7萬3千劑、高雄市6萬7千劑。

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陳時中：在兩天，快篩陽後經醫評估可領抗病毒藥

指揮中心預計本周開放全民適用「快篩陽性視同確診」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，再過兩天，全體都可以適用快篩陽性經醫師診斷評估後，確診且可領用抗病毒藥物，藥物使用比例有望再增加。

陳時中強調，口服抗病毒藥物並非所有人都需要服用，若不是65歲以上、沒有風險因子的民眾，可以不用吃抗病毒藥物，若染疫後有症狀，醫師認為有需要開立其它藥物者會開立其它藥物，不一定都需要抗病毒藥物。

根據指揮中心統計，昨（23）日的藥物使用趨向正常，輝瑞倍拉維（Paxlovid）昨日共使用5680人份，莫納皮拉韋（Molnupiravir）則使用1571人份，兩者合計使用 7431人份。

Photo Credit: 指揮中心

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範