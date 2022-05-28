日台咖哩大車拚：「和風洋食」的代表料理，流傳到台灣成為「螢光色」的便當常備菜
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咖哩飯也因為日本人的關係，流傳到台灣社會。我們小時候的便當，常常都有咖哩做配菜，盒蓋打開會有一層螢光色的油漬。
日台咖哩大車拚
咖哩飯是我剛開始自己做菜時，最先學會的料理。程序很簡單，洋蔥切丁、胡蘿蔔和馬鈴薯切塊，跟汆燙過的肉類一起炒一炒，加水待水滾後放入喜愛的咖哩塊，小火燉煮約一、兩小時待湯汁濃稠即可食用，有些人喜歡放冰箱隔夜，口味也是一絕。
十多年來煮過不少次咖哩，清冰箱、被隔離、小孩停課，變不出什麼新食材把戲時，咖哩常常都是主廚最好的朋友。煮咖哩的經驗多了，也有一些自己喜好的習慣，喜歡洋蔥全部融化的感覺，所以我通常會切小細丁；知道馬鈴薯很容易化掉，所以常輪切大塊。熟知燉煮牛肉要很久，雞肉或三層肉則莫約一小時可以關火。因為用鑄鐵鍋烹調沒顧火黏鍋過，所以我通常用不沾鍋從炒到燉一鍋到底。
我的煮法偏向日系，比起咖哩的起源地印度，日系咖哩口味通常偏甜，常見的咖哩塊廠商大概就是金牌、SB和佛蒙特這幾家，盒子包裝有蘋果的佛蒙特口味最甜，就算是上面寫「中辣」吃起來也不太辣。
有陣子日系咖哩店在台灣很流行，茄子咖哩、CoCo壱番屋一家一家的開，但退流行後收了不少，現在的日系咖哩店常會和炸豬排一起，點一份咖哩豬排飯カツカレー，酥酥剛炸好的豬排、綿密的咖哩和晶瑩剔透黏而不糊的白米飯，非常有飽足感，最適合瞎忙一個早上後的中餐犒賞。
豬排飯「かつどん」的「かつ」和漢字「勝」同音，因此可以在許多食堂看到的「勝丼」就是豬排蓋飯的意思，日本人取其發音的巧合，各種比賽誓師常常都會以一起吃豬排為號召。這道菜最早據說是1918年東京淺草的「河金」洋食的發明，老闆只是覺得把大家喜歡的咖哩和豬排結合，同時可以享受兩倍樂趣。
關於咖哩豬排飯，倒是有件趣聞，2018年自民黨總裁安倍競選連任時，在東京的飯店宴請可望支持的國會議員，當時一共請了333份咖哩豬排飯，結果只開出329張票，也就是有四個人吃了咖哩卻跑票，但找不到是誰，此事被戲稱為「咖哩飯事件」。
咖哩飯的普及大概是在日清戰爭的時代，在歷史小說家司馬遼太郎的小說《板上之雲》中，有一段秋山真之到海兵學校報到，早餐吃到咖哩飯大為驚艷的有趣橋段。海軍吃咖哩和明治天皇取消自七世紀天武天皇頒布的「禁止殺生肉食之詔」有關，以鼓勵吃肉來調整人民的身體素質，是當時的重要現代化指標，軍隊當然必須作為表率。如今如果到橫須賀、江田島之類海軍相關的景點，也很容易買到「海軍咖哩」為名的料理包。
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飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
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飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。
飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。
安全可靠280W GaN頂級規格充電器
飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。
此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：
- > 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗
- 560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出
- 3年/26,280小時，滿載高溫下長壽命保證
- 五種數位化安全保護機制
- 2公尺輸出線上不需加任何EMI磁芯輔助即能通過EMI認證
- < 150uA低漏電電流
電競筆電首選 極緻設計之展現
近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源充電器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。
飛宏科技新推出這款專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，突破過往的設計瓶頸與極限，可充分帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
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