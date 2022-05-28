日台咖哩大車拚：「和風洋食」的代表料理，流傳到台灣成為「螢光色」的便當常備菜

日台咖哩大車拚

咖哩飯是我剛開始自己做菜時，最先學會的料理。程序很簡單，洋蔥切丁、胡蘿蔔和馬鈴薯切塊，跟汆燙過的肉類一起炒一炒，加水待水滾後放入喜愛的咖哩塊，小火燉煮約一、兩小時待湯汁濃稠即可食用，有些人喜歡放冰箱隔夜，口味也是一絕。

十多年來煮過不少次咖哩，清冰箱、被隔離、小孩停課，變不出什麼新食材把戲時，咖哩常常都是主廚最好的朋友。煮咖哩的經驗多了，也有一些自己喜好的習慣，喜歡洋蔥全部融化的感覺，所以我通常會切小細丁；知道馬鈴薯很容易化掉，所以常輪切大塊。熟知燉煮牛肉要很久，雞肉或三層肉則莫約一小時可以關火。因為用鑄鐵鍋烹調沒顧火黏鍋過，所以我通常用不沾鍋從炒到燉一鍋到底。

我的煮法偏向日系，比起咖哩的起源地印度，日系咖哩口味通常偏甜，常見的咖哩塊廠商大概就是金牌、SB和佛蒙特這幾家，盒子包裝有蘋果的佛蒙特口味最甜，就算是上面寫「中辣」吃起來也不太辣。

有陣子日系咖哩店在台灣很流行，茄子咖哩、CoCo壱番屋一家一家的開，但退流行後收了不少，現在的日系咖哩店常會和炸豬排一起，點一份咖哩豬排飯カツカレー，酥酥剛炸好的豬排、綿密的咖哩和晶瑩剔透黏而不糊的白米飯，非常有飽足感，最適合瞎忙一個早上後的中餐犒賞。

豬排飯「かつどん」的「かつ」和漢字「勝」同音，因此可以在許多食堂看到的「勝丼」就是豬排蓋飯的意思，日本人取其發音的巧合，各種比賽誓師常常都會以一起吃豬排為號召。這道菜最早據說是1918年東京淺草的「河金」洋食的發明，老闆只是覺得把大家喜歡的咖哩和豬排結合，同時可以享受兩倍樂趣。

關於咖哩豬排飯，倒是有件趣聞，2018年自民黨總裁安倍競選連任時，在東京的飯店宴請可望支持的國會議員，當時一共請了333份咖哩豬排飯，結果只開出329張票，也就是有四個人吃了咖哩卻跑票，但找不到是誰，此事被戲稱為「咖哩飯事件」。

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咖哩飯的普及大概是在日清戰爭的時代，在歷史小說家司馬遼太郎的小說《板上之雲》中，有一段秋山真之到海兵學校報到，早餐吃到咖哩飯大為驚艷的有趣橋段。海軍吃咖哩和明治天皇取消自七世紀天武天皇頒布的「禁止殺生肉食之詔」有關，以鼓勵吃肉來調整人民的身體素質，是當時的重要現代化指標，軍隊當然必須作為表率。如今如果到橫須賀、江田島之類海軍相關的景點，也很容易買到「海軍咖哩」為名的料理包。