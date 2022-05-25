本土新增8萬9352例：1例6歲兒童腦炎重症，26日起全民適用「快篩陽性即確診」

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增8萬9389例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬9352例本土個案及37例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增76例死亡。

指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為46例男性、30例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、73例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月4日至5月23日，死亡日期介於5月16日至5月23日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有兩名30多歲個案，一名男性具癌症病史、沒有接種過疫苗，肺炎呼吸衰竭、癌症惡化過世；另一名30多歲女性具心血管疾病病史，接種過1劑疫苗，肺炎併發敗血性休克過世。

羅一鈞指出，今天新增1位兒童腦炎個案，為6歲雲林男童，個案具氣喘和過敏性鼻炎病史。21日家人確診，當天晚上發燒到39度，深夜時意識變化嘔吐抽搐緊急送醫，發燒到42.7度，快篩確認新冠陽性，轉院加護病房入住，經檢查發現有肺炎和腦水腫情形，為新冠病毒感染併發腦炎和肺炎個案。目前兒童重症累積15例，其中7例腦炎、4例肺炎、2例敗血症、1例家中死亡經過法醫研判新冠肺炎，死亡數仍維持5例。

羅一鈞提醒，體溫大於41度，抽搐嘔吐符合腦炎前驅症狀，呼籲家長注意小朋友重症的前驅症狀，鼓勵家長讓小朋友接種疫苗，降低重症機會。前驅症狀包括：體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩。

指揮官陳時中表示，鼓勵65歲以上長者打疫苗，65歲長者或55歲以上原住民在6月30日前完整接種，除了500元衛教品獎勵外，還可以獲得2劑快篩試劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，自明（26）日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，快篩陽性經醫師診斷後認定確診，不用做PCR。民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡族群，經醫事人員確認即為確診。評估方式為視訊或前往社區篩檢站、醫療院所由醫師現場評估。

莊人祥說明，針對醫事人員對快篩結果有疑慮、醫師和民眾之間沒有達成共識、經快篩陽性且於隔離治療期間有住院需求、快篩陰性但有症狀、快篩第一線的醫療工作人員，仍開放進行PCR採檢。由於現在正處在染疫定義改變的過渡期，仍開放抗原快篩陽性者進行PCR。

疾管署長周志浩說明，快篩陽性率和PCR陽性率非常接近，雖然中間仍有偽陽性，但考量病人最大利益，公益性等倫理原則，決定改變病例定義，把多出的量能給有症狀但快篩是偽陰的確診者。

指揮中心宣布，今起數位證明平台也可申請「快篩陽性證明」及「接觸者隔離證明」，並於今上午8時起上路。指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，數位證明平台今天啟用兩個證明書，一個是「快篩陽確診證明」，另一為「接觸者隔離證明」。

龐一鳴表示，認證方式3種，包括身份證、護照和健保卡，今起增加「全民健保快易通」，進入系統後即可進行申請，龐一鳴強調民眾務必將電話、地址輸入正確，現在共有200萬民眾透過此平台取得證明，使用起來應該不會太困難。

針對5至11歲，12至17歲兒童疫苗施打，陳時中表示接受到家長「希望盡快」的反應，也強調疫苗數量絕對足夠。以142萬人口、施打率的7成扣掉莫德納預約和可能抽單的2成，作為基礎配發量，24日已經配了40萬劑給地方政府，27日預計再配發28萬劑，留10萬劑看狀況進行配發，且30日還會有33萬劑輝瑞BNT兒童疫苗會到貨。現在家長預約不到和合約院所是以學校施打為主、配的量較少有關，但整體量是足夠的。

陳時中補充，昨（24）日疫苗共施打5萬7177人次，第1劑涵蓋率為87.01％，第2劑為81.47％，第3劑為64.55％。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺