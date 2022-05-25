本土新增8萬9352例：1例6歲兒童腦炎重症，26日起全民適用「快篩陽性即確診」
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今（25）日新增8萬9352例本土個案，76例死亡，1位兒童腦炎重症個案。另自明（26）日起快篩陽性經醫師診斷後認定確診，不用做PCR。
中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增8萬9389例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬9352例本土個案及37例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增76例死亡。
指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為46例男性、30例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、73例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月4日至5月23日，死亡日期介於5月16日至5月23日。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有兩名30多歲個案，一名男性具癌症病史、沒有接種過疫苗，肺炎呼吸衰竭、癌症惡化過世；另一名30多歲女性具心血管疾病病史，接種過1劑疫苗，肺炎併發敗血性休克過世。
羅一鈞指出，今天新增1位兒童腦炎個案，為6歲雲林男童，個案具氣喘和過敏性鼻炎病史。21日家人確診，當天晚上發燒到39度，深夜時意識變化嘔吐抽搐緊急送醫，發燒到42.7度，快篩確認新冠陽性，轉院加護病房入住，經檢查發現有肺炎和腦水腫情形，為新冠病毒感染併發腦炎和肺炎個案。目前兒童重症累積15例，其中7例腦炎、4例肺炎、2例敗血症、1例家中死亡經過法醫研判新冠肺炎，死亡數仍維持5例。
羅一鈞提醒，體溫大於41度，抽搐嘔吐符合腦炎前驅症狀，呼籲家長注意小朋友重症的前驅症狀，鼓勵家長讓小朋友接種疫苗，降低重症機會。前驅症狀包括：體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩。
指揮官陳時中表示，鼓勵65歲以上長者打疫苗，65歲長者或55歲以上原住民在6月30日前完整接種，除了500元衛教品獎勵外，還可以獲得2劑快篩試劑。
指揮中心發言人莊人祥表示，自明（26）日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，快篩陽性經醫師診斷後認定確診，不用做PCR。民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡族群，經醫事人員確認即為確診。評估方式為視訊或前往社區篩檢站、醫療院所由醫師現場評估。
莊人祥說明，針對醫事人員對快篩結果有疑慮、醫師和民眾之間沒有達成共識、經快篩陽性且於隔離治療期間有住院需求、快篩陰性但有症狀、快篩第一線的醫療工作人員，仍開放進行PCR採檢。由於現在正處在染疫定義改變的過渡期，仍開放抗原快篩陽性者進行PCR。
疾管署長周志浩說明，快篩陽性率和PCR陽性率非常接近，雖然中間仍有偽陽性，但考量病人最大利益，公益性等倫理原則，決定改變病例定義，把多出的量能給有症狀但快篩是偽陰的確診者。
指揮中心宣布，今起數位證明平台也可申請「快篩陽性證明」及「接觸者隔離證明」，並於今上午8時起上路。指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，數位證明平台今天啟用兩個證明書，一個是「快篩陽確診證明」，另一為「接觸者隔離證明」。
龐一鳴表示，認證方式3種，包括身份證、護照和健保卡，今起增加「全民健保快易通」，進入系統後即可進行申請，龐一鳴強調民眾務必將電話、地址輸入正確，現在共有200萬民眾透過此平台取得證明，使用起來應該不會太困難。
針對5至11歲，12至17歲兒童疫苗施打，陳時中表示接受到家長「希望盡快」的反應，也強調疫苗數量絕對足夠。以142萬人口、施打率的7成扣掉莫德納預約和可能抽單的2成，作為基礎配發量，24日已經配了40萬劑給地方政府，27日預計再配發28萬劑，留10萬劑看狀況進行配發，且30日還會有33萬劑輝瑞BNT兒童疫苗會到貨。現在家長預約不到和合約院所是以學校施打為主、配的量較少有關，但整體量是足夠的。
陳時中補充，昨（24）日疫苗共施打5萬7177人次，第1劑涵蓋率為87.01％，第2劑為81.47％，第3劑為64.55％。
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。