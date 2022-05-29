【大人學】「白目」是怎麼鍊成的？不想被當白目，請避免做這三件事
我們想讓你知道的是
生活中這類會讓氣氛尷尬、甚至造成困擾的人，多半會被大家形容成「白目」。不過，這類人究竟為什麼會被視為「白目」呢？在討論過後，我們認為這多半和「自我中心」有關。然而從「自我中心」到「白目」之間，想必還有其他問題。
文：張國洋
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這次想分享的主題，是關於：為何有些人常讓人覺得「白目」？這背後的根本原因是什麼？
我和Bryan經常在Facebook上發表觀點或看法，貼文底下也常有不少朋友留言。偶爾會碰到一些讓人有點尷尬的留言，就是不確定對方是想吵架或只是想表達意見。因為他們可能用詞很直接、很批判、很負面，可是你又不覺得他是來鬧事或是吵架，於是讓人不曉得該如何回應才好……我們只好猜，大概就是這人比較白目，往往只好眼不見為淨。
有天我和Bryan正好就閒聊到這個話題，也聊到生活中這類會讓氣氛尷尬、甚至造成困擾的人，多半會被大家形容成「白目」。不過，這類人究竟為什麼會被視為「白目」呢？在討論過後，我們認為這多半和「自我中心」有關。
但再仔細想想，其實我跟Bryan也算是自我中心的人、也不算是好相處的類型。只是這麼多年下來，卻很少有人說我們「白目」。
這也代表著，從「自我中心」到「白目」之間，想必還有其他問題。
後來我閃過了一個念頭，似乎能夠更完整地回答一開始的問題。一個人會被看作白目，多半和他的「輸出」有關──也就是說出的內容與表達方式；而且這種讓人困擾的輸出方式，還可以濃縮在三個行為表徵上。
1. 沒有幽默感，嘗試搞笑卻變成言語打壓
你周圍有沒有這樣的人：明明沒有幽默感卻硬要開玩笑，玩笑開過頭變成對別人的無禮批評？
前陣子就有個鬧得蠻大的實例。
東京奧運的創作總監「佐佐木宏」用奧運的英文來開玩笑，把Olympic跟Olym-pig當作諧音，還提議邀請身材比較豐腴的女明星渡邊直美來扮豬。這個玩笑讓很多日本人不滿，佐佐木宏後來也被迫下台。
這其實就是一個嘗試幽默和搞笑，最後反而變成言語打壓的例子。
這也讓我想到，多年來陸續都有人會跑來問我：「Joe，我沒什麼幽默感，該怎麼練習或訓練自己變得幽默啊？」我對此的建議一律是：「如果沒有幽默感，不妨就接受這樣的自己。」就算你不是非常風趣、甚至有點嚴肅，但只要你有實力和內涵，大家終究還是會尊敬你。
你可以偶爾自嘲或開些小玩笑，讓氣氛歡樂一點。但務必要避免越線，不要把取笑放到他人身上。因為嘲笑別人一旦沒把握好，就容易變成攻擊別人。而這是最容易讓人覺得白目的行為。
也因此，如果你不夠幽默、沒把握能好好掌握說話的尺度，不妨就保持自己的原樣就好了。不要硬幽默，就不會被嫌白目。
2. 沒被邀請的建議，很容易被當成自以為是的說教
我先前聽過一個例子。有對剛認識的男女在聊天，女生分享了自己的興趣是到處旅行，這男生一聽就跟她說：「雖然我們才認識不久，但我總覺得你應該少玩樂多存錢，將來老了才不會生活悲慘。」
我想任何人聽到男生這番話都會覺得好笑，想說他怎麼會在才認識沒多久就給別人「教訓」。一來這對增進感情沒有幫助，二來也實在不太得體。
但這種不請自來的教訓，也是很多白目的人常犯的錯誤。
他可能只是好心，想給別人建議。但建議其實不是隨便都可以給的。他跟兩人的距離有關係、信任感也有關係。也因此，在下次想給別人建議前，我建議用一個共通原則來評估：無論對象是誰，只要對方沒有邀請你給建議，最好就避免給別人建議！
我其實也花了很長的時間才學會這個教訓。20多歲時，我看到別人用我不認同的方式來做事和過生活時，也經常「出於好意」地勸對方不要這樣做。
但後來我發現自己的人際關係變得越來越不好，逐漸也才認知到每個人都有各自的課題，自己不該隨意指點。如果別人開口問了，那你可以稍微分享自己的想法；但別人沒問你就急著下指導棋，這其實是會讓對方非常困擾的。
也因此，如果可以的話，請盡一切力量避免給出未經邀請的建議。
3. 沒資格說話卻非要講出想法，造成場面尷尬
我想許多人身邊應該都有這樣的人，他們未必是想說教，但就是非常想讓你知道「他是怎麼想的。」
比方說，他可能某天看到你就說：「我覺得你最近變得有點胖，皮膚也很暗沉呢！不過我講這個沒有惡意啦，我這個人就是說話比較直。」你聽到這類的話，可能會覺得莫名其妙，對方憑什麼對你做些評價。
這類人自己可能也經常會納悶：「我只是說話比較直和老實，別人為何不感謝我、還對我生氣呢？」
回歸前面提到的「輸出」原則，建議需要別人邀請，其實分享看法更需要被邀請。別人問說：「你是怎麼想？」你才有表達的資格。否則，所有好意對別人而言都會變成白目和無禮。
舉例來說，如果你因為皮膚問題去看醫生，醫生給你的診斷和建議就是經過你邀請的，對你來說，他夠資格來做這些分享。但如果你走在路上，有個人突然就對你說：「先生，你臉的皮膚感覺不太好耶！要不要去看看醫生啊？」你可能就會非常生氣，覺得這個路人是甚麼東西。到底有甚麼資格來評論你。
畢竟我不認識他，我也沒問他，他憑甚麼冒出來隨意講我的皮膚呢？所以別的詢問、別人的邀請、才是我講出想法的起點。
路上是如此，在網路上其實也是一樣。在網路上留言很方便，難免會看到別人針對另一個人做些評價。很多可能沒想太多，看了直覺就想丟出自己的觀點。
但事實上，很多人把自己看太重了。因為別人其實真的未必在意你怎麼想的，也未必認為你有資格發言。你任意講自己的想法，就很容易被當成白目。
當然，如果對方使用的數據或其他客觀事實錯了，你可以提醒對方修正；但若僅是主觀想法的差異，那其實就該自己評估一下。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。