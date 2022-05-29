【大人學】「白目」是怎麼鍊成的？不想被當白目，請避免做這三件事

文：張國洋

這次想分享的主題，是關於：為何有些人常讓人覺得「白目」？這背後的根本原因是什麼？

我和Bryan經常在Facebook上發表觀點或看法，貼文底下也常有不少朋友留言。偶爾會碰到一些讓人有點尷尬的留言，就是不確定對方是想吵架或只是想表達意見。因為他們可能用詞很直接、很批判、很負面，可是你又不覺得他是來鬧事或是吵架，於是讓人不曉得該如何回應才好……我們只好猜，大概就是這人比較白目，往往只好眼不見為淨。

有天我和Bryan正好就閒聊到這個話題，也聊到生活中這類會讓氣氛尷尬、甚至造成困擾的人，多半會被大家形容成「白目」。不過，這類人究竟為什麼會被視為「白目」呢？在討論過後，我們認為這多半和「自我中心」有關。

但再仔細想想，其實我跟Bryan也算是自我中心的人、也不算是好相處的類型。只是這麼多年下來，卻很少有人說我們「白目」。

這也代表著，從「自我中心」到「白目」之間，想必還有其他問題。

後來我閃過了一個念頭，似乎能夠更完整地回答一開始的問題。一個人會被看作白目，多半和他的「輸出」有關──也就是說出的內容與表達方式；而且這種讓人困擾的輸出方式，還可以濃縮在三個行為表徵上。

1. 沒有幽默感，嘗試搞笑卻變成言語打壓

你周圍有沒有這樣的人：明明沒有幽默感卻硬要開玩笑，玩笑開過頭變成對別人的無禮批評？

前陣子就有個鬧得蠻大的實例。

東京奧運的創作總監「佐佐木宏」用奧運的英文來開玩笑，把Olympic跟Olym-pig當作諧音，還提議邀請身材比較豐腴的女明星渡邊直美來扮豬。這個玩笑讓很多日本人不滿，佐佐木宏後來也被迫下台。

這其實就是一個嘗試幽默和搞笑，最後反而變成言語打壓的例子。

這也讓我想到，多年來陸續都有人會跑來問我：「Joe，我沒什麼幽默感，該怎麼練習或訓練自己變得幽默啊？」我對此的建議一律是：「如果沒有幽默感，不妨就接受這樣的自己。」就算你不是非常風趣、甚至有點嚴肅，但只要你有實力和內涵，大家終究還是會尊敬你。

你可以偶爾自嘲或開些小玩笑，讓氣氛歡樂一點。但務必要避免越線，不要把取笑放到他人身上。因為嘲笑別人一旦沒把握好，就容易變成攻擊別人。而這是最容易讓人覺得白目的行為。

也因此，如果你不夠幽默、沒把握能好好掌握說話的尺度，不妨就保持自己的原樣就好了。不要硬幽默，就不會被嫌白目。

2. 沒被邀請的建議，很容易被當成自以為是的說教

我先前聽過一個例子。有對剛認識的男女在聊天，女生分享了自己的興趣是到處旅行，這男生一聽就跟她說：「雖然我們才認識不久，但我總覺得你應該少玩樂多存錢，將來老了才不會生活悲慘。」

我想任何人聽到男生這番話都會覺得好笑，想說他怎麼會在才認識沒多久就給別人「教訓」。一來這對增進感情沒有幫助，二來也實在不太得體。

但這種不請自來的教訓，也是很多白目的人常犯的錯誤。

他可能只是好心，想給別人建議。但建議其實不是隨便都可以給的。他跟兩人的距離有關係、信任感也有關係。也因此，在下次想給別人建議前，我建議用一個共通原則來評估：無論對象是誰，只要對方沒有邀請你給建議，最好就避免給別人建議！

我其實也花了很長的時間才學會這個教訓。20多歲時，我看到別人用我不認同的方式來做事和過生活時，也經常「出於好意」地勸對方不要這樣做。

但後來我發現自己的人際關係變得越來越不好，逐漸也才認知到每個人都有各自的課題，自己不該隨意指點。如果別人開口問了，那你可以稍微分享自己的想法；但別人沒問你就急著下指導棋，這其實是會讓對方非常困擾的。

也因此，如果可以的話，請盡一切力量避免給出未經邀請的建議。

3. 沒資格說話卻非要講出想法，造成場面尷尬

我想許多人身邊應該都有這樣的人，他們未必是想說教，但就是非常想讓你知道「他是怎麼想的。」

比方說，他可能某天看到你就說：「我覺得你最近變得有點胖，皮膚也很暗沉呢！不過我講這個沒有惡意啦，我這個人就是說話比較直。」你聽到這類的話，可能會覺得莫名其妙，對方憑什麼對你做些評價。

這類人自己可能也經常會納悶：「我只是說話比較直和老實，別人為何不感謝我、還對我生氣呢？」

回歸前面提到的「輸出」原則，建議需要別人邀請，其實分享看法更需要被邀請。別人問說：「你是怎麼想？」你才有表達的資格。否則，所有好意對別人而言都會變成白目和無禮。

舉例來說，如果你因為皮膚問題去看醫生，醫生給你的診斷和建議就是經過你邀請的，對你來說，他夠資格來做這些分享。但如果你走在路上，有個人突然就對你說：「先生，你臉的皮膚感覺不太好耶！要不要去看看醫生啊？」你可能就會非常生氣，覺得這個路人是甚麼東西。到底有甚麼資格來評論你。

畢竟我不認識他，我也沒問他，他憑甚麼冒出來隨意講我的皮膚呢？所以別的詢問、別人的邀請、才是我講出想法的起點。

路上是如此，在網路上其實也是一樣。在網路上留言很方便，難免會看到別人針對另一個人做些評價。很多可能沒想太多，看了直覺就想丟出自己的觀點。

但事實上，很多人把自己看太重了。因為別人其實真的未必在意你怎麼想的，也未必認為你有資格發言。你任意講自己的想法，就很容易被當成白目。

當然，如果對方使用的數據或其他客觀事實錯了，你可以提醒對方修正；但若僅是主觀想法的差異，那其實就該自己評估一下。