《聲音經濟》：從耳朵進來的「語音廣告」，相較於視覺更能不引起反感地緩慢滲透

文：緒方憲太郎

語音科技的發展如何改變市場

為了活化、擴大市場，除了增加「聽的人」與「聽的時間」之外，收益化也很重要。無線耳機的普及和語音科技的發展，將有機會拓展其可能性。

我認為關鍵就在於「個人化」。電視與網路的決定性差異就在這裡，而同樣的道理，收音機與數位語音的內容差異也是。

個人化更是將大幅影響語音廣告的投放。

廣播節目的傳播者，完全不知道聽眾是哪些人、在哪裡收聽；但使用電腦與手機聆聽的語音內容，能夠明確知道收聽者的屬性與行動。因此可根據使用者的屬性分別投放廣告內容，就和現在視覺的世界所做的事情一樣。

除了配合聽眾屬性投放的目標式廣告之外，附近店家也能根據位置資訊投放廣告。甚至還能根據位置資訊統計廣告的效果（計算轉換率），譬如聽眾在聽了廣告之後，是否實際拜訪這家店等。

為Spotify、Radiko、Podcast等平台製作語音廣告的Otonal，從2010年七月開始提供「動態語音廣告」，能夠根據年齡、性別等使用者屬性，以及聆聽的內容、時間、位置資訊、天氣與氣溫等，即時播放個人化的語音廣告。

舉例來說，就是播放冰淇淋廣告給炎熱週末在公園散步的人，或是播放熱咖啡的廣告給冷天走在辦公商圈的人等。而配對與轉換率的研究，今後也將會更進步吧，說不定也能知道「這個屬性的人，在這個氣候、這個時段、出現在這個地方時，播放這樣的廣告效果最好」等。

在網路上聽民間廣播節目的Radiko、Spotify等，已經開始配合使用者投放目標式語音廣告了。「Spotify Audio Ads」運用Spotify的聽眾數據，除了性別與年齡之外，也能根據季節活動、聽眾選擇的歌單等投放廣告。而Radiko的「Radiko Audio Ads」，也能配合過去聽過的節目履歷、使用者屬性、位置資訊等鎖定目標。

「不容易被討厭，印象深刻」的語音廣告

根據數位廣告研究公司Digital InFact預測，語音廣告的市場在2025年將達到420億日圓的規模，但2020年的市場還很小，只有約16億日圓（估計值）。而電通公布的數據顯示，2020年廣播節目的廣告費為1066億日圓，換句話說，數位語音廣告的規模只有廣播的1.5％。

但數位語音廣告與廣播不同，能夠進行個人化調整，因此隨著日後的科技進步，將有機會大幅發展。此外，前面提到數位語音能夠直接展現傳播者的個性、情緒與意圖等，蘊含的資訊量是文字的好幾倍，這樣的特徵也是強而有力的行銷手段。

視覺資訊的瞬間訴求力確實較高，因此影片與圖片廣告多半具有可稱得上是「快速收割型」的即時性。所以網路廣告的對象，在過去都以看到就能立刻點選購買的商品、或是立刻就能申請的服務為主，至於房子、車子等需要時間評估的高額商品的廣告就比較少。

語音則屬於讓人逐漸產生好感的「滲透型」媒體。舉例來說，如果每天都收聽同一個廣播節目，就會逐漸喜歡上主持人的聲音，也容易對這名主持人在節目中介紹的商品或品牌產生好感。因為語音擅長醞釀長期且穩固的信賴感。

也有調查結果顯示，語音廣告比其他廣告更不容易讓人厭煩。根據Adobe在2019年一月於美國進行的調查，擁有智慧喇叭的1000名回答者當中，38％的人回答「語音廣告相較於電視、印刷品、網路、社群網路服務的廣告，比較沒有強迫推銷的感覺」，39％的人回答「語音廣告比其他廣告更容易引起我的興趣」。

此外，Spotify在2020年使用行銷研究公司尼爾森開發的腦波評測市場調查系統，比較「只有語音」、「只有影片」、「語音＋影片」的廣告效果，發現「只有語音」的品牌傳達強度，比「只有影片」或「語音＋影片」更高。

大腦原本就不擅長一次處理多種不同的資訊。影片廣告的效果較差，可能是因為與品牌沒有直接關係的背景圖片或人物等也會進入視野，導致觀眾分心。

美國的Podcast廣告公司在2018年接受尼爾森的委託，進行關於大型企業的品牌認知調查，在這次的調查當中，也得到足以證明這點的數據。根據這份調查，Podcast廣告的品牌記憶效果是網路廣告的4.4倍。

日本最大的數位語音媒體Radiko在2018年進行的調查，也得到類似的結果。聽Radiko語音廣告的人，對於12家廣告業主的品牌認知，平均起來是不聽的人的1.22倍，購買、使用意願則達到1.52倍以上。

我想很多人光是看到「Intel inside」或「i’m lovin’ it」等文字，腦中就會響起聲音商標。就算覺得視覺廣告「很煩」，也很難對這些聲音商標產生反感。

來自耳朵的資訊，能夠不引起反感地緩慢滲透，因此品牌宣傳效果也較高。我根據這些特徵推測，語音廣告或許特別適合房子、汽車等高價商品，以及金融、保險等重視信賴感且需要長期使用的服務。

詳情將在第三章說明。我們可以期待語音廣告的規模，在今後將隨著科技進步逐漸擴大。語音分析技術以驚人的速度發展，因此語音內容早晚將變成可以搜尋吧。這麼一來，就像Google在螢幕的世界創造了SEO的概念，語音的世界也可能出現SEO，帶來更多的人才與金錢。

現階段的語音內容，多半採取使用耳機與喇叭，透過智慧型手機聆聽的形式，因此個人化以在手機上取得的個人屬性資訊為中心。但如果使用其他裝置，譬如智慧手錶，說不定甚至能根據聽眾正在做什麼、聽眾是什麼心情投放語音廣告。

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