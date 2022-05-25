馬克宏內閣人事「大風吹」力求穩定忠誠，梅朗雄6月議會選舉有機會挑戰總理大位嗎？
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順利連任法國總統近一個月後，馬克宏總算揭曉新總理和新內閣成員名單，政府組成並未如外界猜測大幅左傾，或是挖角太多傳統左右派政治人物，反而多從前任內閣成員中挑選，組成馬克宏色彩強烈的穩定政府。
法國總統大選於4月底結束後，各政黨目前正緊鑼密鼓地為6月中的議會選舉競選，與此同時，各界也關注甫連任的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）何時會宣布新任總理人選，以及完整的新內閣名單。前陣子成功整合法國左派、不屈法國的黨主席梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），甚至直接使用「梅朗雄・總理」作為競選標語，目標取得議會多數，迫使馬克宏任命他作為新任總理。
而經過近三週的等待與猜測，答案總算揭曉：馬克宏選擇了第一任期中的最後一位勞工部長柏納（Elisabeth Borne）作為新總理。
立場偏左的技術官僚
馬克宏先前曾表示想要找一位「在社會、環境和生產力議題上都很有經驗」的總理人選，以推動法國的綠色轉型、年金改革，並促進充分就業，而柏納在馬克宏第一任期內先後擔任過交通部長、生態轉型部長和勞工部長，就資歷上確實是完美的人選。
另外，2017年總統大選時，馬克宏就曾說過希望未來能任命一位女總理，在錯失兩次機會後，他總算實現了當時的承諾，柏納也成為繼1991-1992年的柯瑞松（Édith Cresson）之後，法國史上第二位女總理。
柏納被認為是一個政治立場傾左的技術官僚，2014年時曾經擔任社會黨環境部長、前總統候選人賀雅爾（Ségolène Royal）的幕僚長，這也是她成功出線的原因：總統大選的結果讓馬克宏知道，他需要加大力道爭取左派候選人的支持，政府在公布人選後，也不斷宣傳她的「偏左色彩」。
不過柏納接下來面臨最大的挑戰，是幾乎全民都反對的年金改革，這原本其實是馬克宏上一個任期就要做的事情，但因為碰到的阻力太大而暫緩，再加上任期後半段碰到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，政府進入危機處理模式，就沒有繼續推進。
柏納在交通部長任內，曾負責處理法國國營鐵路公司SNCF的年金改革計畫，順利讓抗爭在2018年落幕，多位工會代表表示柏納是個願意聆聽、身段夠柔軟的人，是否能夠再次完成長官指派任務，各方拭目以待。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。