馬克宏內閣人事「大風吹」力求穩定忠誠，梅朗雄6月議會選舉有機會挑戰總理大位嗎？

法國總統大選於4月底結束後，各政黨目前正緊鑼密鼓地為6月中的議會選舉競選，與此同時，各界也關注甫連任的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）何時會宣布新任總理人選，以及完整的新內閣名單。前陣子成功整合法國左派、不屈法國的黨主席梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），甚至直接使用「梅朗雄・總理」作為競選標語，目標取得議會多數，迫使馬克宏任命他作為新任總理。

而經過近三週的等待與猜測，答案總算揭曉：馬克宏選擇了第一任期中的最後一位勞工部長柏納（Elisabeth Borne）作為新總理。

立場偏左的技術官僚

馬克宏先前曾表示想要找一位「在社會、環境和生產力議題上都很有經驗」的總理人選，以推動法國的綠色轉型、年金改革，並促進充分就業，而柏納在馬克宏第一任期內先後擔任過交通部長、生態轉型部長和勞工部長，就資歷上確實是完美的人選。

另外，2017年總統大選時，馬克宏就曾說過希望未來能任命一位女總理，在錯失兩次機會後，他總算實現了當時的承諾，柏納也成為繼1991-1992年的柯瑞松（Édith Cresson）之後，法國史上第二位女總理。

柏納被認為是一個政治立場傾左的技術官僚，2014年時曾經擔任社會黨環境部長、前總統候選人賀雅爾（Ségolène Royal）的幕僚長，這也是她成功出線的原因：總統大選的結果讓馬克宏知道，他需要加大力道爭取左派候選人的支持，政府在公布人選後，也不斷宣傳她的「偏左色彩」。

不過柏納接下來面臨最大的挑戰，是幾乎全民都反對的年金改革，這原本其實是馬克宏上一個任期就要做的事情，但因為碰到的阻力太大而暫緩，再加上任期後半段碰到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，政府進入危機處理模式，就沒有繼續推進。

柏納在交通部長任內，曾負責處理法國國營鐵路公司SNCF的年金改革計畫，順利讓抗爭在2018年落幕，多位工會代表表示柏納是個願意聆聽、身段夠柔軟的人，是否能夠再次完成長官指派任務，各方拭目以待。