靈系塔羅少女天堂！首家體驗式塔羅手搖飲「洞茶」神秘登場！主打全台唯一製程「凍茶」，喝好茶揭今日運勢超夢幻

全台第一家算塔羅還能喝好茶的手搖飲店「洞茶」盛大開幕！靈系背景超濃厚，每位員工皆出自塔羅、占卜、命理背景，看準大眾常以塔羅結合生活，大膽跨界將每日必喝的好茶融入運勢占卜，讓一杯手搖帶來身心靈雙重大滿足。系列茶品皆以獨家研發「凍茶」為基底，搭配創新趣味點餐流程，希望以每日一杯好茶刺激大家的味蕾，同時能揭開今日運勢，帶給大家跳脫生活的勇氣，堪稱是被塔羅耽誤的手搖飲店，預計將掀起一波打卡風潮！即日起至6月10日開幕期間，更限定推出三大活動，快約親朋好友一同來享受好茶吧！

「洞茶」杯套暗藏運勢玄機，隨機抽精美塔羅運勢小卡。 Photo Credit：洞茶

手搖、塔羅一次滿足！全台唯一「凍茶」暗藏運勢玄機，打造刺激六感特殊飲品！

為讓消費者體驗好茶新滋味，「洞茶」特別採用紅玉的茶樹獨家研發「凍茶」，並以此為基底，調製出各種不同風味的經典品項，如主推茶款「紅寶石洞茶」及「果茶」系列。

招牌主打的「凍茶」以古法製茶工藝，保留了茶葉最天然的原始風味，再搭配獨家技術，直接讓手搖茶品升級如精品茶般順口。初品會嚐到淺淡的蘭花香氣，細嚐下尾韻更帶著股輕甜龍眼跟薄荷味，口感上極富有層次。茶湯更呈現如紅寶石般鮮紅透亮光澤，色香味俱全，完全稱得上是茶界中的極品！

為讓帶來不一樣體驗，洞茶手搖更融入運勢占卜，大家品嚐「洞茶」時不僅能帶來五感的享受，還能同時刺激第六感！每杯手搖的杯套後都藏有代表著今日運勢的精美手繪卡牌，各代表著一張塔羅牌，像是０號愚人、VI戀人、Ⅹ命運之輪，共22款。若蒐集到全組即可免費換一副22張的洞茶限量塔羅牌！只要掃一下手繪卡牌的QRcode，就可點開專屬的今日運勢詳細解析，針對民眾最感興趣的工作、感情、貴人運、幸運色提供建議，搭配正能量滿滿的金句，在充滿壓力的生活中洞察人生中的美好！

「洞茶」讓好茶融入運勢占卜，刺激味蕾同時揭運勢，帶給大家跳脫生活的勇氣！Photo Credit：洞茶

塔羅茶款超夢幻、四象果茶提供不同星象口感，以第六感挑專屬好茶！

「洞茶」將好茶融入運勢占卜，不僅可以能即時占卜今日運勢，更有一系列是以塔羅卡牌為意象調製、另一系列則是替四象星座帶來專屬能量補給，趣味性滿點！首先，承襲四款偉特塔羅特性，精心調配出紅寶石洞茶系列中的經典、復刻、粉彩、偉特四款奶茶。以偉特鮮奶茶為例，象徵獨特塔羅牌獨創且絕美夢幻特色，因此調配上除了以富有層次的紅玉凍茶為基底，更添加特殊偉特糖香去進行調味。一入口是偉特糖獨有的鹹甜風味，整體口感上甜而不膩並帶點隱約的淡淡糖香氣，完美詮釋獨特塔羅牌的特殊迷幻感，超級順口。相信塔羅卡牌迷在手搖店也能大飽口福，邊喝茶飲邊體會卡牌的夢幻感！

不僅如此，星象迷也絕對不要錯過！塔羅命理師們特別為風、水、火、土四象星座進行規劃，透過不同水果特性搭配招牌紅玉凍茶，完美詮釋出四象星座專屬的特質，提供客製化味覺刺激！這邊提供四象果茶的對照解說圖卡，快來找出屬於你的超能補給！

全台第一家算塔羅還能喝好茶的手搖飲店「洞茶」盛大開幕！ Photo Credit：洞茶

「洞茶」神秘系店面質感爆棚，三大優惠活動快來嘗鮮

一踏入「洞茶」，神秘且華麗的裝飾讓人誤來到塔羅占卜店，讓手搖飲店升級為網美必踩打卡店之一。頭上的掛燈讓人恍如來到神祕皇宮，周圍用細紗線編織而成的圍籬屏障，讓店面增添幾分神秘，路人走過都停下來多看幾眼！喝手搖、算塔羅又能拍美照，即日起來洞茶讓你三大體驗一次滿足！

今日起洞茶盛大開幕，優惠享不完！第一重，開幕當日5月24日，買任一飲品並加入Line好友，就贈送招牌紅寶石洞茶乙杯。第二重，即日起至6月7日任買兩杯飲品，即贈送招牌紅寶石洞茶乙杯。第三重，6月10日前拍照打卡並hashtag #洞茶，更會抽出三組幸運兒可獲得整組22張洞茶限量手繪塔羅牌組！是不是很心動呢？快揪朋友一同來體驗全台唯一塔羅手搖飲吧！

【洞茶】

地點：台北市中山區伊通街113號(捷運松江南京站6號出口)

電話： 02-2507-6664

營業時間：星期一到日 10:00到20:00

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