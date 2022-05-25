【沖繩返還50週年】對本島出身的新手記者來說，在歷史複雜的沖繩採訪是一場艱難惡鬥
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剛大學畢業的A君，在新聞機構的沖繩分部中就職。就職中所體驗到了在日本內地不會體驗到的沖繩特有問題，採訪時也因此屢屢碰壁。
文、翻譯：TNL日本版編輯部
受訪對象：神田桂一
本島出身的新手記者，於沖繩取材時所遇到的體驗和困難
2007年剛畢業就在新聞媒體就職的A君，被分配到了沖繩分部。出發前先研究了不少有沖繩問題的書籍，老實說，當時的A君並沒有視之為大問題，去了之後才發現沖繩就是個諸多歷史堆疊起來的濃縮小型日本一樣，成為了這位新人記者A君的艱難惡鬥的開端。
「被分配到沖繩分部的包含我總共兩位。另外一位是報導退役軍人的記者。一般退役軍人並想深入探討沖繩問題的志願著非常多。老實說當時的我沒曾認真思考，只覺得不過是採訪，最多只知道了ヤマトンチュ（大和日本人）和ウチナーンチュ（沖繩人）的差別而已。但在更深入調查時，感覺到沖繩這塊土地對新聞工作者來說非常困難。」A君如是說。（註：ヤマトンチュ和ウチナーンチュ是沖縄方言，指得是日本人和沖繩人的意思。）
隨後補充道：「舉例來說，對於報章雜誌記者而言，即便是場面話也必須是中立客觀的。但在沖繩卻不是這樣。你是開放派還是保守派？你是沖繩還人是日本人？美國那邊的人還是政府那邊的人？雖然不會直接被詢問這問題，但還是會經常感受到這類的空氣。無論多想努力釐清事實，對方的固有思想往往像一面巨大的牆一樣，把你拒之門外。」
在某一次的記者會時，訪談了一位沖繩出生的政治家，因為問問題時因不夠謹慎，那位政治家瞬間臉色沉了下來。
「當時只是為了找到一些共通話題，而不小心說出了某一個單字。那位政治家得瞬間臉色一變。當然，我沒有別的意思。但因為對方畢竟是政治家，雖然冷靜地處理。之後我才注意到，這個單詞往往是在什麼脈絡上被使用，開始直冒冷汗。從此以後，無論是寫什麼或是發言，都變得非常謹慎小心。」
當時，採訪中的新聞更衍生成了一件大問題。
「在睡夢中因採訪通知的電話響起而驚醒，於是開始進行採訪，我在派出所參與某起事件的記者報告會時，還能問最後一個問題。沒有特別意思，我脫口問出：『如果知道受害者和肇事者相識的情況，請告訴我。』然後，答案是，『受害者先搭話的』。由於這是新的情報，我把它寫成了一篇報導。
然而在網路和媒體上，由於是受害者先行搭話，導致了不少自作自受的輿論。最後竟然導致事態逆轉，受害人撤回了投訴。但我對此感到非常自責，雖然說我不需負責，但即便我不報導，也有人會寫。只是從那時開始，我便就無法再寫任何報導了。」
之後，A君從報導機構辭職，現在換了另一份工作。
報導和寫作的責任沒有地域分別都是一樣的，但在沖繩，由於迄今為止的複雜歷史，它似乎又來得更重。對於新手記者來說，為此承擔責任更是沉重。明明相斥，卻又相應而生的奇妙背景。而這樣的地方就是沖繩。
受訪對象：神田桂一
1978年出生於大阪。自由作家／編輯。在一般企業工作後，成為周刊的記者。曾在海外自我放逐，返日後於《ニコニコニュース》擔任編輯記者，後來為自由職業者。主要為《POPEYE》、《ケトル》、《スペクテイター》等文化類雜誌撰寫。著有書籍「如果文豪寫如何製作杯子炒麵」（與菊地涼、寶島社合著）和原創漫畫「文豪聚集所」（與菊地涼合著，河尻みつる作畫）
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責任編輯：翁世航
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
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浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
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聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
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見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
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