龍象大戰爭議事件：象魔力主動拿帽澄清「非法物質」，中職秘書長允諾將參考大聯盟規定

戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。

由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？

第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選

根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心 根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的民眾，每日平均上網時間達5.1小時，超過兩成民眾上網甚至高達8小時以上。

由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心 部分電信業者推出低速率吃到飽方案，讓近七成民眾選擇使用行動網路作為主要的上網方式，但隨著電信業者逐漸整併和5G基礎建設成本大幅度提升，未來充滿許多變數。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心 影音娛樂、上網打遊戲，分別需要極高的頻寬和極低的延遲，這也是家用網路的強項。

不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心 網路連線品質仍是多數消費者心中的痛，接著就是家中上網裝置越來越多造成的搶頻寬問題，以及Wi-Fi無線網路訊號的速度與覆蓋率。

1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用

根據現代人各項使用網路的痛處，以及切合目前在家防疫的需求，台灣大寬頻推出「防疫短期」專案，6個月約期每月只要699元起，除了享有120M上網速度不限流量之外，還有免費的4K Android機上盒，近萬部MyVideo優質好片看到飽，更享有防疫級安裝，工程人員進屋安裝前將依國家級防疫規格清潔、消毒，讓你享有高速、超值、最安心的上網體驗。

更棒的是，每個月費用270元的Disney+隨選影音串流服務，防疫短期專案也提供3個月無限暢看！讓使用者能夠享受迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大影視娛樂品牌，讓您在家防疫不無聊！

Photo Credit: 台灣大寬頻 台灣大寬頻推出「防疫短期專案」，簽約6個月、每個月699元起，即可享有優質的對外網路連線，以及免費的影視內容，再加碼享3個月的Disney+，觀賞100多部4K超高畫質和HDR影片！

若網路需求較高，如多人大家庭、透天厝……等，不妨考慮「Wi-Fi滿屋」專案。此專案能夠免費租用1台Mesh子機，與原有的Wi-Fi功能數據機一同提供更好的訊號覆蓋範圍，1G高頻寬速率方案更能夠免費租用2台。Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必為了安裝有線網路破換家中既有裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，且使用同一個SSID即可全屋無線漫遊，不用手動切換方便許多。

Photo Credit: shutterstock Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必安裝有線網路破壞家中裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，並享有斷線自動路徑修復、同一SSID免切換等方便功能。

更棒的是，只要申辦「Wi-Fi滿屋」500M速率以上的寬頻方案，直接升級為最新的Wi-Fi 6無線網路，相較前一代Wi-Fi 5快兩倍、傳輸延遲更低、容納更多裝置同時連線、更省電，且相容於近期1~2年所購買的裝置。若是不需要Mesh子機，還可以選擇雲端遊戲平台GeForce NOW白金方案6個月+羅技有線搖桿、奧創插座+momo紅利金最高1,000元、Uniigym體感健身課程一年、瑪帛電視電話3個月等好禮任擇一，輕鬆在家玩遊戲、購物、運動、與親友聯繫！

Photo Credit: 台灣大寬頻 「Wi-Fi滿屋」專案免費借用Mesh子機，提升家中無線訊號覆蓋範圍，1G速率更能夠免費借用2台！還有MyVideo免費看2年、免費升級4K Android機上盒 + 藍牙聲控遙控器、加購Disney+年約年繳送您6個月等多重好康。

Photo Credit: 台灣大寬頻 「Wi-Fi滿屋」500M速率以上立即升級至最新、最快的Wi-Fi 6，免費享有速度提升、連線裝置數量增加、傳輸延遲更低……等多種好處，並相容近年購買的裝置，立即享用高速無線網路！

台灣大寬頻性價比高，領先其他同業

根據調查，多數人每月願意負擔的家庭網路費用為新台幣千元以下，比例超過八成，整體平均金額為新台幣656元。台灣大寬頻每月只要699元起，就可以享有120M網路和免費借用1台Mesh子機，最快的1G頻寬每月也只要999元，而且1G寬頻方案可免費借用2台Wi-Fi 6 Mesh子機，相較老牌電信1G上網每月2,399元，可說是十分划算。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心 超過八成民眾每月願意負擔的家庭網路費用在新台幣千元以下，台灣大寬頻分別提供120M/699元、300M/799元、500M/899元、1G/999元等方案，讓您可以根據預算和需求進行選擇。

除了提供優質且吸引人的上網方案，台灣大寬頻更重視上網品質，使用HFC混合光纖同軸網路，選擇成本較高、傳輸穩定的光纖作為骨幹網路，最高可以申請1G速率，且可供裝區域比老牌電信更多。免電路月租費、不限流量，數據機直接內建路由器和Wi-Fi無線網路功能，開機即上網，不用額外購置無線路由器，更不必費心繁雜設定。

還在煩惱在家防疫該如何選擇快又穩定、方案超值的家用網路專案嗎？台灣大寬頻是您的優質首選，立即使用、高速上網、影視資源、無線網路等多個願望一次滿足。

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