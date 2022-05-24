龍象大戰爭議事件：象魔力主動拿帽澄清「非法物質」，中職秘書長允諾將參考大聯盟規定
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針對非法物質爭議，象魔力賽前接受媒體訪問，並主動把球帽遞給媒體檢查，並表示，當下就是正常進行投球工作，如果要看帽子沒有問題，他沒有任何東西是需要隱瞞的。但也希望不只是針對他個人而已。
中華職棒味全龍隊5月21日與中信兄弟交戰，賽局進行到4局下時，味全龍隊總教練葉君璋向主審張展榮提出反應，質疑兄弟隊投手象魔力疑似使用非法「外部物質」，主審上前檢查用球後表示無異狀，比賽繼續進行。但葉君璋卻對於主審未檢視象魔力的帽子等裝備表達不解，中信兄弟總教練林威助也上場了解。
主審檢查用球引葉君璋不解，中職秘書長允諾：將參考大聯盟規定
據《中央社》報導，賽後葉君璋是因象魔力帽沿有黑色的物質，不是平常止滑粉會呈現的白色，所以試著提醒裁判，也質疑裁判為什麼不是檢查帽子而僅檢查球，基於比賽的公平性，建議聯盟可以參考國外經驗和規定。
中職聯盟則回應，如果有問題，球一定也會黏黏的，不可能看不出來，聯盟規則上明定不能使用「外部物質」，如果裁判認定有嫌疑可以檢查，但因為這是懷疑球員作弊的行為，在裁判的衡量上也會更謹慎。
《ETtoday》報導提到，中職秘書長楊清瓏已針對此事進行內部檢討，承認當下確實在檢查方面沒有處理好，並允諾將參考大聯盟一些處理的方式。
在中華職棒棒球規則6.02（C）中明文規定，投手不得將唾液附於球、手或手套上，用手套、身體或衣物磨擦球，將異物附著於球，以任何方式污損球的表現面，在身上藏有任何外來物質。
今（24）日中信兄弟移師台東棒球村第一棒球場交手樂天桃猿。針對非法物質爭議，象魔力賽前接受媒體訪問，並主動把球帽遞給媒體檢查，並表示，當下就是正常進行投球工作，如果要看帽子沒有問題，他沒有任何東西是需要隱瞞的。但也希望不只是針對他個人而已。
MLB嚴格取締外部物質，主審換局有權檢查投手裝備
在美國職棒大聯盟部分，不少投手為要增加球的轉速，會在手套、帽簷塗抹松焦油等外部物質增加摩擦力以便控球；去（2021）年《中央社》報導，美職小聯盟舊金山巨人隊高階1A（現為2A）台灣投手鄧愷威，因使用外部物質，被禁賽10場，加上去年賽季大聯盟頻頻出現無安打比賽，讓官方更嚴加檢查投手使用松焦油等違規物質。
美國職業棒球大聯盟棒球在規定中嚴格禁止該行為發生，並嚴格取締投手使用非法物質，因此在比賽的進行換局、換投的空擋時，時常會看到主審或壘審上前檢查投手身上的裝備。
新聞來源
- 龍象戰「外部物質」爭議 葉君璋：可參考國外經驗（中央社）
- 中職》主動澄清清白 象魔力：歡迎場場都來查（自由時報）
- 中職／象魔力使用外部物質？其他各隊提出質疑（今日新聞）
- 鄧愷威被發現手套使用黏性物質 遭禁賽10場（中央社）
- 沒檢查象魔力帽子 聯盟承認處理疏失（ETtoday）
- 中職》不忍了！象魔力遭影射使用非法物質 兄弟球團要求說明（自由時報）
延伸閱讀
- 大聯盟認為投手濫用外來物質已失控 將命裁判嚴格執法抓作弊
- 大聯盟投手作弊風波懶人包：一文解答所有關於非法物質與轉速的問題
- MLB開始嚴格取締外部物質後，Gerrit Cole如何應對他的「轉速危機」？
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
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