北京嚴厲封控嚇壞外資，蘋果加速生產「去中國化」，布局印度、越南建立新供應鏈
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本來蘋果在中國設廠的其中個優勢是，其在中國生產的手機平板等，可以在中國銷售，達成以生產綁住中國消費市場的目的，但一場疫情導致蘋果的策略開始轉變。
美中貿易戰加速許多外資撤離中國，但是對蘋果而言談何容易，一方面受惠於北京給予的土地、人力還有稅賦優惠，二來又能以「「工廠綁市場」」吃下中國手機市場。不過，近來受到中國疫情復燃影響，北京當局嚴厲的封控，已經造成蘋果40至80億美元的營收衝擊，這加速蘋果執行長庫克（Tim Cook）對印度、越南布局的腳步。
iPhone近年出貨量創佳績，和中國依賴越來越深
從研調公司Counterpoint數據可以清楚看到，蘋果iPhone從2007至2009年快速成長，之後於2015年出貨量登頂達到231.5億支，這個數字本該是天花板，未料，去年受到宅經濟發威出貨再創新高達到237.9億支。
根據富邦投顧的3月調查指出，推估今（2022）年全球iPhone出貨量將來到2.47億支、年增5%，是整體iPhone連續3年出貨上揚，惟獨遇到中國疫情復燃，才可能導致iPhone出貨受阻，影響到本季財報。
iPhone驚人成長在去（2021）年已經顯現。該年第4季中國市場銷量占比為23%，年增32%，是首次在中國市場有如此高的市占率。
撇除疫情，全球智慧型手機2022年出貨量將達到13.6億支，扣掉了iPhone後全球Android智慧型手機出貨量是11.13支，與2021年的11.18支差不多持平。相形之下iPhone仍較Android強勢，主要是受惠「中國市場的成長」。
不過，知情人士告訴《華爾街日報》蘋果已告知下游代工廠，因為中國嚴格的封控措施，造成至少40至80億美元的營收衝擊，再加上一些「其它原因」，蘋果希望擴大在中國以外的地區生產。
這個其它原因，很可能是顧慮到了中國共產黨集權的制度及其與美國的摩擦，意味貿易戰衝突可能會越來越劇烈。《華爾街報導》指出，蘋果對中國嚴重的依賴儼然成為潛在風險，而中國經濟持續趨緩，尋找下一個市場成為另個成長動能。
庫克深信此「工廠綁市場」，但受疫情打擊分散供應鏈成必然
在過去，庫克曾經表示，蘋果供應鏈是真正全球化奉行者，因此產品在全球各地生產。疫情爆發前，蘋果公司已經開始放眼國際，尋求多元化發展，但是相關計畫因為疫情變得複雜。
但是，蘋果要從中國移出上百萬人的供應鏈談何容易，一來中國合格熟練的工人數量，比東南亞地區的人還要多；二來中國地方政府已和蘋果有相當地切的合作，還確保土地、物資及稅務的協助。
再者，在中國設廠的另一個優勢是，蘋果在華生產的手機平板等，可以在中國銷售，達成以生產綁住中國消費市場的目的。《工商時報》報導指出，庫克深信此「工廠綁市場」的策略，可以免於受北京打壓；不過，中國經濟下行、疫情復燃，情況儼然不同，也不得不加快分散供應鏈的腳步。
蘋果最大的亞洲夥伴——鴻海（Foxconn）正積極地開拓東南亞的生產基地。
鴻海正在積極在印度建廠，主要為印度國內生產iPhone，而該國的智慧型手機市場正在飛快的發展當中。今年4月蘋果已經對外宣稱要在印度生產最新一代的iPhone 13系列。
除了鴻海，另一個蘋果合作夥伴緯創也不約而同地到了印度打造新的生產基地。分析師告訴《路透社》，各大蘋果供應也將目光投向越南，由於越南和中國接壤，可以以較低的運輸成本，將產品銷售回中國，這是相當好的優勢。
在未來，蘋果在中國的去留顯得曖昧，但不可否認的是分散風險及開拓新市場，對蘋果而言已是庫克不得不做的任務。
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核稿編輯：翁世航
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。