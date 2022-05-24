北京嚴厲封控嚇壞外資，蘋果加速生產「去中國化」，布局印度、越南建立新供應鏈

美中貿易戰加速許多外資撤離中國，但是對蘋果而言談何容易，一方面受惠於北京給予的土地、人力還有稅賦優惠，二來又能以「「工廠綁市場」」吃下中國手機市場。不過，近來受到中國疫情復燃影響，北京當局嚴厲的封控，已經造成蘋果40至80億美元的營收衝擊，這加速蘋果執行長庫克（Tim Cook）對印度、越南布局的腳步。

iPhone近年出貨量創佳績，和中國依賴越來越深

從研調公司Counterpoint數據可以清楚看到，蘋果iPhone從2007至2009年快速成長，之後於2015年出貨量登頂達到231.5億支，這個數字本該是天花板，未料，去年受到宅經濟發威出貨再創新高達到237.9億支。

根據富邦投顧的3月調查指出，推估今（2022）年全球iPhone出貨量將來到2.47億支、年增5%，是整體iPhone連續3年出貨上揚，惟獨遇到中國疫情復燃，才可能導致iPhone出貨受阻，影響到本季財報。

莊貿捷製圖

歷年iPhone出貨量，單位為「百萬」。

iPhone驚人成長在去（2021）年已經顯現。該年第4季中國市場銷量占比為23%，年增32%，是首次在中國市場有如此高的市占率。

撇除疫情，全球智慧型手機2022年出貨量將達到13.6億支，扣掉了iPhone後全球Android智慧型手機出貨量是11.13支，與2021年的11.18支差不多持平。相形之下iPhone仍較Android強勢，主要是受惠「中國市場的成長」。

不過，知情人士告訴《華爾街日報》蘋果已告知下游代工廠，因為中國嚴格的封控措施，造成至少40至80億美元的營收衝擊，再加上一些「其它原因」，蘋果希望擴大在中國以外的地區生產。

這個其它原因，很可能是顧慮到了中國共產黨集權的制度及其與美國的摩擦，意味貿易戰衝突可能會越來越劇烈。《華爾街報導》指出，蘋果對中國嚴重的依賴儼然成為潛在風險，而中國經濟持續趨緩，尋找下一個市場成為另個成長動能。

庫克深信此「工廠綁市場」，但受疫情打擊分散供應鏈成必然

在過去，庫克曾經表示，蘋果供應鏈是真正全球化奉行者，因此產品在全球各地生產。疫情爆發前，蘋果公司已經開始放眼國際，尋求多元化發展，但是相關計畫因為疫情變得複雜。

但是，蘋果要從中國移出上百萬人的供應鏈談何容易，一來中國合格熟練的工人數量，比東南亞地區的人還要多；二來中國地方政府已和蘋果有相當地切的合作，還確保土地、物資及稅務的協助。

再者，在中國設廠的另一個優勢是，蘋果在華生產的手機平板等，可以在中國銷售，達成以生產綁住中國消費市場的目的。《工商時報》報導指出，庫克深信此「工廠綁市場」的策略，可以免於受北京打壓；不過，中國經濟下行、疫情復燃，情況儼然不同，也不得不加快分散供應鏈的腳步。

蘋果最大的亞洲夥伴——鴻海（Foxconn）正積極地開拓東南亞的生產基地。

鴻海正在積極在印度建廠，主要為印度國內生產iPhone，而該國的智慧型手機市場正在飛快的發展當中。今年4月蘋果已經對外宣稱要在印度生產最新一代的iPhone 13系列。

除了鴻海，另一個蘋果合作夥伴緯創也不約而同地到了印度打造新的生產基地。分析師告訴《路透社》，各大蘋果供應也將目光投向越南，由於越南和中國接壤，可以以較低的運輸成本，將產品銷售回中國，這是相當好的優勢。

在未來，蘋果在中國的去留顯得曖昧，但不可否認的是分散風險及開拓新市場，對蘋果而言已是庫克不得不做的任務。

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核稿編輯：翁世航