吳媛媛《上一堂思辨國文課》：打動人， 而不是打倒人——修辭學的刻意練習
我們想讓你知道的是
在本書中，作者以瑞典和台灣的高中國語文課綱爲基礎，並從瑞典課堂最前線的經驗出發，看瑞典老師如何訓練學生運用語言分析社會現象，也就是國文課在語言和文學上的批判性訓練，探索那些曾經讓她驚喜、反思、成長的片刻，並且做一個系統性的呈現。
文：吳媛媛
【打動人， 而不是打倒人的修辭學】
說服人的藝術，在於把槓桿支點放在施力最小、效果最大的地方。要做到這一點，學生必須仔細思考自己的訴求，並且試著理解他人的需求和情感，因此修辭學也可以說是一門結合理性和感性的學問。
說服人的藝術：修辭學
中文的「修辭」一詞通常指的是譬喻、擬人、排比等語文表現手法，然而「修辭」這兩個字也可以用來翻譯「Rhetoric」一詞，在本書以「修辭學」這個詞做區分。
修辭學是一門鑽研如何說服別人、打動人心的學問，也是西方智識傳統中很重要的一環。今天瑞典學生們在課堂上練習的修辭學原理，可以追溯到古希臘亞里斯多德的著作《修辭學》。
瑞典高中每一年的國文課當中，都包含了一些和修辭學有關的教學內容。而對語文有興趣的學生，還可以再另外選修三門語文進階課程，分別是「文學」、「寫作」和「修辭學」，由此可窺見修辭學在瑞典語文課堂上扮演著相當重要的角色。
以下是每個瑞典高中生都要學習的幾項修辭學基本原則：
增強說服力的三個要素
- 人格（Ethos）：發言人的信譽。信譽可能來自於個人的德性（例如忠厚誠實）、權威（有經驗或是有學識的專家）、立場（和聽眾站在同一邊）等等。
- 情感（Pathos）：在情緒上獲得聽眾的共鳴。
- 邏輯（Logos）：運用有力的證據和縝密的推理提高可信度。
籌畫修辭的六步驟
- 目的（Intellectio）：這篇講稿或是文稿的最終目的是要讓人們相信什麼？
- 論點（Inventio）：準備具有說服力的論點。
- 組織（Dispositio）：用最有效的方式組織和呈現論點。
- 風格（Elocutio）：根據場合和對象選擇語言風格。
- 記憶（Memoria，口語）：記憶講稿或是利用輔助工具。
- 肢體和語調（Actio，口語）：演練合適的動作和語調。
其實高中階段學習的修辭學並不深難，演練要點不外乎是「曉之以理，動之以情」等等，在漢文化中也都找得到的智慧，甚至看起來像理所當然的常識，然而西方修辭學自成一個體系，長久下來發展出一套「心法」，便於學習和應用。
同時，這套心法除了拿來加強自身的表達能力以外，也可以作為分析他人修辭的重要工具。當學生認識了說服人的藝術，在面對各式資訊轟炸時，就能保有一定程度的批判力，避免過於輕易地被說服。
修辭學的刻意練習
在學生開始草擬自己的文章或講稿之前，會先練習分析其他人的修辭，分析對象包含歷史上有名的演說，例如美國非裔民權運動領袖馬丁．路德．金恩的〈我有一個夢想〉，或是瑞典政治人物在國會的提案，另外也包括瑞典王子的婚禮演講、我們周遭的各種宣傳廣告等等。學生像是拿著放大鏡，把每一個字句拆解開，按修辭原理歸納，並且提出批判性的心得。
「修辭分析文」（Rhetorical Analysis）是瑞典國語文課綱中重要的非文學類文體，這種文體的用詞必須正式而理性，結構分為（以分析演講為例）：
- 引言：簡述演說的背景，講者是誰？受眾有哪些？講者的目的是什麼？
- 分析：分析講者運用的修辭要素（人格、情感、邏輯）和論點，還有講者的語速、語調和肢體語言。推論以上各項對受眾可能帶來什麼樣的效果。
- 總結：講者達到目的了嗎？有沒有更好的論點？更好的呈現方式？
此類分析文在瑞典的媒體也時而可見。例如瑞典國會在進行法案投票之前，各政黨的代表人會上台說明其政黨支持或不支持該法案的理由。當涉及特別重要的法案時，這些演說常常成為媒體注目的焦點，許多報章會針對演說內容進行修辭學分析，給各個政黨發言人的表現打分數。
另外一個很常見的練習，是給學生幾個不同的主題，並請學生想想如何在最短的時間內、最有效地說服他人？這個練習也叫做「電梯演說」。試想，如果你想說服的人剛好和你一起搭乘電梯，在有限的時間內，你會如何表達自己？有個很有名的教科書例子，是一句鼓勵大家去投票的話：「如果你不發聲，別人就會利用你的沉默。」
說服人的藝術，在於把槓桿支點放在施力最小、效果最大的地方。要做到這一點，學生必須仔細思考自己的訴求，並且試著理解他人的需求和情感，因此修辭學也可以說是一門結合理性和感性的學問。
對修辭學的省思
在重複演練修辭學法則的同時，這門課的另一個學習重點，是讓學生意識到修辭學可以用來說服人，自然也可以用來誤導人。現在我們每天都被廣告、政見、媒體報導當中的修辭包圍著，正因為如此，更亟需理解修辭，也瞭解越會運用修辭學的人，並不代表他說的話就越真確。換句話說，修辭的功能是打動人，但不能讓一個人說的話成為真理。另外，修辭也有品質優劣之分，過度煽動情感，或神化發言人品格的說服方法，往往經不起考驗。
拿公共論壇的討論為例，現代社會的各種爭議複雜多元，在不同價值和意識形態之間拔河，鮮少有黑白分明的是非對錯，結論往往落在多種立場之間的灰色地帶。在這樣的情況下，運用能夠深化、優化溝通的修辭就特別重要。除此之外更關鍵的是，意識到沒有人能為「真理」代言，因此討論的最終目的並不是在駁倒對方，而是在往來對話中讓對方和聽眾更加瞭解自己的想法，並從中打動更多的人。
不是「打倒」對方而是「打動」對方
台灣人在公私場合討論特定議題時，如果有不認同對方的地方，往往會以現場的氣氛為重，也許委婉指出，也許不置可否。但是來到瑞典，常常看到瑞典人在各種場合，很自然地向對方提出異議，這總是讓我不禁冒冷汗。我想很多台灣人到異鄉都有類似的經驗。
然而我發現，這兩種文化的區別，並不完全是由於我們比較含蓄，他們比較直接，而更是源於對「表達不認同」這件事的觀感。在台灣，公然否定對方是一個很「不客氣」的行為，會破壞氣氛甚至傷及感情，但是對瑞典人來說則不是什麼大問題。
為什麼會產生不同的觀感呢？我認為可能是出於對「議論」的不同想像和姿態。在瑞典，議論的目的是表達自己，打動旁人。在台灣，議論的目的更常常是壓制對方，取得勝利。因此在台灣的公共論壇，我常感到很濃的煙硝味，有時甚至隱隱覺得各方與其是討論議題，更耽溺於「論戰」的快感當中，在討論中仗著知識或口才互相「打臉」。
瑞典有很多電視議論節目，此類節目內容也常常成為學生練習書寫「修辭分析文」的題材。而這些節目與其說是呈現各方激辯論戰，可以感受到他們更致力於反映不同立場，並且促進交流和理解。
瑞典電視台的辯論節目，其中有一集讓我印象很深刻。這一集的主題是討論毒品使用的除罪化，在正反兩方除了政治人物，也包含了在最前線的教師、警察、醫師和父母。在反對除罪化的一方，包括一名因為用藥過度而失去女兒的媽媽，述說她的女兒如何從使用大麻開始踏入第一步，逐漸打開接觸更多毒友、毒販、毒品的大門，因此她不能想像如果將法律這道門檻也移去，會造成多少傷害。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。