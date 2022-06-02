吳媛媛《上一堂思辨國文課》：打動人， 而不是打倒人——修辭學的刻意練習

文：吳媛媛

【打動人， 而不是打倒人的修辭學】

說服人的藝術，在於把槓桿支點放在施力最小、效果最大的地方。要做到這一點，學生必須仔細思考自己的訴求，並且試著理解他人的需求和情感，因此修辭學也可以說是一門結合理性和感性的學問。

說服人的藝術：修辭學

中文的「修辭」一詞通常指的是譬喻、擬人、排比等語文表現手法，然而「修辭」這兩個字也可以用來翻譯「Rhetoric」一詞，在本書以「修辭學」這個詞做區分。

修辭學是一門鑽研如何說服別人、打動人心的學問，也是西方智識傳統中很重要的一環。今天瑞典學生們在課堂上練習的修辭學原理，可以追溯到古希臘亞里斯多德的著作《修辭學》。

瑞典高中每一年的國文課當中，都包含了一些和修辭學有關的教學內容。而對語文有興趣的學生，還可以再另外選修三門語文進階課程，分別是「文學」、「寫作」和「修辭學」，由此可窺見修辭學在瑞典語文課堂上扮演著相當重要的角色。

以下是每個瑞典高中生都要學習的幾項修辭學基本原則：

增強說服力的三個要素

人格（Ethos）：發言人的信譽。信譽可能來自於個人的德性（例如忠厚誠實）、權威（有經驗或是有學識的專家）、立場（和聽眾站在同一邊）等等。 情感（Pathos）：在情緒上獲得聽眾的共鳴。 邏輯（Logos）：運用有力的證據和縝密的推理提高可信度。

Photo Credit: 奇光出版

籌畫修辭的六步驟

目的（Intellectio）：這篇講稿或是文稿的最終目的是要讓人們相信什麼？ 論點（Inventio）：準備具有說服力的論點。 組織（Dispositio）：用最有效的方式組織和呈現論點。 風格（Elocutio）：根據場合和對象選擇語言風格。 記憶（Memoria，口語）：記憶講稿或是利用輔助工具。 肢體和語調（Actio，口語）：演練合適的動作和語調。

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其實高中階段學習的修辭學並不深難，演練要點不外乎是「曉之以理，動之以情」等等，在漢文化中也都找得到的智慧，甚至看起來像理所當然的常識，然而西方修辭學自成一個體系，長久下來發展出一套「心法」，便於學習和應用。

同時，這套心法除了拿來加強自身的表達能力以外，也可以作為分析他人修辭的重要工具。當學生認識了說服人的藝術，在面對各式資訊轟炸時，就能保有一定程度的批判力，避免過於輕易地被說服。

修辭學的刻意練習

在學生開始草擬自己的文章或講稿之前，會先練習分析其他人的修辭，分析對象包含歷史上有名的演說，例如美國非裔民權運動領袖馬丁．路德．金恩的〈我有一個夢想〉，或是瑞典政治人物在國會的提案，另外也包括瑞典王子的婚禮演講、我們周遭的各種宣傳廣告等等。學生像是拿著放大鏡，把每一個字句拆解開，按修辭原理歸納，並且提出批判性的心得。

「修辭分析文」（Rhetorical Analysis）是瑞典國語文課綱中重要的非文學類文體，這種文體的用詞必須正式而理性，結構分為（以分析演講為例）：

引言：簡述演說的背景，講者是誰？受眾有哪些？講者的目的是什麼？ 分析：分析講者運用的修辭要素（人格、情感、邏輯）和論點，還有講者的語速、語調和肢體語言。推論以上各項對受眾可能帶來什麼樣的效果。 總結：講者達到目的了嗎？有沒有更好的論點？更好的呈現方式？

此類分析文在瑞典的媒體也時而可見。例如瑞典國會在進行法案投票之前，各政黨的代表人會上台說明其政黨支持或不支持該法案的理由。當涉及特別重要的法案時，這些演說常常成為媒體注目的焦點，許多報章會針對演說內容進行修辭學分析，給各個政黨發言人的表現打分數。

另外一個很常見的練習，是給學生幾個不同的主題，並請學生想想如何在最短的時間內、最有效地說服他人？這個練習也叫做「電梯演說」。試想，如果你想說服的人剛好和你一起搭乘電梯，在有限的時間內，你會如何表達自己？有個很有名的教科書例子，是一句鼓勵大家去投票的話：「如果你不發聲，別人就會利用你的沉默。」

說服人的藝術，在於把槓桿支點放在施力最小、效果最大的地方。要做到這一點，學生必須仔細思考自己的訴求，並且試著理解他人的需求和情感，因此修辭學也可以說是一門結合理性和感性的學問。

對修辭學的省思

在重複演練修辭學法則的同時，這門課的另一個學習重點，是讓學生意識到修辭學可以用來說服人，自然也可以用來誤導人。現在我們每天都被廣告、政見、媒體報導當中的修辭包圍著，正因為如此，更亟需理解修辭，也瞭解越會運用修辭學的人，並不代表他說的話就越真確。換句話說，修辭的功能是打動人，但不能讓一個人說的話成為真理。另外，修辭也有品質優劣之分，過度煽動情感，或神化發言人品格的說服方法，往往經不起考驗。

拿公共論壇的討論為例，現代社會的各種爭議複雜多元，在不同價值和意識形態之間拔河，鮮少有黑白分明的是非對錯，結論往往落在多種立場之間的灰色地帶。在這樣的情況下，運用能夠深化、優化溝通的修辭就特別重要。除此之外更關鍵的是，意識到沒有人能為「真理」代言，因此討論的最終目的並不是在駁倒對方，而是在往來對話中讓對方和聽眾更加瞭解自己的想法，並從中打動更多的人。

不是「打倒」對方而是「打動」對方

台灣人在公私場合討論特定議題時，如果有不認同對方的地方，往往會以現場的氣氛為重，也許委婉指出，也許不置可否。但是來到瑞典，常常看到瑞典人在各種場合，很自然地向對方提出異議，這總是讓我不禁冒冷汗。我想很多台灣人到異鄉都有類似的經驗。

然而我發現，這兩種文化的區別，並不完全是由於我們比較含蓄，他們比較直接，而更是源於對「表達不認同」這件事的觀感。在台灣，公然否定對方是一個很「不客氣」的行為，會破壞氣氛甚至傷及感情，但是對瑞典人來說則不是什麼大問題。

為什麼會產生不同的觀感呢？我認為可能是出於對「議論」的不同想像和姿態。在瑞典，議論的目的是表達自己，打動旁人。在台灣，議論的目的更常常是壓制對方，取得勝利。因此在台灣的公共論壇，我常感到很濃的煙硝味，有時甚至隱隱覺得各方與其是討論議題，更耽溺於「論戰」的快感當中，在討論中仗著知識或口才互相「打臉」。

瑞典有很多電視議論節目，此類節目內容也常常成為學生練習書寫「修辭分析文」的題材。而這些節目與其說是呈現各方激辯論戰，可以感受到他們更致力於反映不同立場，並且促進交流和理解。

瑞典電視台的辯論節目，其中有一集讓我印象很深刻。這一集的主題是討論毒品使用的除罪化，在正反兩方除了政治人物，也包含了在最前線的教師、警察、醫師和父母。在反對除罪化的一方，包括一名因為用藥過度而失去女兒的媽媽，述說她的女兒如何從使用大麻開始踏入第一步，逐漸打開接觸更多毒友、毒販、毒品的大門，因此她不能想像如果將法律這道門檻也移去，會造成多少傷害。