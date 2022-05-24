動態清零、防疫封鎖衝擊生意，Airbnb將關閉中國本土業務

由於中國「動態清零」政策衝擊，Airbnb將關閉其在中國的業務，轉而專注在中國的出境旅遊。該公司宣布將從7月30日起關閉中國所有的出租房屋業務，共15萬個房源，但仍允許中國客戶在國外預定房屋，而其在北京的辦事處仍將保持營運。

Airbnb共同創辦人暨中國董事長布萊卡斯亞克（Nathan Blecharczyk） 在Airbnb 官方微信賬號上發布的一封信中寫道：「我們做出了艱難的決定，從2022年7月30日起，將我們在中國的努力重新集中在出境旅游上，並暫停我們在中國的住所和房東的體驗。」

《彭博社》報導，Airbnb預計今年夏天停止在中國出租房屋的服務，由於中國的租金僅占Airbnb收入的1%，該公司認為專注在出境旅遊，尤其是亞太地區的商機更大。

在2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行的初期，Airbnb就曾經暫停了在北京的業務，一份2月的文件顯示，在中國營運將繼續產生「巨額費用」，會使該公司無法在中國繼續盈利。報告也指出，Airbnb迫於中國當局要求，分享其平台的用戶訊息，也是在中國推廣業務的一大困難。Airbnb也表示，「中美雙邊關係的惡化或中國地緣政治風險的升級都可能對其業務產生不利影響。」

《衛報》報導，隨著新一波的Omicron在中國蔓延，中國政府加強實施對當地的清零政策，上海和北京在內的各個城市已經受到全市或是局部的封鎖，且省市之間存在移動的限制。

Airbnb自2016年以來在中國營運，並在中國各城市上線，根據該公司表示共有2500萬人訂房，但營運成本高且複雜，並且面臨本地的激烈競爭。

《路透社》報導，包括Google和Facebook等網路平台都因為中國嚴格的審查制度和營運困難等原因，陸續停止提供中國服務。Airbnb現在也加入了LinkedIn和Yahoo等西方網路大公司的行列，這些公司在最近幾個月從中國撤出。報導指出這代表了身為世界第二大經濟體的中國與其他大部分區域的網際網路脫鉤。

面對這個消息，中國的使用者似乎卻不擔心。《Insider》報導，一位廣東的微博用戶表示，「一開始大家都是用Airbnb在海外預訂民宿，但是在美團和攜程（其他旅遊服務網）開始有民宿服務之後，我們發現Airbnb沒有後兩家那麼優惠，所以就開始少用了。」

美團是中國領先的線上住宿預訂平台，而攜程是幫助客戶在中國預訂飯店和航班的旅遊平台。「 出國旅遊用的，國內競爭對手太強了，攜程評價不錯，誰不用？」 一位浙江用戶在微博上寫道。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範