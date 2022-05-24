2022/05/24,
中國

動態清零、防疫封鎖衝擊生意，Airbnb將關閉中國本土業務

動態清零、防疫封鎖衝擊生意，Airbnb將關閉中國本土業務
Photo Credit：AP/達志影像

我們想讓你知道的是

面對這個消息，中國的使用者似乎卻不擔心。一位廣東的微博用戶表示，「一開始大家都是用Airbnb在海外預訂民宿，但是在美團和攜程（其他旅遊服務網）開始有民宿服務之後，我們發現Airbnb沒有後兩家那麼優惠，所以就開始少用了。」

由於中國「動態清零」政策衝擊，Airbnb將關閉其在中國的業務，轉而專注在中國的出境旅遊。該公司宣布將從7月30日起關閉中國所有的出租房屋業務，共15萬個房源，但仍允許中國客戶在國外預定房屋，而其在北京的辦事處仍將保持營運。

Airbnb共同創辦人暨中國董事長布萊卡斯亞克（Nathan Blecharczyk） 在Airbnb 官方微信賬號上發布的一封信中寫道：「我們做出了艱難的決定，從2022年7月30日起，將我們在中國的努力重新集中在出境旅游上，並暫停我們在中國的住所和房東的體驗。」

彭博社》報導，Airbnb預計今年夏天停止在中國出租房屋的服務，由於中國的租金僅占Airbnb收入的1%，該公司認為專注在出境旅遊，尤其是亞太地區的商機更大。

在2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行的初期，Airbnb就曾經暫停了在北京的業務，一份2月的文件顯示，在中國營運將繼續產生「巨額費用」，會使該公司無法在中國繼續盈利。報告也指出，Airbnb迫於中國當局要求，分享其平台的用戶訊息，也是在中國推廣業務的一大困難。Airbnb也表示，「中美雙邊關係的惡化或中國地緣政治風險的升級都可能對其業務產生不利影響。」

衛報》報導，隨著新一波的Omicron在中國蔓延，中國政府加強實施對當地的清零政策，上海和北京在內的各個城市已經受到全市或是局部的封鎖，且省市之間存在移動的限制。

Airbnb自2016年以來在中國營運，並在中國各城市上線，根據該公司表示共有2500萬人訂房，但營運成本高且複雜，並且面臨本地的激烈競爭。

路透社》報導，包括Google和Facebook等網路平台都因為中國嚴格的審查制度和營運困難等原因，陸續停止提供中國服務。Airbnb現在也加入了LinkedIn和Yahoo等西方網路大公司的行列，這些公司在最近幾個月從中國撤出。報導指出這代表了身為世界第二大經濟體的中國與其他大部分區域的網際網路脫鉤。

面對這個消息，中國的使用者似乎卻不擔心。《Insider》報導，一位廣東的微博用戶表示，「一開始大家都是用Airbnb在海外預訂民宿，但是在美團和攜程（其他旅遊服務網）開始有民宿服務之後，我們發現Airbnb沒有後兩家那麼優惠，所以就開始少用了。」

美團是中國領先的線上住宿預訂平台，而攜程是幫助客戶在中國預訂飯店和航班的旅遊平台。「出國旅遊用的，國內競爭對手太強了，攜程評價不錯，誰不用？」一位浙江用戶在微博上寫道。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/05/19,
科技

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
Photo Credit:飛宏科技

我們想讓你知道的是

飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。

飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。

飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。

電競電源渲染圖1
Photo Credit:飛宏科技

安全可靠280W GaN頂級規格充電器

飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。

此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：

  • > 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗
  • 560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出
  • 3年/26,280小時，滿載高溫下長壽命保證
  • 五種數位化安全保護機制
  • 2公尺輸出線上不需加任何EMI磁芯輔助即能通過EMI認證
  • < 150uA低漏電電流

電競筆電首選 極緻設計之展現

近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源充電器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。

飛宏科技新推出這款專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，突破過往的設計瓶頸與極限，可充分帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。

本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


猜你喜歡