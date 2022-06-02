《戈巴契夫冷戰回憶錄》：柴契爾夫人覺得一個沒有核武的大不列顛國，在世界排名中將流於二等國家
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在這之後，我跟柴契爾夫人又見了好幾次面，我們討論過這件事，也爭論過無數次，每每爭得面紅耳赤，但有一點是我們一直認同的，就是我們這一代政治家的重任——終結冷戰，而這個使命，我們已經圓滿完成。
文：米哈伊爾．謝爾蓋耶維奇．戈巴契夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）
美國的新總統
在一九八九年一月初與前一年的十二月，美國媒體出現報導，指出布希當局不會立刻準備好與我們認真共事。新總統的「深奧」辭令背後代表什麼意圖：「暫停思考」「戰略觀察」「整體重新評估」？這樣的期望著重在新執政團隊的自主性，還有團隊是獨立於前總統之外——那麼也獨立於共和黨黨員之外嗎？一定要「熟悉環境才能進行決策」嗎？布希的團隊真的有矛盾和分歧嗎？
在總督島上，我曾經告訴這位總統當選人，如果我們真的打算改善並延續蘇美關係，那麼我們已經準備好理解他的團隊，並期望能共同分析所有問題。
布希就職前不久，曾託前來莫斯科的季辛吉轉交一封信，在信中他說：「我們的目標是建立一種毫不動搖的美式態度，這絕不是試圖減緩或逆轉近一兩年來的正面進程。」哦，還不錯。我將焦點轉到另一個命題上：「我認為目前最要緊的是討論限武方面的細節，特別是您與我之間的對話，同時進一步討論更廣泛的政治關係議題，我們雙方應該盡力促成這件事。」
一月二十三日，就職典禮過後不久，美國新任總統來電。他展現「推進蘇美關係」的意願，並樂觀表示看好雙方關係的未來。但接下來的幾個月，他的意願都沒有實質進展。三月中旬，謝瓦納茲與新任國務卿貝克的會晤在良好氣氛中舉行，但美方對日積月累的問題和疑惑都避而不談。執政團隊為何停滯不前？各式各樣的小道消息從美國傳來。根據各種管道所得到的資訊報告指出，那些打算對我關係採取「強硬路線」的支持者，有愈來愈活躍的趨勢。
柴契爾夫人——首位與我接觸的西方領導人
在與美國的西歐盟邦接觸時，我明確表示，絕不可再浪費時間，必須立刻開始工作了。
一九八九年四月，在我出訪英國時，柴契爾夫人也同意這一點。我與她的關係淵源頗深，能直接在沒有多餘的外交虛禮下進行交流。
在我攀上蘇聯職位的巔峰前，柴契爾夫人是首位與我建立聯繫的西方領導人。此刻，我覺得是時候回憶這次晤談，並對這位卓越人士表達敬意。
柴契爾是一位政治家，她也是一言九鼎的人。當我為一九八四年的會晤做準備時，就已經明白這一點。這是找尋共通話語的第一步——儘管相當困難。我們初次在契喀爾首相別墅進行的午餐對談並不順利，先是針鋒相對，幾乎無以為繼。最後甚至別過臉，拒絕看彼此。我的夫人賴莎坐在餐桌另一側，焦慮地聽著雙方尖銳攻防。
後來我決定緩和情緒，努力化解僵局。
「我知道您是一個剛毅的人，堅守原則和價值觀，從不輕易妥協，」我對鐵娘子說：「這關乎尊重。但是您應該牢記，坐在您旁邊的我，也是同樣剛毅的人。還有一事要跟您說明清楚，政治局並沒有指示我說服您加入共產黨。」
她笑了，這次危機解除了，談話終於恢復正常。此後，我們又舉行了諸多會議，唇槍舌劍自然不少。我們時常因意見不合大發脾氣。正如我說過的，我與雷根在雷克雅未克談及的無核世界與撤除中程飛彈的協議讓她震驚。
她說：「我們無法承受『再一個雷克雅未克』！」
我就問：「難道坐在核彈火藥庫上，對您比較好嗎？」
我認為這是我們最嚴重的意見分歧點。她覺得一個沒有核武的大不列顛國，在世界排名中將流於二等或三等國家，所以「鐵娘子」不吃這一套。
為什麼我們最終成功做到互相諒解？我認為，逐漸穩固的人際關係產生了信任感。「戈巴契夫是個可以打交道的人。」在我們第一次會晤後，她這句發言經媒體報導傳遍世界。柴契爾在這之後反覆說過數次，證明這個發言並非隨口說說。
重要的是，柴契爾從未質疑我們的意圖，更反駁那些一口咬定「改革重組」是「企圖痲痹西方的警覺心」之類的荒唐說法。她就是如此告訴雷根和自己的同僚。這在從對抗到合作的轉變中起了作用嗎？我認為效果讓人滿意。畢竟，柴契爾夫人是一個堅定的人，也是極有說服力的人。她懂得混用政治語言和日常對話——也知道該如何選擇正確的方式與人溝通。
當然她這個人，也有她偏愛的強大意識形態「流派」。柴契爾全力支持自由資本主義市場，是將貨幣學派實踐於經濟政策的擁護者。但若仔細地觀察她的一舉一動，我們就能注意到，她在實際施政時小心謹慎，毫無過激行為。在外交政策方面，她則是個現實主義者。
在「改革重組」的關鍵時刻，當「支持蘇聯改革要依據實際步驟」這樣的問題出籠時，柴契爾夫人也正積極推薦蘇聯加入在倫敦舉辦的「七大工業國組織」峰會，並為這場峰會做足準備。但是當一九九一年七月峰會舉辦時，她已不再是首相。因為峰會開始半年前，英國保守黨黨中央決定將她免職。
那時，柴契爾夫人人在巴黎，我們一起參加「歐洲安全與合作組織」峰會。在媒體招待會上她跟我談話時，她暗示自己不會屈服：「等著瞧，我會讓他們好看的！」但當她返抵倫敦時，卻宣布自己去職一事。在十一月底，她給我捎來一封「告別」信：
尊敬的總統先生！
當您收到這封信時，想必您已經聽說今天早上在唐寧街十號所發的聲明，聲明內容表示，我決定在保守黨議會黨團完成必要的籌備工作後，就立即辭去首相職務，空下位置以待繼任者。當然，在繼任者任命前，我還是會堅守崗位。
我要為英蘇之間所奠定的出色合作關係，以及當我擔任首相期間，因您所彰顯的偉大友誼，而一起達成這麼多成就致上謝意，我還要向您的未來獻上最熱烈、最幸運的祝福。我知道，下一位首相一定會如同我一般，認為英蘇兩國的關係，具有重大的意義。
我很高興我們能在巴黎一起主持我的最後一場會議，並向您致上最美好的祝願，願您成功實現你所進行的偉大改革。
我們將抱持著極大興趣持續關注您的發展。丹尼斯和我一道向賢伉儷表達最溫暖的感情，祝福您。
您真摯的朋友，瑪格麗特．柴契爾
在倫敦與七大工業國集團首腦會談後，柴契爾夫人來到蘇聯大使館。我至今仍清楚記得我們的對話。
「很好」，柴契爾說道：「您與『G7』首腦的會談順利舉行了。事實上，您此次的與會以及蘇聯加入世界經濟的話題都是世界注目焦點。現在人們總算可以確定，蘇聯已經走上永不回頭的改革之路，而這些改革是受人民支持的，理應得到西方陣營的援助。但是……」說到這裡，她幾乎被情緒主宰了：
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
我們想讓你知道的是
全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫