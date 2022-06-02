《戈巴契夫冷戰回憶錄》：統一後的德國是否加入北約？這個問題我仍然要與美國人一對一解決

文：米哈伊爾．謝爾蓋耶維奇．戈巴契夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）

統一後的德國是否加入北約，在這個問題上，柯爾的立場與美國無異。他也對成為中立國一事表示反對，總理援引一九一八年《凡爾賽和約》內容，條約要求將德國與歐洲其他地區隔離孤立，因而導致了嚴重後果。同時(引用自速記紀錄)：「北約不應該再擴大其影響範圍。我們同意在『2+4』的框架內討論這些問題。翌日，各國外長批准，決定創建一個機制以討論『德國統一的外部看法』。」

我講過了，德國統一——不僅是過程的節奏，而且這是在歐洲地圖上出現潛力十足的強大德意志——招惹了許多國家的疑問與不安。

蘇方有些人也有疑慮，所以我們一定要對民眾公開、誠實地訴說進行中的事件，詳細解釋蘇聯領導人的立場。二月二十一日，我在《真理報》發表了我的答覆。就我所記得的，我們並未否定德國人的統一權：

「因為戰勝這場戰爭，為我國人民帶來了合理的自豪感，同時還有無以計量的不幸，雖然也會很自然地對這些罪人產生憎恨，但蘇聯反對分裂德國。這個想法不屬於我們；所以我們也不會把之後在冷戰中開始發展的一系列事件責任攬上身。」

「但是」，我繼續說下去，「與德國統一有關聯的不僅僅是德國人。在充分尊重他們國內法的前提下，德國統一的決定不可能由德國人自己提出，達成共識後再呈送給世界上的其他國家認可。國際社會有權提前知曉一些基本事務，而其中不該有模稜兩可的地帶。」

「打從一開始我們就應該清楚了解，無論西德或東德的和解過程，或是完成統一後的德國，都不應該對鄰國國家的利益、乃至所有人造成威脅或損害。當然——對任何國土疆域的侵犯都要排除。」

「除了最重要的一點：二次大戰後形成的國界不可侵犯之外，還有其他後續作用。沒有人有權利廢除『四強』的責任，除非它們自己卸下，跟德國也沒有和平條約。唯有在國際法的秩序中，才能確定德國在歐洲結構中的最終地位。」

「請問您如何評估蘇聯人民以及其他歐洲民眾，對於在歐洲正中央將出現統一的德意志政府的擔心憂懼？」

對於這最尖銳的問題我並不閃躲，我的答案是：

「就歷史來看，或是從心理層面來說，這種焦慮都是能夠理解的。我們無法否認，德國人已經從希特勒的控制和二戰的經驗中得到教訓。可以肯定地說，在兩個德國的背景下成長的新一代，面對德國在世界所扮演的角色這個問題的想法，相較於過去一百多年已不一樣，尤其與納粹主義時期大不相同。」

「……然而，沒有人有理由忽視，過去在德國發展起來的負面潛力。尤其不可能不考慮到人民對戰爭帶來的損失所種下的恐怖記憶。因此，德國人在解決統一的問題時，必須牢記自己的責任，該重視的不單單是利益，還有尊重其他民族的感情。」

「特別是，這也關係到了我國與蘇聯人民。」

兩個國家，兩種民族

這很重要，在與德國統一相關的政治和外交工作中，我們不斷考慮到這一點。

回顧過去兩年半的經驗，我們可以總結：蘇聯的人民，尤其是俄羅斯人，對德國人爭取統一的努力和蘇聯領導人採取的立場都能理解。所以，當被問及在我心目中「統一的主角是誰」時，我永遠回答——人民。

我從不輕視政治家，這個角色非常偉大。但是在實現兩德統一的過程中，扮演主角的還是東西德兩邊的人民。德國人斬釘截鐵而又毫不含糊地主張國家統一的意願。當然，還有俄羅斯人，他們對德國人的願望表示認同，也深知今天的德國與過往德國有著根本上的不同。俄羅斯人對德國人民深具信心，從而支持他們的願望。

在經歷過這樣的屠戮事件之後，俄羅斯人和德國人還能做到和平相處，這是值得我們自豪的。若做不到這一點，當時蘇聯的領袖也就沒辦法行動。

一九九○年三月十八日，東德舉辦大選。

提出兩德以最快速度統一的政黨，囊括近七成選票。東德新政府希望遵照《西德憲法第二十三條》推進統一，意即西德只是「吸收」東德。東德新總理德梅基耶在莫斯科與我會面時聲明：「我們已經收到選民的委任狀。」我想重申：統一的急速節奏引發的問題不僅僅關於蘇聯，我已談及柴契爾夫人的立場。

法國總統密特朗同樣擔心，我和他達成彼此互信，在統一問題的初步立場上也一致。一九八九年十二月初在基輔會晤時，我們主張在全歐洲進程的框架內讓兩德按部就班地融合。

了解法國總統在局勢轉變中的立場非常重要，畢竟，對法國來說，德國問題的解決方案事關重大。我們遂於五月二十五日在莫斯科會面。看得出來，密特朗對正在發生的事情有些敏感：「我們與德國人的關係良好，但並不盲目。我們從未對他們用盡一切心力加速德國加速統一的舉動視而不見。」

在這種情況下，存在著無法迴避的客觀現實。西德——直說吧——就是吞掉東德了……每一個世代都要為自己而活。總而言之，政治領袖的主要任務，就是保障歷史的傳承。

但是這一代人，再也不想與過往的重擔有任何牽扯……

從去年十一月開始，德國推翻反對意見，使統一進程加速。在這次會晤前，柯爾在歐盟峰會上，甚至不敢影射或暗示統一。但在今年四月已經確認統一正在發生，至少在人們的心中已經如此認定。

……我們有機會影響這個過程嗎？我當時還能做什麼？派出裝甲部隊，再加上核武？我徵詢過柴契爾夫人的意見。她的思考走向和我相同。而在德國人民投票贊成統一後，她也是第一個發出賀電的人。