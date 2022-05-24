「動態清零」大傷中國房地產，北京退減稅2.64兆人民幣卯足全力「穩經濟」

這一場疫情來得又急又猛，數月的「動態清零」下，已經傷及本就低迷的中國房地產，再加上股匯市的外資出逃、供應鏈中斷。北京當局不得以出爐更多「穩經濟」措施，包括增加貸款支持中小企業、個體戶，再加上全年退減稅金額達2.64兆元（新台幣11.6兆元），種種政策以降低企業成本。

中國的經濟狀況到底如何？

近日中國國家統計局公布4月報告，社會消費品零售總額和工業成長值下降，這當中不含農戶的固定資產投資速急劇放緩，顯示除了大型企業投資面臨衰退外，中小企業投資意願也顯得悲觀。

與此同時，中國的總體失業率飆升至6.1%。這數據是兩年來的新高，其意義代表目前的情況，已經2020年疫情爆發初期的狀況相當。

雖然，部分市場聲音強調若是封控最終解除，經濟活動可能回升，但是中國所追求的「動態清零」所造成的傷害，正在經濟、房市和產業上發生嚴峻的連鎖反應。

就房市而言，中國國家統計報告指出，中國新建商品住宅價格已經連續8個月的月成長率下滑。這些數據表明，中國官員至今為房地產業止血的行動，尚未有效刺激中國民眾購房。

其實，這幾個月北京當局已經悄悄放寬了數十個購房限制，且發放補貼，接著下調房貸利率，以提振購房者的信心，最後中國人民銀行甚至還降低首購族的房貸利率。

然而，這些措施都不足以挽回房地產的下行趨勢，中國房地產行業佔到了整體經濟產出的四分之一以上，成為執政者相當頭痛的問題。

上海易居房地產研究院（E-House China R&D Institute）研究總監嚴躍進表示，4月份的房價下跌一個強烈的信號。他呼籲政府還要制定更多穩定房價和購房者預期的政策，否則房價將繼續下跌。

中國卯足全力，退減稅增加至2.64兆人民幣

除了房市措施，財政上也有相當大的動作。今日中國人民銀行公告，正和24家主要金融機構會談中，將會協同中國銀保監會敦促貸款機構，全力以赴穩住經濟基本盤。

人民銀行特別點出，中小微企業、綠色能源、科技創新等領域，應蓋加大金融支持力度；此外，還要支持個體工商戶、貨車司機貸款，和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息，同時要加快已授信貸款的放款進度。

日前，中國黨營媒體《央視》報導指出，中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議要求，對更多行業實施「存量」和「增量」的全額留抵退稅，增加退稅人民幣1400多億元，全年退減稅2.64兆元。

其中，中小企業和企業個體戶等，可以緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳金額達人民幣3200億元，國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1兆元以上。

在產業方面，減徵部分小客車購置稅達人民幣600億元，該減稅措施也將適用於燃油車；由於中國的新能源汽車目前不需要則繳納購置稅。對此，花旗（Citi）的分析師告訴《CNBC》，該政策燃油車受惠大，今年市場偏好可能將從電動車轉向傳統的燃油車業。

但是此些政策似乎還不見成效。最近高盛（Goldman Sachs）經濟學家上周的報告中向客戶直言，儘管中國採取了一些提振市場的措施，最主要的房地產行業還沒有走出困境，未來幾個季度將繼續拖累整體經濟成長。

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核稿編輯：翁世航