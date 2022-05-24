「動態清零」大傷中國房地產，北京退減稅2.64兆人民幣卯足全力「穩經濟」
我們想讓你知道的是
中國房地產行業佔到了整體經濟產出的四分之一以上，最來新建商品住宅價格已經連續8個月的月成長率下滑。這些數據表明，中國官員至今為房地產業止血的行動，尚未有效刺激中國民眾購房。
這一場疫情來得又急又猛，數月的「動態清零」下，已經傷及本就低迷的中國房地產，再加上股匯市的外資出逃、供應鏈中斷。北京當局不得以出爐更多「穩經濟」措施，包括增加貸款支持中小企業、個體戶，再加上全年退減稅金額達2.64兆元（新台幣11.6兆元），種種政策以降低企業成本。
中國的經濟狀況到底如何？
近日中國國家統計局公布4月報告，社會消費品零售總額和工業成長值下降，這當中不含農戶的固定資產投資速急劇放緩，顯示除了大型企業投資面臨衰退外，中小企業投資意願也顯得悲觀。
與此同時，中國的總體失業率飆升至6.1%。這數據是兩年來的新高，其意義代表目前的情況，已經2020年疫情爆發初期的狀況相當。
雖然，部分市場聲音強調若是封控最終解除，經濟活動可能回升，但是中國所追求的「動態清零」所造成的傷害，正在經濟、房市和產業上發生嚴峻的連鎖反應。
就房市而言，中國國家統計報告指出，中國新建商品住宅價格已經連續8個月的月成長率下滑。這些數據表明，中國官員至今為房地產業止血的行動，尚未有效刺激中國民眾購房。
其實，這幾個月北京當局已經悄悄放寬了數十個購房限制，且發放補貼，接著下調房貸利率，以提振購房者的信心，最後中國人民銀行甚至還降低首購族的房貸利率。
然而，這些措施都不足以挽回房地產的下行趨勢，中國房地產行業佔到了整體經濟產出的四分之一以上，成為執政者相當頭痛的問題。
上海易居房地產研究院（E-House China R&D Institute）研究總監嚴躍進表示，4月份的房價下跌一個強烈的信號。他呼籲政府還要制定更多穩定房價和購房者預期的政策，否則房價將繼續下跌。
中國卯足全力，退減稅增加至2.64兆人民幣
除了房市措施，財政上也有相當大的動作。今日中國人民銀行公告，正和24家主要金融機構會談中，將會協同中國銀保監會敦促貸款機構，全力以赴穩住經濟基本盤。
人民銀行特別點出，中小微企業、綠色能源、科技創新等領域，應蓋加大金融支持力度；此外，還要支持個體工商戶、貨車司機貸款，和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息，同時要加快已授信貸款的放款進度。
日前，中國黨營媒體《央視》報導指出，中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議要求，對更多行業實施「存量」和「增量」的全額留抵退稅，增加退稅人民幣1400多億元，全年退減稅2.64兆元。
其中，中小企業和企業個體戶等，可以緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳金額達人民幣3200億元，國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1兆元以上。
在產業方面，減徵部分小客車購置稅達人民幣600億元，該減稅措施也將適用於燃油車；由於中國的新能源汽車目前不需要則繳納購置稅。對此，花旗（Citi）的分析師告訴《CNBC》，該政策燃油車受惠大，今年市場偏好可能將從電動車轉向傳統的燃油車業。
但是此些政策似乎還不見成效。最近高盛（Goldman Sachs）經濟學家上周的報告中向客戶直言，儘管中國採取了一些提振市場的措施，最主要的房地產行業還沒有走出困境，未來幾個季度將繼續拖累整體經濟成長。
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核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。