最新數據：總勞動人口跌幅創40年最高

失業率上升至5.4%的同時，香港總勞動人口亦跌勢未止：最新（2022年2－4月）跌至376.5萬人，按年下跌3.2%，按照統計處記錄，應是1982年有系統記錄以來最大跌幅[1]，這點似乎未得到媒體及政府重視。陳茂波昨日還認為失業率數字有滯後，未反映市況改善，似乎不願提及勞動人口數字暴跌的問題，還說「從茶餐廳所感受到的氣氛，認為就業市場正逐步好轉。」[2]。現在，香港出現了「人財兩失」的狀況：既多了人失業陷入經濟困難、連會工作的人亦少了，陳茂波未免過分樂觀。

屈指一算，總勞動人口由2018年7至9月的高峰400.9萬，足足下跌了近240,600人。24萬人能工作的人消失了是一個什麼概念？2021年末，零售業就業人數為27.5萬人，而住宿及膳食服務就業人數為26萬。換句話說，近乎一整個行業的規模的勞動人口過去近4年蒸發掉，情況不容樂觀。而且近一年跌勢加劇，最新數據比去年同期（2021年2－4月）下跌124,300人，佔過去近四年跌幅過半，呈現插水式下跌，流血不止的狀態。

圖片由作者提供

勞動人口持續萎縮，人口老化及疫情固然有影響：每年有人退休、過去兩年來外籍家庭傭工數目下跌近6萬、部分疫情下高風險行業的從業員（如清潔工）寧願退出就業市場等等，但扣除這些以及季節性因素後，仍難以解釋近24萬人的跌幅（去年疫情穩定時跌勢依然甚或加劇），這個數字或多多少少反映了移民潮及外籍人士「出走」的嚴重情況。

現時最新總勞動人口數字為2022年2－4月份的數據，或未反映疫情第五波完結後解封後的情況，但勞動人口跌勢遠在疫情前已開始，在社會環境未有改善、持續對世界封關以及移民潮持續的背景下，總勞動人口的跌勢很可能持續，對經濟長遠發展的傷害難以估量。

注釋：

參考資料：

（文章獲授權轉載，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin