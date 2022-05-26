上線一個月就熄燈？從CNN+經營失敗的五個原因，探討串流平台的下一步
我們想讓你知道的是
從3月29日上線運作，到4月30日終止服務，CNN+的營運時間僅一個月，這過程中他們到底遇到了哪些問題呢？《富比士》整理出以下五點CNN+失敗的五個珍貴教訓：
文：賴禹安
根據全國公共廣播電台（NPR）報導，美國有線電視新聞CNN旗下的串流影音服務平台CNN+在4月30日終止服務，結束為期僅一個月的營運時間。
「CNN+無疑是CNN的未來。」如今結束營運，對比CNN+執行長安德魯摩斯（Andrew Morse） 當時大聲喊出的口號實為諷刺。
不久之前CNN的母公司華納媒體（WarnerMedia）才剛與Discovery合併為「華納兄弟探索公司」（Warner Bros. Discovery）。此舉定案之後，便花費至少兩億美元開發CNN+的經營與節目計畫。
該平台除了CNN現有的人物之外，還另外從福斯新聞（Fox News）挖角之名新聞工作者克里斯華勒斯（Chris Wallace）、NBC新聞的凱西杭特（Kasie Hunt）、NPR的奧蒂科爾尼希（Audie Cornish）、廚師和美食作家艾莉森羅曼（Alison Roman）。
即便擴大組織實力、積極招兵買馬，CNN+仍難逃收攤熄燈命運。CNN全球董事長暨執行長克里斯利希特（Chris Licht）指出，「在一個複雜的串流市場中，大家想要的是簡單、全面的服務體驗，這會比單一產品能提供更好的體驗，以及更大的價值。」
CNN+員工未來的走向
利希特表示，收掉CNN+此決定更符合華納想要更廣泛、直接地面對消費者的策略，他提到，未來CNN將「加倍投入」在其優質網路節目以及線上的相關業務，而華納高層亦在內部會議中對CNN+坦言「收攤的原因並非節目做不好，而是跟公司的目標不一致。」
至於原先在CNN+的員工，會在接下來的90天內繼續領取薪水及福利，其中一些員工將到相關企業轉職，至於那些將離任的CNN+則將獲得六個月、甚至更長時間的遣散費。
CNN+經營失敗的五個原因
據外媒報導，CNN+推出後每天只吸引不到1萬名觀眾，而CNN每日平均擁有77萬多的觀眾收看數，兩者數據相差甚遠。從3月29日上線運作，到4月30日終止服務，CNN+的營運時間僅一個月，這過程中他們到底遇到了哪些問題呢？
《富比士》（Forbes）整理出以下五點CNN+失敗的五個珍貴教訓：
1. 自己封鎖與其他串流平台的連結
CNN+無法透過Android TV和Roku電視棒來投放至電視，觀眾必須先自行下載獨立的應用程式App才能觀看。據報導，該服務雖然4月11日加入Roku電視棒的收視，但Discovery的領導階層已經對此服務的前景感到懷疑與擔憂。另外，民眾依舊習慣透過「電視」來收看CNN的招牌節目，可見CNN+的新節目並沒有順利抓住觀眾的目光。
2. 應針對訂閱疲勞做完善的調查
「CNN+應該在先前先做好消費者疲勞的調查，以避免關台的結果，」社交NFT鑄造平台Dropp首席執行官兼董事長蘇希爾帕布（Sushil Prabhu）說道，「串流平台過去三年的數據都呈現驚人的成長狀態，幾乎每個月，市場都在推出新的內容服務，讓消費者擁有比以往更多的選擇，而且這還不包含音樂、影片、新聞、播客、線上遊戲等選項。」
3. 不要責怪全新的新聞節目形式
瑪麗維爾大學（Maryville University）傳播學系副教授達斯汀約克（Dustin York）認為，大家都會下意識地將CNN+的失敗歸咎於其全新的新聞模式，但他認為新的串流媒體仍有發展的空間，並呼籲該公司千萬別因華納兄弟發現失敗而退縮。
「在這起事件當中，我認為發掘新聞的新創意是一場勝利，」約克說道，「我們可以接受犀利、強而有力的新聞報導，而不是每10分鐘都被商業廣告所打擾。看看HBO上的約翰奧利佛（John Oliver），他深入地研究一個問題，且不必每10分鐘投入一次廣告，所以我相信新聞訂閱的這個新模式。公司不該過度擔心，他只是需要被不同的方式來包裝。」
4. 保護更大的品牌
約克還指出，CNN可能會因為CNN+的收台而受到打擊，這可能後有損品牌形象。他說，華納兄弟發現積極、主動地處理它是明智的選擇，建議它應該將CNN+定位為產品失敗，而不是品牌的事故。畢竟，即使Apple公司也不會在每次產品發布時都達到其預期目標。CNN比因無知、自大而犯下的錯誤更能承受住因創新而造成的錯誤。
「內部的想法可能會認為母公司比CNN犯下更大的錯誤，但消費者不會想到這一點。」大家只會將CNN視為一個品牌，且大多數人認為CNN擁有自己的品牌。約克再次強調，CNN的公關部門現在需要關注的是「CNN的品牌到底是什麼！」
5. 儘早打響品牌的名聲
當CNN+關閉時，他們甚至還沒推出伊娃朗格莉亞（Eva Longoria） 和奧蒂科爾尼希（Audie Cornish）等主持人的節目，雖然這些策略也未必能挽救該平台。但是，像Disney+上架早期就推出《星際大戰》系列（ Star Wars）和漫威系列（Marvel series）節目，而這種手段被視為是一種更安全的方式。
「消費者期望每週都有價值數十億美元的節目可以觀賞，而Netflix符合大家的這個期待，」約克說。「如果我現在是一個服務平台，我會思考如何利用我的產品來闖出自己的市場，如果Netflix是現在才剛開始在市場上竄出，他就會走向失敗，因為沒有人會給他們時間去製作《勁爆女子監獄》及《怪奇物語》，現在的消費者市場已經剛當時不一樣了！」
Tags：
輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。
數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。
2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略
在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。
除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。
如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密
AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。
本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。
在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：
- 20萬多個資料湖在AWS上執行
- 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
- 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
- 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
- 節省70%資料湖中資料的儲存成本
AWS For Data Web Day報名須知
- 日期：2022年5月25日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。