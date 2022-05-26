上線一個月就熄燈？從CNN+經營失敗的五個原因，探討串流平台的下一步

文：賴禹安

根據全國公共廣播電台（NPR）報導，美國有線電視新聞CNN旗下的串流影音服務平台CNN+在4月30日終止服務，結束為期僅一個月的營運時間。

「CNN+無疑是CNN的未來。」如今結束營運，對比CNN+執行長安德魯摩斯（Andrew Morse） 當時大聲喊出的口號實為諷刺。

不久之前CNN的母公司華納媒體（WarnerMedia）才剛與Discovery合併為「華納兄弟探索公司」（Warner Bros. Discovery）。此舉定案之後，便花費至少兩億美元開發CNN+的經營與節目計畫。

該平台除了CNN現有的人物之外，還另外從福斯新聞（Fox News）挖角之名新聞工作者克里斯華勒斯（Chris Wallace）、NBC新聞的凱西杭特（Kasie Hunt）、NPR的奧蒂科爾尼希（Audie Cornish）、廚師和美食作家艾莉森羅曼（Alison Roman）。

即便擴大組織實力、積極招兵買馬，CNN+仍難逃收攤熄燈命運。CNN全球董事長暨執行長克里斯利希特（Chris Licht）指出，「在一個複雜的串流市場中，大家想要的是簡單、全面的服務體驗，這會比單一產品能提供更好的體驗，以及更大的價值。」

CNN+員工未來的走向

利希特表示，收掉CNN+此決定更符合華納想要更廣泛、直接地面對消費者的策略，他提到，未來CNN將「加倍投入」在其優質網路節目以及線上的相關業務，而華納高層亦在內部會議中對CNN+坦言「收攤的原因並非節目做不好，而是跟公司的目標不一致。」

至於原先在CNN+的員工，會在接下來的90天內繼續領取薪水及福利，其中一些員工將到相關企業轉職，至於那些將離任的CNN+則將獲得六個月、甚至更長時間的遣散費。

CNN+經營失敗的五個原因

據外媒報導，CNN+推出後每天只吸引不到1萬名觀眾，而CNN每日平均擁有77萬多的觀眾收看數，兩者數據相差甚遠。從3月29日上線運作，到4月30日終止服務，CNN+的營運時間僅一個月，這過程中他們到底遇到了哪些問題呢？

《富比士》（Forbes）整理出以下五點CNN+失敗的五個珍貴教訓：

1. 自己封鎖與其他串流平台的連結

CNN+無法透過Android TV和Roku電視棒來投放至電視，觀眾必須先自行下載獨立的應用程式App才能觀看。據報導，該服務雖然4月11日加入Roku電視棒的收視，但Discovery的領導階層已經對此服務的前景感到懷疑與擔憂。另外，民眾依舊習慣透過「電視」來收看CNN的招牌節目，可見CNN+的新節目並沒有順利抓住觀眾的目光。

2. 應針對訂閱疲勞做完善的調查

「CNN+應該在先前先做好消費者疲勞的調查，以避免關台的結果，」社交NFT鑄造平台Dropp首席執行官兼董事長蘇希爾帕布（Sushil Prabhu）說道，「串流平台過去三年的數據都呈現驚人的成長狀態，幾乎每個月，市場都在推出新的內容服務，讓消費者擁有比以往更多的選擇，而且這還不包含音樂、影片、新聞、播客、線上遊戲等選項。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

3. 不要責怪全新的新聞節目形式

瑪麗維爾大學（Maryville University）傳播學系副教授達斯汀約克（Dustin York）認為，大家都會下意識地將CNN+的失敗歸咎於其全新的新聞模式，但他認為新的串流媒體仍有發展的空間，並呼籲該公司千萬別因華納兄弟發現失敗而退縮。

「在這起事件當中，我認為發掘新聞的新創意是一場勝利，」約克說道，「我們可以接受犀利、強而有力的新聞報導，而不是每10分鐘都被商業廣告所打擾。看看HBO上的約翰奧利佛（John Oliver），他深入地研究一個問題，且不必每10分鐘投入一次廣告，所以我相信新聞訂閱的這個新模式。公司不該過度擔心，他只是需要被不同的方式來包裝。」

4. 保護更大的品牌

約克還指出，CNN可能會因為CNN+的收台而受到打擊，這可能後有損品牌形象。他說，華納兄弟發現積極、主動地處理它是明智的選擇，建議它應該將CNN+定位為產品失敗，而不是品牌的事故。畢竟，即使Apple公司也不會在每次產品發布時都達到其預期目標。CNN比因無知、自大而犯下的錯誤更能承受住因創新而造成的錯誤。

「內部的想法可能會認為母公司比CNN犯下更大的錯誤，但消費者不會想到這一點。」大家只會將CNN視為一個品牌，且大多數人認為CNN擁有自己的品牌。約克再次強調，CNN的公關部門現在需要關注的是「CNN的品牌到底是什麼！」

5. 儘早打響品牌的名聲

當CNN+關閉時，他們甚至還沒推出伊娃朗格莉亞（Eva Longoria） 和奧蒂科爾尼希（Audie Cornish）等主持人的節目，雖然這些策略也未必能挽救該平台。但是，像Disney+上架早期就推出《星際大戰》系列（ Star Wars）和漫威系列（Marvel series）節目，而這種手段被視為是一種更安全的方式。

「消費者期望每週都有價值數十億美元的節目可以觀賞，而Netflix符合大家的這個期待，」約克說。「如果我現在是一個服務平台，我會思考如何利用我的產品來闖出自己的市場，如果Netflix是現在才剛開始在市場上竄出，他就會走向失敗，因為沒有人會給他們時間去製作《勁爆女子監獄》及《怪奇物語》，現在的消費者市場已經剛當時不一樣了！」