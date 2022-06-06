《泰山經濟學》：發明智慧型手機對美國經濟的貢獻微乎其微，發生車禍卻有正向乘數效應——這套系統已經崩壞了
我們想讓你知道的是
佩奇從Spotify串流音樂平台、電台司令（Radiohead）、星巴克和格魯喬・馬克思（Groucho Marx）等許多實際案例研究中汲取實用經驗，提出八項指導原則。任何面臨數位破壞危機且希望企業能減少衝擊的經營者，都值得花時間閱讀此書。
文：威爾．佩奇（Will Page）
除了可以用 GDP-B描述我們認為有價值但無法測量價值的免費商品外，我們還要考慮另一項具有許多優點的「現在GDP」（GDP- of-now）。就像是一九三四年庫茲涅茨提出要測量的是當下的「福利」（welfare），而不是去錯誤的測量過去發生的交易。
從導論中我們了解，音樂產業已藉由接受新模型而重獲新生。音樂產業使用全新的資料工具，了解當下音樂的消費狀況，而非參考上一季的音樂銷售數字。我們也了解，測量當下的模型如何應用到健康、交通和住房上——擁有健身房會員卡不代表你今天有去健身房；上個月汽車的銷售數字無法用來計算開在路上的車輛數目；了解人們實際居住狀況，比了解賣出哪些房子更有價值。即使試著倉促拼湊出「現在GDP」的測量數據，代表資料不像官方採用的統計數字那樣精細，但卻更加即時。科技正不斷加速變化，統計數據卻往往遠遠落後現實，這樣的代價還是十分值得。
我在最想像不到的一系列事件發生後、從最不尋常的消息來源口中，了解到「現在GDP」的重要性。
我在Spotify時，大多數時間都在跨時區幫助公關部門處理近期媒體危機造成的混亂。Spotify常常遭到許多歌手攻擊，像是泰勒絲曾說過：「我不想把畢生心血拿去做一場實驗。」尼爾楊（Neil Young）則說過：「我不需要把我的音樂作品，上架到有史以來品質最差的廣播平台或使用其他形式銷售，這會降低我的作品價值。」即使是在倫敦辦公室，樓下鄰居也在抱怨Spotify在餐廳舉辦音樂會；如果樓下鄰居不是理想國演藝公司（Live Nation）的話，他的抱怨完全可以理解！
二○一八年四月的春天早晨，我走到辦公室座位的途中，就聽到Spotify又慘遭私人團體抨擊的傳言。似乎是英格蘭銀行（Bank of England）的首席經濟學家霍爾丹（Andy Haldane）在倫敦國王商學院（King’s College Business School）發表演說，他建議英國中央銀行使用Spotify的聽眾資料，來測量他稱之為「人民信心」（sentiment）的指標。
《衛報》所下的標題是「英格蘭銀行：Spotify的潮流可以幫助我們測量公眾信心」，其他報紙也紛紛報導這則新聞。《金融時報》的標題為「Spotify打開了窺探我們靈魂和錢包的窗口」。批評者對於一家科技公司提供消費者資料給中央銀行感到極度不滿，因為這可是會影響到國內房貸的相關費用。
然而，這完全是錯誤傳言。Spotify沒有提供資料，銀行也不期待Spotify會提供資料。這件事唯一讓我學到的公關教訓，就是負面新聞就像一坨沖不掉的大便。霍爾丹可能對自己掀起的風波也感到懊悔，主動提出要拜訪Spotify位於倫敦蘇荷區中心（蘇荷區的環境與索恩爵士（Sir John Soane）以波特蘭石牆建造著名的英格蘭銀行截然不同）的辦公室，親自向我們解釋。Spotify也是第一次有這樣特別的客人來訪。雖然Spotify會定期邀請酷玩樂團（Coldplay）等樂團來表演，但從來沒有邀請過英格蘭銀行貨幣政策委員會的巨星成員。
霍爾丹意識到他造成的公關風暴後，深深的向我們道歉，接著解釋他論點背後的邏輯：
「現在的狀況是這樣：我們在本週結束前需要決定利率，目前使用的是三個月前索利赫爾的製造業調查來協助提供我們資訊。我的觀點是，從一份過期的索利赫爾工廠訂單調查中能了解的資訊十分有限。此外，這份調查並無法告訴我們最重要的資訊，那就是消費者信心指數。我們想知道人們現在感覺如何，而不是上一季生產了多少車子。」
聽到這裡，房間裡所有Spotify的員工都靠了過來，霍爾丹繼續說：「你們想想正在進行的英國脫歐談判，我相信人們都十分焦慮，焦慮造成人們對利率的反應，這肯定遠遠大過上一季索利赫爾的製造業訂單。我想要在所有地方尋找即時的信心訊號，以便協助政策制定，這就是為什麼我提到Spotify。」
焦慮！我清楚感覺到許多英國民眾都十分焦慮，擔心當時脫歐撲朔迷離的最終結果，尤其是生活在英國數百萬沒有投票權的移民，更是極度焦慮，但並沒有任何經濟統計數據可以呈現這種焦慮。或許，所有的經濟指標看起來都還不錯，但只要利率稍微變動，就可能造成焦慮水準達到臨界值，導致消費者行為徹底改變。
霍爾丹卓越的遠見，讓我重新審視心中對於時效性和精細度的權衡取捨：你可以調查得慢一點、但使用精細資料；或者立即使用較不精細的資料。全國最完整的製造業調查資料無法讓我們提問也無法回答，當然也無法回答霍爾丹真正想知道的：人們現在的感覺如何。霍爾丹認為Spotify的資料十分即時，因此可能可以揭露即時的消費者信心。住在英國的人正在因為脫歐感到焦慮痛苦嗎？如果是的話，提高利率會對人民造成什麼影響呢？人們的情緒影響程度遠比製造業指標深遠。上一季的GDP完全無法回答這個問題，但探索「現在GDP」就很可能找得到答案。
霍爾丹的故事帶來的泰山經濟學啟示就是，對未知的恐懼完全是自己造成的，因為我們沒有真正試著去找出這些恐懼背後的原因。我們需要即時了解現在的感受，而非測量生產線上過去生產的產品。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。