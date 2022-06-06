《泰山經濟學》：發明智慧型手機對美國經濟的貢獻微乎其微，發生車禍卻有正向乘數效應——這套系統已經崩壞了

文：威爾．佩奇（Will Page）

除了可以用 GDP-B描述我們認為有價值但無法測量價值的免費商品外，我們還要考慮另一項具有許多優點的「現在GDP」（GDP- of-now）。就像是一九三四年庫茲涅茨提出要測量的是當下的「福利」（welfare），而不是去錯誤的測量過去發生的交易。

從導論中我們了解，音樂產業已藉由接受新模型而重獲新生。音樂產業使用全新的資料工具，了解當下音樂的消費狀況，而非參考上一季的音樂銷售數字。我們也了解，測量當下的模型如何應用到健康、交通和住房上——擁有健身房會員卡不代表你今天有去健身房；上個月汽車的銷售數字無法用來計算開在路上的車輛數目；了解人們實際居住狀況，比了解賣出哪些房子更有價值。即使試著倉促拼湊出「現在GDP」的測量數據，代表資料不像官方採用的統計數字那樣精細，但卻更加即時。科技正不斷加速變化，統計數據卻往往遠遠落後現實，這樣的代價還是十分值得。

我在最想像不到的一系列事件發生後、從最不尋常的消息來源口中，了解到「現在GDP」的重要性。

我在Spotify時，大多數時間都在跨時區幫助公關部門處理近期媒體危機造成的混亂。Spotify常常遭到許多歌手攻擊，像是泰勒絲曾說過：「我不想把畢生心血拿去做一場實驗。」尼爾楊（Neil Young）則說過：「我不需要把我的音樂作品，上架到有史以來品質最差的廣播平台或使用其他形式銷售，這會降低我的作品價值。」即使是在倫敦辦公室，樓下鄰居也在抱怨Spotify在餐廳舉辦音樂會；如果樓下鄰居不是理想國演藝公司（Live Nation）的話，他的抱怨完全可以理解！

二○一八年四月的春天早晨，我走到辦公室座位的途中，就聽到Spotify又慘遭私人團體抨擊的傳言。似乎是英格蘭銀行（Bank of England）的首席經濟學家霍爾丹（Andy Haldane）在倫敦國王商學院（King’s College Business School）發表演說，他建議英國中央銀行使用Spotify的聽眾資料，來測量他稱之為「人民信心」（sentiment）的指標。

《衛報》所下的標題是「英格蘭銀行：Spotify的潮流可以幫助我們測量公眾信心」，其他報紙也紛紛報導這則新聞。《金融時報》的標題為「Spotify打開了窺探我們靈魂和錢包的窗口」。批評者對於一家科技公司提供消費者資料給中央銀行感到極度不滿，因為這可是會影響到國內房貸的相關費用。

然而，這完全是錯誤傳言。Spotify沒有提供資料，銀行也不期待Spotify會提供資料。這件事唯一讓我學到的公關教訓，就是負面新聞就像一坨沖不掉的大便。霍爾丹可能對自己掀起的風波也感到懊悔，主動提出要拜訪Spotify位於倫敦蘇荷區中心（蘇荷區的環境與索恩爵士（Sir John Soane）以波特蘭石牆建造著名的英格蘭銀行截然不同）的辦公室，親自向我們解釋。Spotify也是第一次有這樣特別的客人來訪。雖然Spotify會定期邀請酷玩樂團（Coldplay）等樂團來表演，但從來沒有邀請過英格蘭銀行貨幣政策委員會的巨星成員。

霍爾丹意識到他造成的公關風暴後，深深的向我們道歉，接著解釋他論點背後的邏輯：

「現在的狀況是這樣：我們在本週結束前需要決定利率，目前使用的是三個月前索利赫爾的製造業調查來協助提供我們資訊。我的觀點是，從一份過期的索利赫爾工廠訂單調查中能了解的資訊十分有限。此外，這份調查並無法告訴我們最重要的資訊，那就是消費者信心指數。我們想知道人們現在感覺如何，而不是上一季生產了多少車子。」

聽到這裡，房間裡所有Spotify的員工都靠了過來，霍爾丹繼續說：「你們想想正在進行的英國脫歐談判，我相信人們都十分焦慮，焦慮造成人們對利率的反應，這肯定遠遠大過上一季索利赫爾的製造業訂單。我想要在所有地方尋找即時的信心訊號，以便協助政策制定，這就是為什麼我提到Spotify。」

焦慮！我清楚感覺到許多英國民眾都十分焦慮，擔心當時脫歐撲朔迷離的最終結果，尤其是生活在英國數百萬沒有投票權的移民，更是極度焦慮，但並沒有任何經濟統計數據可以呈現這種焦慮。或許，所有的經濟指標看起來都還不錯，但只要利率稍微變動，就可能造成焦慮水準達到臨界值，導致消費者行為徹底改變。

霍爾丹卓越的遠見，讓我重新審視心中對於時效性和精細度的權衡取捨：你可以調查得慢一點、但使用精細資料；或者立即使用較不精細的資料。全國最完整的製造業調查資料無法讓我們提問也無法回答，當然也無法回答霍爾丹真正想知道的：人們現在的感覺如何。霍爾丹認為Spotify的資料十分即時，因此可能可以揭露即時的消費者信心。住在英國的人正在因為脫歐感到焦慮痛苦嗎？如果是的話，提高利率會對人民造成什麼影響呢？人們的情緒影響程度遠比製造業指標深遠。上一季的GDP完全無法回答這個問題，但探索「現在GDP」就很可能找得到答案。

霍爾丹的故事帶來的泰山經濟學啟示就是，對未知的恐懼完全是自己造成的，因為我們沒有真正試著去找出這些恐懼背後的原因。我們需要即時了解現在的感受，而非測量生產線上過去生產的產品。