業界聲稱藝術市場近20年投報率遙遙領先股市，收藏藝術品真的是抗通膨的好選擇嗎？

文：廖康樾（歷任金融與電商業界高階主管，大學講師，藝術產業顧問，收藏資歷超過20年）

行政院主計總處發布今年3月分CPI（消費者物價指數）年增率為3.27%，創2012年8月以來的紀錄，且PPI（生產者物價指數）與躉售物價指數年增率均突破雙位數，必然傳導至消費者物價再攀升；美國在今年3月CPI年增率竟達8.59%，是30年來新高。綜上觀之，國內外通膨勢不可遏。

經濟學將通膨分為「需求拉動」與「成本推動」兩類型。源於疫情延宕造成缺工、缺料、缺櫃、塞港、斷鏈，戰火與國際政局動盪形成的貿易壁壘推波助瀾的本波通膨，很明顯屬於「成本推動」型。而依照經濟學理論：「成本推動」型通膨會造成總供給縮減，總產出下降，美國第一季國內生產毛額（GDP）萎縮1.4%就是鐵證。但與2011年全球油價走高時不同，現今全球央行皆以抗通膨為首務，升息不手軟。主客觀情勢下，停滯性通膨恐怕就呼之欲出了。

標普500投報率，較藝術品穩健

面對通膨巨獸，不乏藝術界人士近來倡議收藏藝術品抵禦通膨，還舉證近20年藝術市場投資報酬率，打敗股價指數。筆者追根究柢下，覺得有必要端正視聽。稍作研究，筆者的結論是：藝術品不是抗通膨的好武器！

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不少人2021年藝術市場投報率達58%遠勝標普五百與CPI來吹擂。但根據統計：自2017至2021年的年化報酬率，標普500是17.04%，超過藝術品的12.08%，而且藝術市場行情的波動率也較高。

業界愛理直氣壯聲稱，近20年來當代藝術市場的投報遙遙領先股市。筆者認為，高通膨，尤其是停滯性通膨絕跡30年了，有意義的比較，應至少回溯至1973年第一次石油危機。就圖一來看：至少1973與1982年兩次石油危機期間藝術市場表現並不出色。再深入探討得知：發生通膨的初期一年，可能因物價墊高成交價格，很容易轉嫁到收藏主力的高資產客戶身上，形成榮景假象；但隨著停滯性通膨表彰的經濟衰退，則會斲傷所有消費，藝術市場自難置身事外。

藝術品在投資界是列為另類投資（Alternative Investment）項目之一，亦即有價證券以外的投資標的。比較各種另類投資可發現：在抗通膨的能力上藝術品可想而知遜於大宗商品（Commodity），甚至於葡萄酒（圖二）。此外，所有的統計都忽略了佣金、物流、倉儲、保險費——眾所周知，拍賣公司收取的佣金、圖錄作業費等等名目繁多，節節高升，遠勝其他另類投資標的。更不消說藝術品的流動性偏低，是作為避險工具的大忌。

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持盈保泰，換檔長線布局

台灣當今主流藝術市場是1980年代後期誕生，大膽地說：台灣主流業者與藏家尚未領教過停滯性通膨洗禮。因此國內藝壇迄今還沒有人對極其可能發生的市場變局沙盤推演。一向愛開第一槍的筆者，不免在此貢獻曲突徙薪之計。

首先，業者近年時興的快速周轉不囤貨的仲介經營模式可能需要改弦易轍。這是開始精耕細作，發掘被低估的藝術家與有藝術史定位的作品，建立庫存的時機。以庫房作為戰略決勝點，將畫廊／古董商從Broker蛻變為Market-Maker，進而華麗轉身為King-Maker。

其次，筆者忠告藏家：快速轉賣（Flipping Art）在停滯性通膨的市場很容易套牢重傷。追高、蹭名氣的泡沫總是要破碎的。部分潮藝術市況已露疲態，1990年代後出生被紐約大畫廊力捧的許多議題導向藝術家，籌碼過分集中在少數台港藏家的拍場看板明星藝術家，後市似也難令人高枕無憂。

業者與藏家都不妨將拍賣場回歸為撿漏與補貨的管道之一，而不唯其馬首是瞻。如何持盈保泰，換檔操作？透露一個祕辛：名列國際市場前茅的多位中國當代藝術家售出作品之後，系統性收藏諸如文藝復興時期大師手稿、中國傳統書畫與珍稀佛雕等，其格局與識見值得此間藏家憬悟「珍稀性」、「藝術內涵」、「歷史重要性」依然是藝術收藏里程不可迴避的課題。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航